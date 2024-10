Les maires et les syndiqués de Pennsylvanie soulignent la « menace » du projet 2025 de Trump

9 octobre — WILKES-BARRE — Plusieurs démocrates se sont réunis mercredi pour une conférence Zoom, avant le rassemblement de l’ancien président Donald Trump à Scranton.

La maire de Scranton, Paige Cognetti, et l’ancien maire de Philadelphie, Jim Kenney, se sont joints aux dirigeants syndicaux pour souligner ce qu’ils ont qualifié de « menaces » contre le programme du Projet 2025 de Trump pour les travailleurs.

« Les Pennsylvaniens savent que Donald Trump ne se soucie pas des travailleurs de Pennsylvanie, il se bat uniquement pour lui-même », indique un communiqué commun du groupe. « En tant que président, Donald Trump a augmenté les coûts pour les familles qui travaillent, a sapé les syndicats de Pennsylvanie et a accordé des allégements fiscaux aux entreprises tout en créant de nouvelles incitations qui ont envoyé jusqu’à 15 000 emplois de Pennsylvanie à l’étranger. »

Cognetti a déclaré que les électeurs doivent se concentrer sur les réalités.

« Nous n’avons pas oublié ses politiques économiques ratées », a déclaré Cognetti. « Nous savons ce que c’est lorsqu’il est président : le chaos. Et maintenant, il essaie de saper les efforts de redressement en Floride et dans d’autres États. Donald Trump essaie toujours de nous diviser. Il est une version qui se détériore de lui-même : il attise la colère. » Il est bien pire qu’il ne l’était en 2020. Les Pennsylvaniens savent qui il est et ils savent que Kamala Harris est le meilleur choix pour le pays. «

Les participants à Zoom ont tous convenu que Trump avait laissé tomber les travailleurs de Pennsylvanie, affirmant qu’il avait augmenté les coûts pour les familles de travailleurs et sapé les syndicats de Pennsylvanie, tout en accordant des allégements fiscaux aux grandes entreprises.

Cognetti a déclaré que Kamala Harris s’engage à ce que les travailleurs obtiennent des emplois bien rémunérés, à garantir que leurs familles bénéficient de soins de santé, que les enfants soient pris en charge, que les gens aient les moyens d’obtenir des services de garde pour pouvoir aller travailler, donc que les personnes âgées ont la possibilité d’avoir leurs ordonnances, de sorte qu’elles n’aient pas à passer leurs années d’or à se soucier des factures de services publics.

« C’est le type d’économie que Kamala Harris continuera de nous apporter », a déclaré Cognetti. « Nous savons que ce n’est pas ce que nous allons entendre de la part de Donald Trump aujourd’hui. Nous entendrons son habituel flot de mensonges. »

L’ancien maire de Philadelphie, Kenney, a ajouté : « Un gars comme Donald Trump n’a jamais eu de job d’été. Il n’a jamais travaillé après l’école. Il n’a jamais eu de difficultés. Son père lui a remis une enveloppe pleine d’argent pour démarrer une entreprise. Je ne peux pas imaginer avoir à nouveau à la Maison Blanche. Votez pour Harris et Walz et, comme l’a dit récemment le vice-président Harris, « tournez la page » de ce cauchemar.

Billy Williams, membre du syndicat de la section locale 57 des travailleurs, a déclaré qu’il avait adhéré à un syndicat parce que c’était l’un des moyens les plus sûrs de poursuivre le rêve américain.

« Vous travaillez dur, vous recevez un salaire décent, des avantages sociaux décents et vous construisez une vie pour vous et votre famille », a déclaré Williams. « La vice-présidente Kamala Harris est là pour protéger ce mode de vie syndical sacré, où chacun a la possibilité non seulement de s’en sortir, mais aussi d’avancer. »

Williams a ajouté que Trump, en revanche, détruirait le mode de vie syndical.

« Donald Trump a confié la responsabilité des antisyndicaux et a supprimé les protections essentielles pour les travailleurs », a déclaré Williams. « Il a accordé des réductions d’impôts aux PDG, tout en laissant les travailleurs de Pennsylvanie dans la poussière. Trump peut raconter autant de mensonges qu’il le souhaite, mais il ne peut pas cacher qui il est. »

Bill Troutman, membre du syndicat FIOE 743, a déclaré que beaucoup de gens trouvent que Trump est imprévisible.

« Mais je sais exactement ce que nous allons obtenir de lui – tout sauf la vérité », a déclaré Troutman. « Je me souviens très bien de sa présidence. Je me souviens d’un président qui a tenté de détruire la sécurité sociale, non pas une, ni deux fois, mais chaque année de sa présidence. Je me souviens d’un président qui a rompu sa promesse envers les travailleurs américains et n’a pas réussi à ramener les emplois dans le secteur manufacturier. et expédié des emplois à l’étranger.

Troutman a déclaré que c’était l’héritage de Trump ici en Pennsylvanie.

« C’est pourquoi les membres du syndicat comme moi se sont présentés en nombre pour le vaincre en 2020, et c’est pourquoi nous allons nous présenter pour voter pour la vice-présidente Kamala Harris et le gouverneur Tim Walz en 2024 », a déclaré Troutman.

