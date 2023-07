Le public condamne massivement la violence et soutient un éventuel état d’urgence, selon un sondage

Les maires français ont appelé à une mobilisation civique pour faire respecter l’État de droit, après six nuits d’agitation autour du meurtre par la police d’un franco-algérien de 17 ans, tandis qu’un sondage montre une forte opposition du public aux émeutiers.

L’association nationale des maires a exhorté les citoyens à se rassembler dans leurs mairies locales lundi à midi pour manifester leur soutien à « un retour à l’ordre dans la république ». Les bâtiments gouvernementaux ont été ciblés « avec une extrême violence » au cours de la semaine, a-t-il déclaré dans un communiqué dimanche.

Selon France 24, des dizaines de personnes ont répondu à l’appel dans la commune de L’Hay-les-Roses, dont l’élu a été directement visé. Le domicile de Vincent Jeanbrun, le maire de la banlieue parisienne, a été percuté par une voiture en feu dimanche soir. Le fonctionnaire n’était pas dans le bâtiment à ce moment-là, mais sa femme et ses enfants s’y trouvaient et ont réussi à s’échapper.

Le meurtre de Nahel M. lors d’un contrôle routier a déclenché une crise majeure pour le président Emmanuel Macron, aux prises avec plusieurs vagues de troubles durant son mandat. Le palais de l’Elysse a déclaré qu’il envisageait d’imposer l’état d’urgence à l’échelle nationale.

Une enquête menée par l’institut de sondage Ifop pour le journal Le Figaro a montré un large soutien du public à une telle mesure, avec 69% de personnes favorables. Une part similaire de répondants a exprimé une attitude négative envers les émeutiers.

En revanche, les avis sont plus partagés sur le comportement des forces de l’ordre, qui font face à de nouvelles accusations de racisme après l’incident meurtrier de mardi dernier. Le sondeur a constaté que 43% et 14% exprimaient respectivement leur confiance et leur sympathie envers les officiers, tandis que 32% les considéraient avec inquiétude ou hostilité.

Une campagne de financement participatif en soutien à l’officier qui a tiré le coup de feu qui a conduit aux troubles, avait accumulé plus de 850 000 € (925 000 $) lundi matin, avec plus de 40 000 personnes contribuant. Le plus gros don, selon un rapport des médias, était de 3 000 € (3 250 $).

La guerre civile en France est survenue après des mois de protestations contre une réforme controversée des retraites. Les organisations syndicales ont organisé des grèves et des manifestations depuis janvier pour s’opposer à une augmentation de l’âge de la retraite, qui a été approuvée selon une procédure spéciale, sans vote au parlement.