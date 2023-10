Les maires américains feront ou détruiront les projets de Biden en matière de véhicules électriques

TL’administration Biden a parié sa fortune politique sur un avenir dépendant des véhicules électriques. Mais pour y parvenir, il faut l’adhésion des maires du pays, les dirigeants locaux agissant comme l’épine dorsale de la vision du président de créer une infrastructure nationale de véhicules électriques et de décarboner l’économie d’ici 2050. Et ils lui envoient un message clair : les villes américaines ne sont pas préparées au boom des véhicules électriques. Beaucoup de ces maires affirment que leurs communautés ne sont même pas près d’être équipées pour répondre à la demande croissante de voitures fonctionnant à l’électricité plutôt qu’aux combustibles fossiles en raison du manque de bornes de recharge, de réseaux électriques obsolètes et d’un financement insuffisant. Tout cela doit changer – et bientôt – avant que davantage d’Américains se sentent à l’aise d’investir dans un véhicule électrique et de tenir la promesse de Biden de réduire l’empreinte carbone du pays.



« Nos résidents sont habitués à avoir une station-service à chaque carrefour majeur », a déclaré le maire d’Oklahoma City, David Holt, un républicain qui dit qu’il « soutient quelque peu » la poussée des véhicules électriques de la Maison Blanche. « Si demain tout le monde dans la ville possédait un véhicule électrique, nous serions confrontés à de sérieux problèmes d’infrastructure », a-t-il déclaré. « C’est un peu l’œuf et la poule. »

90 % des membres du Mayors Club soutiennent les efforts de l’administration Biden en faveur d’un plus grand nombre de véhicules électriques. 45 Fortement ou plutôt favorable Plutôt ou fortement opposé 3 Un maire ne soutient ni ne s’oppose aux efforts de l’administration. Un maire a refusé de participer.



Holt est l’un des 50 maires réunis par POLITICO en 2023 pour mettre en lumière les défis auxquels leurs communautés sont confrontées et offrir les leçons qu’ils ont apprises sur le tas. Tout au long de l’année, les membres du premier Club des Maires – un par État – partagent leur point de vue sur les questions clés qui pèsent sur eux et leurs pairs, à la fois dans des enquêtes et des entretiens. Nous entendons directement des dirigeants éloignés des couloirs du pouvoir de Washington, représentant des villes grandes et petites, urbaines et suburbaines. Le dernier sujet sur lequel nous avons interrogé le Club des Maires : les véhicules électriques. Les maires sont en première ligne pour mettre en œuvre le programme EV de la Maison Blanche, qu’il s’agisse de demander des subventions fédérales, d’inciter les entreprises à construire des usines de fabrication, et même de décider dans quelle rue installer une borne de recharge. Voici ce que nos maires nous ont dit : Plus de 75% des maires soutiennent fermement le plan de Biden.

des maires soutiennent fermement le plan de Biden. Moins de 50 % disent que leurs villes sont assez ou très préparées à soutenir l’adoption généralisée des véhicules électroniques : 1 très préparé – 2% 22 quelque peu préparé – 45% 14 un peu préparé – 29% 12 pas du tout préparés – 24%

disent que leurs villes sont assez ou très préparées à soutenir l’adoption généralisée des véhicules électroniques : Ce que les maires disent avoir besoin pour soutenir l’adoption généralisée des véhicules électriques : « Bornes de recharge dans des lieux accessibles au public » «Plus d’électriciens dans l’effectif» « Améliorations du réseau et davantage de sources d’énergie » « Soutien communautaire » « Plus de véhicules low cost »

L’adoption des véhicules électriques pose un casse-tête : les consommateurs ne se sentiront pas à l’aise d’acheter un véhicule électrique tant qu’ils n’auront pas un accès adéquat aux bornes de recharge publiques pour éviter de se retrouver bloqués sur la route. Mais les villes ne disposent pas actuellement de suffisamment d’argent pour encourager une adoption à grande échelle en construisant des bornes de recharge omniprésentes dans les centres-villes, dans les quartiers et le long des autoroutes.



« Nous n’avons pas la capacité nécessaire à cause du coût », a déclaré le maire républicain de Fargo, dans le Dakota du Nord, Tim Mahoney. « C’est tout simplement trop d’argent. » Le Dakota du Nord a l’un des taux d’adoption les plus bas du pays, avec environ 400 sites de recharge pour véhicules électriques, à peu près la même chose que le Vermont, moins peuplé. Il existe environ 15 bornes de recharge à Fargo, la plus grande ville de l’État avec une population de 128 000 habitants. Les hivers rigoureux de la région sont en partie responsables : il est peu probable que les résidents prennent le risque de conduire un véhicule électrique à travers ce gigantesque État par des températures glaciales, ce qui peut rapidement vider une batterie. Il y a aussi l’influence de l’histoire du Dakota du Nord en tant qu’État pétrolier et gazier, qui ajoute à la réticence de nombreux résidents à adopter pleinement les véhicules électriques, a-t-il ajouté. Les coûts d’installation d’équipements de recharge rapide de « niveau 3 » varient de 40 000 $ à 175 000 $ par port. Ceux-ci peuvent offrir aux conducteurs une autonomie d’environ 100 à 200 miles par 30 minutes de charge. Les options de recharge rapide devraient se multiplier à mesure que de plus en plus de villes se tournent vers des flottes électriques comme les bus et que la demande des consommateurs augmente. Jusqu’à présent, la plupart des villes ont opté pour des ports publics de « niveau 2 », qui sont beaucoup moins chers à installer mais ne fournissent qu’une autonomie d’environ 25 miles par heure de recharge.

Près d’un quart des membres du Club des Maires déclarent que leurs villes ne sont pas du tout préparées à soutenir l’utilisation croissante des véhicules électriques. Un peu préparé ou pas préparé du tout 26 22 maires ont déclaré que leurs villes étaient quelque peu préparées à l’utilisation croissante des véhicules électriques. Un maire a refusé de participer.



L’administration Biden vise à atténuer cette pression financière en injectant des milliards de dollars dans les États pour atteindre son objectif de construire un réseau de 500 000 bornes de recharge pour véhicules électriques d’ici 2030. Les villes tentent d’obtenir une partie de la première tranche d’argent : 700 millions de dollars consacrés à la mise en place d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques d’ici 2030. infrastructures pour le ravitaillement en électricité, hydrogène, propane et gaz naturel dans des endroits comme les parkings et les centres commerciaux. La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les résultats de l’enquête.



Faire une demande de subventions fédérales est compliqué – et compétitif. Des groupes alliés à l’administration Biden aident les villes à naviguer dans ce processus. Bloomberg Philanthropies, par exemple, a organisé des camps d’entraînement pour les dirigeants locaux afin de les aider à construire une infrastructure pour véhicules électriques. « Ils envisagent d’utiliser les bornes de recharge pour véhicules électriques comme pilier d’une stratégie économique du centre-ville », a déclaré Ryan Whalen, responsable principal du programme au sein de l’équipe d’innovation gouvernementale chez Bloomberg Philanthropies. Les villes se trouvent à des endroits totalement différents en matière de construction d’infrastructures pour véhicules électriques, ce qui indique le potentiel réel de règles du jeu inégales qui désavantageraient économiquement certaines villes par rapport à d’autres.



Prenez Chattanooga, dans le Tennessee, qui tente de se positionner à l’avant-garde de l’innovation alors que l’État s’efforce de trouver une voie à suivre dans l’ombre des installations de production et de production de charbon abandonnées. Le service public d’énergie et de télécommunications appartenant à la ville de Chattanooga lui offre la bande passante et la stabilité nécessaires pour prendre en charge un réseau de véhicules électriques. La ville a reçu en 2022 une subvention fédérale de 4,5 millions de dollars pour créer un réseau de recharge intelligent qui fournirait des données personnalisées pouvant relier les utilisateurs de véhicules électriques aux bornes de recharge disponibles. C’était également l’un des premiers au pays à lancer un programme de covoiturage de véhicules électriques grâce auquel les conducteurs peuvent louer une Nissan Leaf pour 45 $ par jour. Et Chattanooga abrite une usine Volkswagen où les modèles SUV ID.4 ont commencé à sortir des chaînes de production l’année dernière. L’entreprise allemande a investi 800 millions de dollars dans l’électrification de l’usine et a reçu des centaines de millions de dollars d’incitations de la part des gouvernements fédéral, étatiques et locaux. Volkswagen a embauché environ 1 000 employés du côté des véhicules électriques de l’entreprise.



« Même si vous êtes complètement climato-sceptique, il n’y a ni pétrole ni gaz dans cette partie du monde », a déclaré le maire Tim Kelly, ancien propriétaire d’un concessionnaire automobile qui conduit une ID.4. «C’est notre avenir économique. Ce sont des emplois. Il s’agit pour nous d’un secteur économique extrêmement prometteur et nous avons l’intention d’en tirer le meilleur parti.

Voici ce dont les maires disent avoir besoin pour soutenir l’adoption généralisée des véhicules électriques dans leurs villes : bornes de recharge accessibles au public plus d’électriciens dans l’effectif améliorations du réseau et davantage de sources d’énergie soutien communautaire plus de véhicules low cost des investissements « énormes » dans la recharge facile à postuler aux programmes de subventions micro-réseaux



Columbia, en Caroline du Sud, est une autre ville du sud qui a bénéficié d’investissements du secteur privé. Scout Motors, une société indépendante soutenue par Volkswagen, prévoit d’ouvrir une usine de fabrication de camions et de SUV électriques d’une valeur de 2 milliards de dollars juste à l’extérieur de Columbia. La production devrait commencer à la fin de 2026, avec une capacité de plus de 200 000 véhicules fabriqués par an, soutenant 4 000 emplois permanents ou plus. Les dirigeants de Colombie sont préoccupés par l’amélioration de la fiabilité du réseau électrique de la ville, qui, selon le maire Daniel Rickenmann, n’est pas actuellement en mesure de supporter une augmentation du nombre de véhicules électriques. « C’est une étape à la fois », a déclaré Rickenmann, un républicain. « Construire l’infrastructure et s’y préparer rend les gens plus enthousiastes. » Alors que Chattanooga et Columbia se sont positionnées pour tirer rapidement parti des investissements du gouvernement et de l’industrie, d’autres villes, comme Carson City, NV, sont bien plus avancées dans le processus de planification. La ville est en train de réfléchir à la manière de gérer ses bornes de recharge et les dirigeants ont récemment décidé qu’ils ne voulaient pas se lancer dans la possession et l’exploitation de celles-ci. Il y a trois bornes de recharge sur une propriété appartenant à la ville et elle prévoit d’en installer au moins deux autres. «Nous ne sommes pas une station-service», a déclaré la maire Lori Bagwell, républicaine. « Nous pensons que cela peut être géré par une entreprise privée. »



Bagwell a déclaré qu’elle était préoccupée par le passage du pays aux véhicules électriques, principalement en raison de problèmes liés à la technologie émergente et de la nécessité d’un plan fédéral détaillé expliquant comment ils peuvent fonctionner dans un État comme le Nevada avec de vastes zones rurales. Mais elle reconnaît que Carson City doit être en mesure d’adopter à terme les véhicules électriques, si la demande répond aux prévisions. Elle pense que ces voitures pourraient devenir plus populaires auprès des résidents d’ici cinq ans environ. «Je veux vraiment être prêt à servir nos résidents et visiteurs de manière appropriée», a déclaré Bagwell. « C’est ça le truc, non ? Comment pouvez-vous faire correspondre cela : où est ma boule de cristal ? »

Trois membres du Mayors Club sur cinq ont indiqué que la réparation des nids-de-poule et des routes constitue l’investissement le plus nécessaire pour améliorer l’infrastructure des rues. Nids-de-poule et réparations routières Autres alternatives de transport