Plus de 100 maires ont participé au Mayors Innovation Studio du Bloomberg CityLab pour en savoir plus sur l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de l’administration municipale. Avec l’aimable autorisation de Bloomberg Philanthropies

Plus de 100 maires se sont rendus à Washington, DC cette semaine pour découvrir comment les outils d’IA générative comme ChatGPT d’OpenAI pourraient les aider à mieux gérer leurs villes. Les maires ont cherché à savoir comment la technologie de pointe pourrait les aider à tout faire, depuis une meilleure prévision des zones qui seraient les plus touchées par les catastrophes naturelles jusqu’à faciliter l’accès des résidents aux services municipaux. Le Mayors Innovation Studio, d’une durée d’environ quatre heures, organisé mercredi par le CityLab de Bloomberg Philanthropies, est un exemple de la façon dont les outils d’IA générative font leur chemin dans de nombreux aspects de la vie et à tous les niveaux de gouvernement. Alors que seulement 2 % des villes interrogées par Bloomberg Philanthropies ont déclaré qu’elles mettaient activement en œuvre la technologie, 69 % ont déclaré qu’elles l’exploraient ou la testaient activement et 96 % des maires interrogés ont déclaré qu’ils étaient intéressés à l’utiliser. À Washington, où une grande partie du débat sur l’IA s’est concentrée sur la manière dont le Capitole devrait placer de larges garde-fous sur la technologie, la séance a donné un aperçu de la façon dont les gouvernements locaux pourraient être parmi les premiers à exploiter la puissance de l’IA pour servir leurs électeurs, même alors que les législateurs fédéraux débattent de nobles principes. « Les villes sont des lieux d’action, où de nouvelles solutions voient le jour », a déclaré James Anderson, responsable des programmes gouvernementaux d’innovation chez Bloomberg Philanthropies, lors d’un entretien téléphonique préalable à l’événement. Les villes sont « le dernier kilomètre et souvent le premier kilomètre en termes d’innovations », a-t-il ajouté.

Les politiques régissant la technologie sont de plus en plus du ressort des États et des gouvernements locaux, le Congrès n’ayant pas réussi à adopter de nombreux projets de loi technologiques majeurs, comme ceux protégeant la confidentialité numérique ou créant des garde-fous pour les enfants sur Internet. Pendant ce temps, les États ont pris ces questions en main, ce qui, selon de nombreuses entreprises technologiques, crée un patchwork de réglementations difficiles à respecter. La session de mercredi s’est principalement concentrée sur la manière dont l’IA générative peut rationaliser les processus des villes ou offrir de nouvelles perspectives pour les rendre plus sûres ou plus efficaces. La pandémie a montré le pouvoir des gouvernements locaux à exploiter les données, a noté Anderson, lorsque beaucoup ont créé des tableaux de bord des cas locaux de Covid et des hospitalisations. Au début de la session, Mitch Weiss, professeur à la Harvard Business School et ancien chef de cabinet d’un ancien maire de Boston, a démontré comment le groupe pourrait utiliser ChatGPT pour mieux comprendre et résoudre un problème local. Weiss a utilisé l’exemple de « stockage » à Boston, lorsque des camions arrachent leur toit en passant sous un pont à faible hauteur libre. Weiss a incité le chatbot à faire appel à divers experts pour donner leur avis et proposer des solutions pour réduire le problème et a posé à l’IA des questions telles que la raison pour laquelle les avertissements pour les ponts à faible dégagement ne fonctionnaient pas. ChatGPT a déclaré que les conducteurs étaient distraits, ne connaissaient pas la région ou comptaient trop sur le GPS. À un moment donné, il a incité ChatGPT à créer un graphique linéaire à partir d’un ensemble de données ouvertes sur de tels incidents survenus à New York, et de nombreuses personnes présentes dans la salle ont été impressionnées lorsqu’un graphique montrant une forte baisse des incidents s’est rapidement matérialisé. Il a demandé une hypothèse sur ce qui aurait pu améliorer le stockage à New York par rapport à Boston, et ChatGPT a suggéré qu’une infrastructure améliorée, une meilleure signalisation, un GPS moderne et des programmes de sensibilisation pourraient avoir contribué à ce déclin. Dans un cas, juste pour s’amuser, il a demandé à ChatGPT des solutions farfelues au problème. Le chatbot IA a suggéré une catapulte de camion. Il a également demandé des solutions plus réalistes inspirées des solutions farfelues, et ChatGPT a suggéré un itinéraire de détour désigné.

Utiliser l’IA pour les programmes d’emplois d’été et les assemblées publiques

Plus tard, Weiss a incité ChatGPT à créer un formulaire annonçant un nouveau programme d’emplois d’été dans une ville et à le cibler de manière à plaire aux adolescents. L’IA a proposé l’image de marque d’un « Summer Hustle », et Weiss l’a ensuite incité à créer un graphique coloré pour promouvoir le programme. Weiss a également montré aux maires comment l’outil pouvait être utilisé pour préparer les réunions du conseil d’administration communautaire, en demandant à l’IA de générer d’éventuelles questions des membres de la communauté, y compris des suivis. Certains maires qui ont déclaré avoir déjà joué avec les outils d’IA générative ont déclaré les avoir utilisés pour anticiper les questions des assemblées publiques, résumer des articles qu’ils n’avaient pas eu le temps de lire, créer des projets de descriptions de poste ou rédiger des réponses aux électeurs. CNBC a accepté de ne pas citer les maires individuels qui ont participé à l’événement, qui était présenté comme un lieu où les maires pouvaient venir apprendre et poser librement des questions sur une nouvelle technologie.

Les maires ont également entendu plusieurs villes qui déploient déjà ou réfléchissent à des cas d’utilisation de l’IA générative dans leurs villes. La ville de Buenos Aires, en Argentine, par exemple, travaille sur un modèle d’IA générative basé sur ChatGPT avec son chatbot Boti existant avec lequel les résidents peuvent envoyer des SMS à l’aide de WhatsApp. La nouvelle version d’IA générative de Boti est formée pour discuter de la culture et du tourisme, des sujets que Melisa Breda, sous-secrétaire aux politiques fondées sur des preuves, a déclaré qu’ils ont jugé relativement faible risque. Cependant, l’outil n’a pas encore été déployé, car Breda a déclaré qu’il devait encore être peaufiné pour garantir que ses réponses correspondent à ses critères. Le directeur de l’information de Boston, Santiago Garces, a partagé les conseils de base de la ville à ses employés concernant l’utilisation de la technologie : examiner tous les résultats, divulguer l’utilisation de l’IA et ne pas saisir de données sensibles. Garces a déclaré que de telles orientations devraient peser les risques et donner la possibilité aux employés de différentes parties du gouvernement de les expérimenter afin de déterminer comment elles peuvent rendre leur travail plus efficace. Garces a également déclaré que Boston étudiait comment utiliser l’IA générative pour traduire les informations dans des dialectes régionaux spécifiques afin d’aider à inscrire les résidents aux services. Bloomberg Philanthropies et le Centre d’excellence gouvernementale de l’Université Johns Hopkins ont annoncé lors de la session une nouvelle plateforme City AI Connect, où le personnel municipal pourrait continuer à partager des idées et des ressources sur l’utilisation de l’IA dans leurs gouvernements. L’événement visait à donner aux maires un point de départ sur la manière de réfléchir à la mise en œuvre de l’IA générative dans leurs processus. « Nous entendions… oh mon Dieu, l’IA générative, tout le monde en parle partout », a déclaré Anderson. « Nous comprenons que cela pourrait signifier beaucoup pour le gouvernement local. Nous ne savons pas par où commencer. » Les maires qui se sont entretenus avec CNBC à l’occasion de l’événement ont reconnu le potentiel de l’IA générative pour résoudre des problèmes d’une manière qui n’était pas possible auparavant.

