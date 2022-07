Les maires de La Salle, au Pérou, discutent de la prévention de la violence armée – Shaw Local

“C’est la partie effrayante de [gun violence]. Cela peut arriver n’importe où et n’importe quand. Vous devez faire de votre mieux pour l’empêcher et vous y préparer. — Le maire du Pérou, Ken Kolowski

Les récentes fusillades de masse à Uvalde, au Texas, et une autre dans la banlieue voisine de Chicago, Highland Park, ont soulevé des questions sur les mesures à prendre pour empêcher qu’un incident de violence armée ne se produise dans la vallée de l’Illinois.

Alors que des mesures sont prises au niveau national avec un projet de loi bipartisan sur la violence armée, le gouvernement local est plus limité dans ce qu’il peut faire. Par exemple, les conseils municipaux ne peuvent pas modifier les lois qui vont à l’encontre des lois nationales ou étatiques. Mais il existe des moyens plus modestes pour un conseil de prendre des mesures pour empêcher qu’une fusillade de masse ne se produise dans sa ville.

Par exemple, dans l’Illinois – Moline, Naperville et Evanston ont des programmes de rachat d’armes. Le conseil municipal de Bloomington a envisagé de créer une violence armée commissionet le conseil de Peoria envisage d’adopter une loi sur la violence armée initiative en utilisant un modèle de santé publique de l’organisation à but non lucratif Cure Violence Global pour lutter contre la violence.

Mairie de Champagne approuvé un plan appelé Community Gun Violence Reduction Blueprint pour s’attaquer aux causes profondes de la violence armée. Le Conseil a également créé des campagnes contre la violence armée et dirige une équipe d’intervention communautaire contre la violence pour soutenir et fournir des ressources aux résidents touchés par la violence armée.

De nombreux conseils municipaux qui ont pris des mesures pour prévenir la violence armée se trouvent dans des villes plus peuplées que La Salle-Pérou et ont des cas récurrents de violence armée dans leur communauté. Malgré cette différence, bon nombre de ces actions peuvent être potentiellement reproduites par les conseils municipaux de La Salle et du Pérou.

Le maire de La Salle, Jeff Grove, a déclaré qu’il souhaitait savoir ce que faisaient les autres gouvernements locaux de l’Illinois pour lutter contre la violence armée et qu’il était ouvert à toute idée d’action que le conseil pourrait prendre.

Grove et le maire du Pérou, Ken Kolowski, ont déclaré que leurs conseils municipaux n’avaient actuellement aucun plan pour lutter contre la violence armée dans leurs villes respectives. Étant donné que les taux de criminalité et les incidents de violence armée sont relativement faibles, les conseils n’ont pris aucune mesure de ce type.

Même ainsi, Kolowski a déclaré qu’il y avait un niveau de préoccupation qu’un incident de violence armée vu au niveau national pourrait se produire dans la vallée de l’Illinois.

“C’est la partie effrayante de [gun violence]. Cela peut arriver n’importe où et n’importe quand », a déclaré Kolowski. “Vous devez faire de votre mieux pour l’empêcher et vous y préparer.”

Bien que les conseils de La Salle et du Pérou n’agissent pas collectivement pour prévenir la violence armée, les polices du Pérou et de La Salle le font. Grove a déclaré que la police des deux villes se coordonne avec le lycée La Salle-Pérou et pratique des exercices de sécurité et des exercices de tir actif chaque année.

“C’est un peu comme une assurance, vous espérez ne jamais avoir à l’utiliser, mais vous voulez être prêt au cas où quelque chose arriverait parce que vous ne savez plus”, a déclaré Grove.

Département de police du Pérou (Scott Anderson)

Dans toutes les écoles du Pérou, la police travaille avec les enseignants dans des exercices de tir actif où ils simulent des coups de feu avec un pistolet de démarrage et frappent aux portes des salles de classe. La police péruvienne travaille également avec la police de La Salle sur des exercices de tir actifs au lycée La Salle-Pérou. Le chef de la police péruvienne, Bob Pyszka, a déclaré que les élèves ne sont pas présents lors de ces exercices pour éviter qu’ils ne soient traumatisés et pour empêcher un élève qui présente une menace de savoir comment la police réagirait à une situation.

“[A shooting] pourrait potentiellement se produire ici, cela pourrait potentiellement se produire n’importe où aux États-Unis », a déclaré Pyszka. “Nous espérons que cela n’arrivera pas ici.”

Au Pérou, la police se promène plusieurs fois par jour dans toutes les écoles à des heures variables. La police dispose également d’une voiture de patrouille pendant que les élèves entrent et sortent de l’école. Une nouvelle stratégie pour empêcher une fusillade dans une école sera mise en œuvre dans toutes les écoles du Pérou cet automne, et Pyszka a déclaré que les détails de cette stratégie resteront confidentiels. ALICE, une formation de tireur actif, est également disponible pour les entreprises locales par l’intermédiaire du service de police.

“La ville du Pérou fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que quelque chose de cette nature ne se produise”, a déclaré Pyszka.