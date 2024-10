Les maisons américaines fabriquées à partir de déchets

Getty Images

Les Earthships sont conçus pour résister aux températures extrêmes d’un désert, comme celui autour de Taos, où les conditions météorologiques extrêmes vont de zéro en hiver à une chaleur étouffante en été.

Aventurez-vous dans le désert magnifique et austère du Nouveau-Mexique et vous pourriez bien tomber sur des maisons fantastiques et non conventionnelles – certaines somptueuses et sculpturales arrondies ; d’autres avec une forme de temple antique – qui semblent provenir d’un film Star Wars.

Situés dans et autour de la ville de Taos où ils ont été inventés il y a près de 40 ans, ce sont Earthships: des maisons nettes zéro, conçues de manière durable, construites principalement à partir de matériaux naturels et de déchets, tels que de vieux pneus, des bouteilles de vin vides, du bois et de la boue.

Étant donné que la construction de Earthship nécessite moins de matériaux de construction toxiques ou émetteurs de carbone comme le béton et le plastique, et ne nécessite pas de forêts précieuses ni d’autres ressources naturelles, ces maisons exquises sont de plus en plus recherché dans le monde entier. Les Earthships se vendent entre 500 000 et 900 000 dollars environ (376 000 £ à 677 000 £) et sont également disponibles pour nuitées dans et près de Taos pour environ 240 $ (180 £) par nuit.

Le mouvement Earthship a commencé à Taos dans les années 1970 après Michael Reynolds, originaire du Kentucky, fondateur d’une entreprise d’éco-construction. Biotecture du vaisseau terrestres’est installé ici en 1969 avec un diplôme d’architecture. Son objectif : « rouler en moto tout-terrain, pour le plaisir », dit-il.

L’homme aujourd’hui âgé de 71 ans a rapidement eu un moment de surprise.

Biotecture du vaisseau terrestre Les maisons conçues de manière durable sont construites principalement à partir de matériaux naturels et de déchets (Crédit : Earthship Biotecture)

« J’ai vu [CBS News anchor] Walter Cronkite aux informations parlait de la coupe à blanc des forêts pour le bois et de la création non seulement d’érosion, mais aussi d’un problème d’oxygène parce que les arbres rejettent de l’oxygène », a déclaré Reynolds à la BBC. « Il parlait de ce que nous appelons maintenant le changement climatique et le réchauffement climatique. . Je voyais toutes ces canettes de bière jetées et je me disais : « Pourquoi ne construisons-nous pas avec des canettes de bière et non avec des arbres ? »

ESCAPADES VERTES Escapades vertes est une série de BBC Travel qui aide les voyageurs à adopter une approche plus verte et plus propre pour sortir et découvrir le monde.

Reynolds a construit son maison de canettes de bière en 1971, gagnant peu d’attention dans l’actualité pour sa bizarrerie. Pourtant, il a ensuite été exposé dans diverses parties du monde, notamment au Musée du Louvre à Paris, et le Musée d’Art Moderne à New York. Reynolds note, avec une certaine incrédulité, « Le MoMA vient d’acheter une brique de canette de bière pour 4 500 $ (3 386 £). » En effet, après avoir utilisé l’un des blocs de construction constitués de canettes de bière dans un expositionle musée a décidé d’en ajouter un à son collection permanente.

Pourtant, pendant des années, il a été largement considéré comme un fou, au mieux, et non comme un architecte sérieux.

« C’était une sorte d’idée ridicule, mais j’ai continué et j’ai commencé à aller dans cette direction », a déclaré Reynolds. « J’ai commencé à utiliser des bouteilles et des pneus, et j’ai continué. Je suis dans cette direction depuis facilement 55 ans, puis il y a environ 36 ans, j’ai pour la première fois qualifié une maison de Earthship. »

Biotecture du vaisseau terrestre Chaque Earthship a une serre d’un côté pour que les résidents puissent cultiver leur propre nourriture (Crédit : Earthship Biotecture)

Mais il a fallu beaucoup de temps pour parvenir à une acceptation plus large. « Vous savez, ils avaient l’air trop bizarres et ils ont toujours l’air étranges, mais maintenant les gens comprennent, et ils y sont aussi ouverts parce que [many people] « Il y a deux chèques de salaire loin de se retrouver sans abri et de se retrouver paralysé par les factures d’électricité et de services publics », dit Reynolds à propos de l’aspect financièrement autonome de la vie hors réseau. « Et maintenant, les gens veulent inverser le changement climatique. »

Taos est un lieu qui attire depuis longtemps les artistes et les individualistes. Son ancien pueblo (village) et sa ville plus récente ont une architecture saisissante, principalement des maisons traditionnelles en adobe à poutres viga, dont les toits sont en bois et en terre battue. Taos était l’incubateur parfait pour les Earthships, qui ont une épaisse paroi de pneus, chacun rempli de terre.

Une berme de terre (une banque de terre spécialement construite) entoure le Earthship sur trois côtés, fournissant une masse isolante qui contrôle la température. Le refroidissement s’effectue via des fenêtres à imposte traditionnelles installées en hauteur sur des poutres de support pour une ventilation transversale, ainsi que via les conduits d’aération du bâtiment. Chacun a une serre (car Reynolds pense que les gens devraient avoir la possibilité de cultiver leur propre nourriture), soit du côté nord, soit du côté sud, selon l’emplacement. La plupart des Earthships fonctionnent uniquement à l’énergie solaire ; certains disposent également d’éoliennes en complément ou d’un poêle à bois en secours.

Taos a des hivers froids et enneigés et des étés souvent secs et chauds, mais dans un Earthship, la température interne reste proche de 72F (21C) toute l’année, quelles que soient les conditions météorologiques extérieures.

Getty Images Malgré leur attrait environnemental, les Earthships ne sont toujours pas acceptés comme une option pour atténuer la crise du logement et du changement climatique (Crédit : Getty Images)

Reynolds a emménagé dans son premier Earthship il y a 35 ans, dit-il, et y a élevé sa famille – il y vit toujours : « C’est tellement confortable que nous ne voulons pas le quitter », il hausse les épaules.

Qu’est-ce que ça fait de rester à l’intérieur d’un Earthship ? « C’est comme si vous étiez dans l’utérus », déclare Deborah Binder, responsable de la construction d’Earthship. « On se sent constamment câliné et blotti. La température est toujours confortable. Parfois, quand il fait très froid dehors, je sors sans m’en rendre compte, parce qu’il fait si chaud à l’intérieur. »

Binder est arrivé il y a 11 ans pour gérer un projet à but non lucratif au Malawi, en Afriquesans aucune expérience en construction, dit-elle. Non seulement elle est restée dans l’entreprise, mais elle a également déménagé à Taos et loue actuellement un Earthship pendant qu’elle construit le sien. Binder enseigne également au Académie des vaisseaux terrestresqui attire des participants de tous types pour apprendre les principes de conception, les méthodes de construction et la philosophie des Earthships.

« La plupart des gens veulent apprendre par eux-mêmes », explique Binder. « Certains apprennent à construire pour des projets communautaires. »

Malgré leur attrait environnemental, les Earthships ne sont toujours pas acceptés comme une option pour atténuer la crise du logement et du changement climatique. « Ils sont encore en marge, d’une certaine manière », explique Binder. « C’est vraiment important pour les gens d’y rester. Le sentiment que l’on éprouve en y vivant est unique, mais d’un point de vue pratique, on ne paie aucune facture de services publics. C’est assez étonnant. »

Biotecture du vaisseau terrestre Michael Reynolds estime qu’il ne pourrait pas être plus opportun de faire des Earthships la norme (Crédit : Earthship Biotecture)

« Une fois que les gens en ont fait l’expérience, ils en veulent généralement un », ajoute Reynolds, ce que confirment les nombreux témoignages élogieux contenus dans les livres d’or placés dans chaque location d’Earthship.

Reynolds estime qu’il ne pourrait être plus opportun – voire urgent – ​​de faire des Earthships la norme. Son objectif est de construire des logements communautaires louables comme réponse au sans-abrisme et à la consommation d’énergie dévastatrice pour la planète. « Les commissions ne m’intéressent pas vraiment ; avoir un client me ralentit », dit-il. « Je dois les produire rapidement et les louer à des gens pour un loyer équitable. »

Reynolds est à toute vapeur avec son dernier modèle rationalisé Modèle réduit de vaisseau terrestre refugequi, selon lui, pourrait aider à lutter contre le sans-abrisme et la pauvreté en raison de la simple économie de ne pas payer d’énormes factures de services publics chaque mois. « Le Refuge est le modèle le plus économique à construire, celui que nous allons reproduire partout dans le monde », affirme-t-il avec passion.

Et puis il y a le fantaisiste Atlantideun Earthship turquoise aux courbes saisissantes, créé comme exemple du côté sculptural et artistique des bâtiments.