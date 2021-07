Les maires de Floride défient DeSantis et annoncent des mandats de masques et de vaccins

Rejetant les appels des élus locaux et de la communauté médicale, le gouverneur de Floride Ron DeSantis ne déclarera pas l’état d’urgence malgré l’état en tête du pays avec 20% de toutes les nouvelles infections au COVID-19 – un pic largement provoqué par la variante delta.

Pendant ce temps, plusieurs maires de Floride ont annoncé des mandats de masques et de vaccins, défiant le gouverneur, qui s’oppose fermement à toute restriction pandémique.

Le maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que des masques seront à nouveau requis dans les installations intérieures du comté du comté peuplé de Floride, à la suite de nouvelles directives fédérales recommandant que même les personnes vaccinées contre le COVID-19 portent des couvre-visages dans certaines situations.

« Nous sommes tous allés trop loin. Nous avons tous trop sacrifié au cours de ces presque un an et demi. Nous ne pouvons pas revenir en arrière maintenant », a déclaré Levine Cava, ajoutant que sa décision était une réponse à l’augmentation du nombre de nouveaux cas et d’hospitalisations.

Dans le comté d’Orange, qui abrite Walt Disney World et Universal Orlando Resort, le maire Jerry Demings est allé plus loin et a déclaré que les 4 200 employés du comté non syndiqués devront se faire vacciner contre le coronavirus d’ici la fin août et le deuxième d’ici la fin de septembre.

« Nous voulons garder notre comté et nos parcs à thème ouverts aux affaires », a déclaré Demings lors d’une conférence de presse mercredi. « En instituant ces mesures, nous voulons que tout le monde sache, dans le comté d’Orange, en Floride, que nous prenons le coronavirus au sérieux. »

À partir de vendredi, Disney World exigera des couvre-visages pour tous les invités âgés de 2 ans et plus à l’intérieur et dans les bus, le monorail et le Skyliner de Disney, quel que soit leur statut de vaccination.

La ville de Palm Beach, qui abrite le complexe Mar-A-Lago de Donald Trump, a rétabli lundi un mandat de masque pour toute personne entrant dans les bâtiments du gouvernement, qu’elle soit vaccinée ou non.

Suite:Disney World annonce que les invités doivent se masquer à l’intérieur, sur les transports à partir du 30 juillet

Ces dernières semaines, l’État a connu une énorme augmentation du nombre de cas, d’hospitalisations et de décès.

La semaine dernière, il a enregistré 73 199 infections supplémentaires, la plus forte augmentation en une seule semaine depuis le 27 janvier, selon le rapport hebdomadaire du ministère de la Santé de l’État. C’est 83 cas de plus que la Californie, l’Illinois, New York et le Texas réunis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Le dernier:La Floride devient l’épicentre américain du COVID-19

Les hospitalisations liées au COVID ont augmenté de 106% en Floride au cours des deux dernières semaines, selon les données de la santé et des services sociaux rapportées par le New York Times.

« Je pensais avoir tout fait correctement » :Les entièrement vaccinés sont frustrés par les conseils de changement de masque du CDC

DeSantis a répondu au pic le 19 juillet : « J’ai dit aux gens il y a des mois (que) nous verrions une prévalence plus élevée parce que c’est un virus saisonnier et c’est le schéma saisonnier qu’il suit dans les États de la Sunbelt, en particulier en Floride. »

Il a dit qu’il avait dit aux gens de se faire vacciner en raison de la saison estivale, notant que 95% des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées ou ne sont que partiellement vaccinées.

Le sénateur de l’État démocrate Shevrin Jones a appelé DeSantis à émettre une urgence de santé publique pour libérer des ressources.

« Je suis heureux de voir que le gouverneur fait la promotion des vaccinations comme il le fait, mais je suis également déçu de sa réponse au fait que la Floride a maintenant le plus de cas de COVID dans le pays », a déclaré Jones au réseau USA TODAY.

« Que faudra-t-il pour que le gouverneur montre qu’il se fout des hôpitaux qui débordent de nouveaux cas dans nos salles d’urgence ? » a dit Jones.

Alors que les gouvernements locaux dans une grande partie du pays sont en mesure d’imposer des restrictions pandémiques telles que des mandats de masque, DeSantis et la législature contrôlée par les républicains de l’État ont adopté une législation dans le but de limiter l’autorité des dirigeants locaux.

Dans le comté d’Orange, Demings a déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine que la ville était en « mode crise » mais entravée par la loi de l’État qui empêche l’application des mandats de masque et d’autres restrictions COVID-19.

Vendredi, DeSantis a annoncé un décret qui édicterait des règles d’urgence pour « protéger les droits des parents », rendant les masques faciaux facultatifs dans les écoles et laissant le soin aux parents.​​​​​​

Mais une loi de l’État signée en mai donne à DeSantis le pouvoir d’invalider les mesures d’urgence locales mises en place pendant la pandémie, y compris les mandats de masque et les limitations des opérations commerciales. Il interdit également à toute entreprise ou entité gouvernementale d’exiger une preuve de vaccination.

Il oblige les collectivités locales à émettre des ordonnances d’urgence d’une durée d’une semaine, avec la possibilité de les renouveler cinq fois pour un total de 42 jours.

Lorsqu’il a signé la loi, DeSantis a déclaré que l’urgence de santé publique de la Floride était terminée.

Les villes devraient « faire ce qui est le mieux pour la santé publique de leur ville et faire face à ce qui s’ensuit plus tard », a déclaré Jones. « Quel est le pire qui puisse arriver ? Un procès ? C’est ce que vous appelez de bons ennuis, des ennuis nécessaires.

Contribuant : Adriana Gomez Licon et Mike Schneider, The Associated Press

Jeffrey Schweers est journaliste au bureau des capitaux pour USA TODAY NETWORK-Floride. Suivez Jeffrey Schweers sur Twitter : @jeffschweers.