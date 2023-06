Les mairies de Fox et CNN de Trump exposent l’incapacité des médias à vérifier les faits d’une fontaine d’absurdités

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump a terminé sa mairie sur Fox News jeudi soir après avoir fait un autre tourbillon de fausses déclarations sur un large éventail de sujets – les élections de 2020, sa politique commerciale et ses efforts pour rester à la présidence, pour n’en nommer que quelques-uns.

La performance d’environ une heure n’était remarquable que pour son adhésion rigide à la forme: l’ex-président a craché des mensonges et des complots plus rapidement que n’importe quel journaliste ne pouvait répondre, pas que Sean Hannity de Fox ait jamais repoussé de manière significative.

Mais les similitudes entre les apparitions de M. Trump sur Fox News et son rival de deuxième place, CNN, quelques semaines plus tôt soulèvent la question : pourquoi les informations par câble continuent-elles de faire cela ?

Certes, l’ancien président est toujours une aubaine pour les réseaux câblés. Pas autant qu’il l’était en 2016, lorsque les réseaux installaient leurs caméras sur un podium vide dans l’attente de son arrivée. Mais l’émission spéciale de CNN a attiré plus de trois millions de téléspectateurs pour l’heure, une victoire pour le réseau en déclin qui vient de voir l’éviction sans cérémonie d’un certain nombre de visages de haut niveau sous un nuage de scandale, notamment Don Lemon, Chris Cuomo et Jeffrey Toobin. Et l’émission Fox est susceptible de faire la même chose, sinon mieux, compte tenu de l’audience de droite du réseau.

Mais ces cotes ont un coût. Chez Fox, ce coût était littéral, dans les centaines de millions, grâce à un règlement avec Dominion Voting Systems concernant les réclamations adoptées par les hôtes du réseau concernant ses machines après les élections de 2020. L’apparition de jeudi soir de M. Trump a momentanément pénétré dans la zone de danger alors que l’ancien président répétait des conspirations au sujet de sa défaite électorale – ce qu’il a bien sûr affirmé être en fait une victoire – mais heureusement pour les patrons du réseau, ils sont restés à l’écart de toute mention directe des conspirations de la machine Dominion , une possibilité qui aurait laissé à Hannity le choix délicat de corriger son invité ou de risquer une seconde ecchymose par les avocats de Dominion.

Et chez CNN, le coût vient en termes de réputation. Déjà soupçonné d’être sur un glissement vers la droite sous la nouvelle direction de Chris Licht, le réseau a été vertement critiqué par les libéraux et même d’autres journalistes après un événement à la mairie avec l’ancien président il y a quelques semaines. Dans ce cas, la modératrice Kaitlan Collins a fait face à la fois à la dérision et aux éloges pour ses tentatives de garder M. Trump attaché à la vérité.

Ces efforts de Collins ont cependant été sapés par la réalité fondamentale de la situation – une réalité qui a été renforcée par l’affichage de Fox jeudi. Les réseaux câblés américains n’ont tout simplement pas trouvé (ou peut-être pas assez cherché) un moyen de lutter efficacement contre le flux d’absurdités que M. Trump peut présenter en temps réel. Collins et ceux qui la suivent n’ont que peu de temps pour corriger efficacement une fausse affirmation faite à leur visage avant de devoir passer à autre chose, pour gagner du temps – et dans le cas de CNN, Collins n’avait aucun moyen de récupérer une vidéo ou d’autres visuels pour l’aider dans ses vérifications des faits, des citations ou d’autres preuves qui contredisaient les positions de l’ex-président, ou même l’opportunité de présenter des informations contrastées sans faire face aux huées d’un public pro-Trump (et anti-CNN).

Rob Cordry, ancien correspondant de L’émission quotidienne avec Jon Stewarta déclaré sur Stephen Colbert Le spectacle tardif en 2017, les journalistes avaient l’habitude d’aller voir ses collègues et de dire : « Mon Dieu, j’aimerais que nous puissions faire ce que vous faites, mais nous ne pouvons pas », faisant référence à l’utilisation fréquente par le programme de vidéos et d’autres moyens pour fournir des informations en temps réel. responsabilisation en réponse aux déclarations faites par des politiciens mises en évidence dans leur émission.

Cet aveu, moqué par Cordry à l’époque, reste au moins partiellement vrai : la vérification des faits d’un politicien comme M. Trump en temps réel sur une émission en direct (par rapport à l’enregistrement préenregistré Spectacle quotidien) est une entreprise majeure. Il nécessite un petit ensemble de chercheurs en attente avec la capacité de immédiatement alimenter un hôte, toujours à l’antenne, avec les informations pertinentes – sans parler de toute preuve qui doit être présentée visuellement pour être convaincante, ce qui nécessiterait que les réseaux aient des graphiques et des vidéos préparés et prêts à être diffusés avant la diffusion, avec uniquement le passé de leur sujet a présenté des contrevérités comme un guide pour ce qu’il faut préparer.

C’est une perspective décourageante qui n’a été que marginalement réussie dans le passé, lorsque des politiciens plus traditionnels ont fait de la vérification des faits une procédure beaucoup plus facile. Face à un politicien comme Donald Trump, les journalistes couvrant sa dernière tentative de pouvoir devront trouver un moyen pour que la vérité brille à travers les absurdités – ou risquer des conséquences très réelles.