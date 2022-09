Le Royaume-Uni est confronté à une crise énergétique encore pire l’hiver prochain sans un programme d’isolation majeur pour réparer les maisons qui fuient du pays, a averti le gouvernement de Liz Truss.

La Grande-Bretagne reste l’un des pires pays d’Europe en ce qui concerne l’efficacité énergétique de ses maisons, selon un nouveau rapport du groupe de réflexion Respect Institute for Government (IfG).

Mme Truss s’est engagée à plafonner les factures d’énergie des ménages à 2 500 £ pour les deux prochaines années avec son plan pour que le gouvernement subventionne les coûts de gros des géants de l’énergie – qui devraient coûter environ 100 milliards de £.

Mais le gouvernement continuera de payer d’énormes factures et d’emprunter davantage pour couvrir le coût de la consommation d’énergie, à moins qu’il ne s’engage dans de grands programmes pour améliorer l’efficacité et réduire la demande, a averti le groupe de réflexion.

Le rapport de l’IfG déclare : Il ajoute : « Si le gouvernement se concentre uniquement sur le soutien financier à court terme et sur des mesures à long terme peu susceptibles d’avoir un impact majeur, il se retrouvera dans une position encore plus difficile dans un an.

Il prévient : « Les ménages et les entreprises britanniques seront probablement encore confrontés à des factures énergétiques élevées à l’hiver 2023 – très probablement au-delà… Le financement de coûts énergétiques très élevés par l’emprunt, sans stratégie de réduction de la demande, s’avérera insoutenable.

L’IfG a déclaré que le parc de logements du Royaume-Uni est “le plus ancien et le moins économe en énergie d’Europe” et a constaté que les maisons britanniques “consomment plus d’énergie que les maisons typiques d’autres pays de l’UE” – citant des recherches du Comité sur le changement climatique.

Le dernier rapport a également fait état d’une étude de 2020 qui a révélé qu’une maison britannique avec une température intérieure de 20 ° C et une température extérieure de 0 ° C perdait en moyenne 3 ° C en cinq heures, soit plus que des pays comparables en Europe.

Les installations d’isolation des maisons ont chuté de 50% cette année alors que le gouvernement a mis fin à un programme de subventions défaillant, ce qui a aggravé la douleur de la flambée des coûts de l’énergie.

Critiquant une “décennie perdue” sur la rénovation des maisons et le manque d’ambition, le groupe de réflexion a exhorté le gouvernement à envisager un mélange de subventions, de prêts et d’incitations fiscales.

L’IfG pense qu’un programme d’efficacité majeur pourrait avoir un impact rapide. Le groupe de réflexion a cité une analyse suggérant qu’un programme majeur de réduction de la consommation d’énergie, notamment en renforçant l’isolation, pourrait réduire les coûts énergétiques des ménages britanniques de 27 milliards de livres sterling dès 2023.

On craint de plus en plus que l’incapacité du gouvernement à lancer une campagne publique pour réduire la consommation d’énergie n’augmente le risque de pannes cet hiver.

Mais on pense que Mme Truss résiste aux appels à une campagne visant à encourager le public à éteindre les appareils et à baisser leurs thermostats, comme l’ont fait de nombreux pays d’Europe ces dernières semaines.

« Des travaux ont été commandés dans ce domaine et rejetés par les ministres du dernier gouvernement. Le Premier ministre est d’accord avec cette position », a déclaré une source gouvernementale au L’heure du dimanche.

Mme Truss a annoncé la garantie des prix de l’énergie quelques heures avant la mort de la reine jeudi – plafonnant toutes les factures des ménages à 2 500 £ pendant deux ans, tout en promettant un soutien similaire aux entreprises pendant au moins six mois.

Le n ° 10 a déclaré qu’il ne pensait pas que la période de deuil de 10 jours aurait un impact sur la politique, car les responsables continueront de travailler sur les détails et les députés ne sont pas tenus d’adopter une législation.

Mais le chancelier Kwasi Kwarteng, qui n’a pas encore précisé combien cela coûtera, n’a qu’une fenêtre étroite pour révéler les détails fiscaux du paquet entre la fin de la période de deuil et le début des vacances de la conférence le 22 septembre.