Les maires de Penticton et de Port Alberni font un pari avant la finale de la BCHL

Le début des finales de la BC Hockey League de cette année est à nos portes et les maires des villes respectives impliquées ont fait un pari amical pour marquer l’occasion.

Le match no 1 de la finale de la Coupe Fred Page entre les Penticton Vees et les Alberni Valley Bulldogs aura lieu ce soir, le 12 mai, au South Okanagan Events Centre.

Julius Bloomfield de Penticton et Sharie Minions de Port Alberni ont convenu d’un pari qui verrait le maire perdant porter le chandail de l’équipe adverse lors d’une prochaine réunion du conseil.

Selon les responsables de Penticton, l’équipe perdante enverra un maillot à la ville gagnante après la série.

Après que les Vees aient vaincu les Clippers de Nanaimo lors de la finale de la Coupe Fred Page 2022, le maire Leonard Krog a porté un maillot des Vees lors d’une réunion du conseil et a envoyé au maire de Penticton, John Vassilaki, des barres de Nanaimo.

Les conseils de Bloomfield et Penticton ont remporté un pari la semaine dernière, après la victoire décisive des Vees contre les Silverbacks de Salmon Arm dans le cinquième match de la finale de la conférence intérieure.

Le maire de Salmon Arm, Alan Harrison, devrait porter un maillot de Penticton lors d’une prochaine réunion du conseil, au milieu de la défaite en série des Silverbacks.

Avant cette année, les Vees et les Bulldogs ne se sont jamais rencontrés lors de la finale de la Fred Page Cup.

Alors que Penticton vise à remporter des championnats consécutifs en sixième au cours des 15 dernières années, Alberni Valley fera sa toute première apparition en finale.

Après les matchs nos 1 et 2 à Penticton ce week-end, la série se déplacera sur l’île de Vancouver pour les matchs nos 3 et 4 la semaine prochaine, mardi et mercredi.

