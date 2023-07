Les maisons de Kelowna, Lake Country figurent parmi les grands prix de la loterie Dream Home

Avez-vous déjà pensé à posséder une maison que vous n’auriez jamais pensé avoir la chance d’appeler la vôtre ?

Eh bien, c’est maintenant votre chance, car deux des neuf grands prix de la loterie Dream Home sont situés dans le centre de l’Okanagan.

La maison de Kelowna à gagner se trouve dans le bâtiment Skywater at Molava au 3340 Lakeshore Road (unité #1107) et offre une vue sur le lac Okanagan. La maison de deux chambres et une salle de bains mesure 805 pieds carrés à l’intérieur et 177 pieds carrés supplémentaires à l’extérieur. Le prix comprend également une Tesla Model X Long Range 2023, une édition Chevrolet Silverado 1500 High Country 2023, un bateau de lac Crownline SS 200 2023, 50 000 $ pour les meubles, 30 000 $ en cartes-cadeaux de voyage, 15 000 $ pour économiser sur les aliments (ou 11 000 $ en espèces), Carte-cadeau Esso de 10 000 $ (ou 7 500 $) et 1 million de dollars en espèces. Le prix est évalué à plus de 2,6 millions de dollars.

Située sur Okanagan Centre Road West à Lake Country, l’autre maison disponible à gagner est évaluée à plus de 2,5 millions de dollars. La maison a trois chambres à coucher, deux salles de bain, une superficie de 2 735 pieds carrés et surplombe le lac Okanagan. En plus de la maison, le prix comprend également une Chevrolet Silverado 1500 édition High Country 2023, une BMW IX XDrive50 électrique 2023, un bateau de lac Crownline SS 200 2023, 50 000 $ pour les meubles, 15 000 $ pour économiser sur les aliments (ou 11 000 $ en espèces), 10 000 $ Esso carte-cadeau (ou 7 500 $) et 750 000 $ en espèces.

Bien qu’il s’agisse des maisons primées pour 2023, la maison de Lake Country ne sera pas prête avant avril 2024 et la Skywater de Kelowna devrait être prête pour 2025.

Les sept autres maisons à gagner sont situées à Ocean Park (South Surrey), Vancouver, North Vancouver, Sooke, Langley et Courtenay. Il y a un 10e grand prix qui est de 2,3 millions de dollars non imposables.

Les prix des billets de Dream Lottery sont les suivants : trois packs pour 100 $, six packs pour 175 $, neuf packs pour 250 $ et 20 packs pour 500 $. Les personnes qui achètent des billets tôt ont également une chance de gagner des prix pour les lève-tôt et des entrées bonus pour les grands prix.

L’argent recueilli grâce à tous les billets achetés pour la loterie Dream Home va à l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique.

Il y a 3 043 prix à gagner, dont des maisons, des vacances, des voitures et bien plus encore.

Les billets sont disponibles jusqu’au jeudi 12 octobre ou jusqu’à épuisement des stocks. Ils peuvent être achetés en ligne, par téléphone au 604-536-2491 ou 1-888-888-1567, ou en personne à London Drugs and Save-On-Foods à partir du 26 juillet.

Si vous achetez des billets, bonne chance!

