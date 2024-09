Les maisons de disques de Prince réagissent à un document inédit alléguant des abus

Primary Wave Music et Prince Legacy, deux sociétés liées aux actifs de Prince, ont publié une déclaration lundi après-midi en réponse aux informations faisant état d’un documentaire inédit accusant le défunt musicien de violences physiques et émotionnelles.

« Ceux qui ont la responsabilité de réaliser les souhaits du Prince doivent honorer sa créativité et son génie », peut-on lire dans le communiqué. « Nous travaillons à résoudre les problèmes concernant le documentaire afin que son histoire puisse être racontée d’une manière qui soit factuellement correcte et qui ne déforme ni ne sensationnalise sa vie. Nous sommes impatients de continuer à partager les dons du Prince et à célébrer son impact profond et durable sur le monde. »

Dimanche, un long rapport de la Magazine du New York Times a révélé qu’un documentaire inédit de neuf heures de OJ : Fabriqué en Amérique Le cinéaste Ezra Edelman a présenté des entretiens avec des dizaines d’anciens partenaires commerciaux, amants, amis et associés du Prince, qui comprenaient de multiples allégations de violences physiques et émotionnelles.

L’article relate un échange intense entre l’équipe de production du film et la succession de Prince dans une bataille autour de la sortie du documentaire. Le New York Timesle projet est en développement avec Netflix depuis près de cinq ans.

Le film comprendrait une interview de l’ex-amante de Prince, Jill Jones, qui se souvient d’une nuit au cours de laquelle il l’a giflée et frappée à plusieurs reprises au visage. Une autre ancienne relation, Susannah Melvoin, aurait déclaré aux cinéastes qu’après avoir emménagé avec le musicien, il surveillait ses appels téléphoniques, lui disait de ne pas quitter la maison et essayait de la séparer de sa sœur. Dans une autre interview, son ex-femme Mayte Garcia se rappellerait avoir été laissée seule après la mort de son enfant avec Prince.

D’autres interviews affirment que le célèbre chanteur avait un caractère autoritaire et qu’il avait été victime de maltraitance dans son enfance. D’autres sources évoquent cependant des souvenirs positifs du chanteur, qui a donné naissance à ce qu’Edelman a décrit comme l’un des projets les plus difficiles de sa carrière.

« Comment pouvez-vous dire la vérité à propos de quelqu’un dont les gens ont tous des choses différentes à dire lorsque vous parlez à quelqu’un ? » a-t-il déclaré.

Dans une déclaration à Le New York TimesNetflix a déclaré : « Ce projet de documentaire s’est avéré tout aussi complexe que Prince lui-même. Nous avons méticuleusement archivé la vie de Prince et travaillé dur pour soutenir la série d’Ezra. Mais il existe encore d’importants problèmes contractuels avec la succession qui retardent la sortie du documentaire. »