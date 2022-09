La France ne devrait pas « privilégier » un monarque étranger, a déclaré un responsable

Un certain nombre de maires français ont déclaré qu’ils ne mettront pas leurs drapeaux en berne pour marquer les funérailles de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne, arguant que le concept de monarchie est en contradiction avec le système républicain français.

Après la mort d’Elizabeth jeudi, le président français Emmanuel Macron a été l’un des premiers chefs d’État à rendre hommage au monarque le plus ancien de Grande-Bretagne. Il l’appelait la “Reine des coeurs,” le palais de l’Elysée a mis ses drapeaux en berne le lendemain et le Premier ministre Elisabeth Borne a ordonné aux mairies et autres bâtiments publics de faire de même pour les funérailles nationales de la reine lundi prochain.

Parmi les maires de gauche du pays, l’ordre n’était pas populaire. “Cette demande me semble incroyable” a dit Yann Galut, maire PS de Bourges. « Je respecte le chagrin de nos amis anglais mais je ne hisserai pas le drapeau français [at half mast] sur les bâtiments municipaux de la ville.

« Nous sommes un pays républicain. Pourquoi devrais-je rendre hommage à un monarque étranger ? Galut a déclaré plus tard à la télévision France3.

“Je n’appliquerai pas l’ordonnance”, Le maire de Faches-Thumesnil, Patrick Proisy, membre du parti de gauche La France Insoumise. « Est-ce fait pour tous les chefs d’État qui meurent ? Notre République privilégie-t-elle un monarque, chef d’une Église ?

“Comment être logique en mettant des drapeaux en berne sur nos écoles où est inscrite la devise : ‘Liberté, égalité, fraternité’ ?” Proisy a continué. “Aucun concept n’est plus éloigné de ‘l’égalité’ que celui de la monarchie.”

Patrice Leclerc, maire du Parti communiste de la banlieue parisienne de Gennevilliers, a également déclaré qu’il ignorerait la directive, a rapporté le Times.

Il n’est pas clair si les maires récalcitrants seront passibles de sanctions pour leur désobéissance. Philippe Laurent, directeur adjoint de l’association des maires français, a averti qu’ils pourraient être suspendus. Cependant, le député de La France Insoumise Hadrien Clouet a déclaré que cela était peu probable, car la France n’a pas de lois stipulant les situations dans lesquelles les drapeaux doivent être abaissés, a rapporté The Telegraph.