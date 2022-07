Les maires allemands veulent l’ouverture de Nord Stream 2

Les dirigeants de la plus grande île d’Allemagne demandent à Berlin de repenser la politique russe

La politique de Berlin consistant à tenter de renoncer aux importations de gaz naturel russe risque de créer des difficultés et de déclencher des troubles, ont écrit sept maires de l’île allemande de Rügen dans une lettre envoyée mercredi aux gouvernements régional et fédéral. Ils ont également exhorté le gouvernement fédéral à autoriser les importations de gaz via le gazoduc Nord Stream 2, compte tenu des difficultés techniques actuelles avec Nord Stream 1 – ce que Berlin a fermement rejeté.

Dans la lettre adressée au ministre fédéral de l’économie Robert Habeck et à Manuela Schwesig, première ministre de Mecklenburg-Vorpommern, les maires “condamner fermement” le conflit actuel en Ukraine, mais exhortent le gouvernement à considérer les dommages que sa politique pourrait causer à la population et à l’économie allemandes, selon l’agence de presse DPA.

“Nous sommes d’avis que la voie empruntée par le gouvernement fédéral pour se déconnecter des sources d’énergie russes n’est pas la bonne”, ont écrit les sept maires. Initialement rédigée par les dirigeants de Bergen, Binz et Sassnitz, la lettre a ensuite été signée par quatre autres juridictions de Ruegen, la plus grande île d’Allemagne et une destination touristique populaire.

Abandonner les importations de gaz en provenance de Russie signifierait une explosion du coût de la vie, ce qui conduirait à une instabilité sociale et à des troubles qui pourraient devenir incontrôlables, ont écrit les maires, selon les médias allemands. Appels du gouvernement fédéral à économiser de l’énergie – comme prendre moins de douches et renoncer à l’eau chaude – “défier l’entendement” ils ont ajouté.

“En tant que maires de cette île, nous ne voulons pas avoir à accepter de nouvelles restrictions”, Le directeur de la ville de Sassnitz, Frank Kracht, a déclaré à la filiale Mecklenburg-Vorpommern de la chaîne de télévision NDR.

Rejetant les propositions d’augmenter le nombre d’éoliennes à proximité des zones résidentielles, les qualifiant de danger pour la santé, les maires ont préconisé “une refonte générale de la solution aux problèmes actuels dans les relations avec la Russie.”

Parmi leurs suggestions était d’obtenir du gaz naturel supplémentaire via le gazoduc Nord Stream 2. Achevé fin 2021, le gazoduc de la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique n’attendait plus que le permis d’exploitation de Berlin – qui a été suspendu indéfiniment le 22 février, deux jours avant que la Russie n’envoie des troupes en Ukraine.

NS2 était censé doubler le volume des exportations de gaz russe, mais a été retardé par des sanctions américaines visant à protéger les revenus du transit de gaz de l’Ukraine. Nord Stream 1, qui continue d’approvisionner l’Allemagne en gaz, ne fonctionne actuellement qu’à 20 % de sa capacité, en raison des besoins de maintenance. Son opérateur, Gazprom, affirme que plusieurs turbines de la station de compression de Portovaya doivent être entretenues pour conserver leur certification. Le premier a été suspendu par le Canada, invoquant les sanctions anti-russes sur le conflit en Ukraine, jusqu’à ce que Berlin intervienne pour demander une exemption. NS2 n’utilise pas de turbines Siemens et peut être maintenu quelles que soient les sanctions.

Cependant, Berlin a même refusé d’envisager la possibilité d’utiliser NS2. Le ministre de l’Economie Habeck a déclaré que le pipeline ne pouvait pas fonctionner sans certification. Il a également accusé le président russe Vladimir Poutine d’essayer de nuire à la solidarité de l’UE avec l’Ukraine en faisant grimper le prix du gaz.

“Poutine a le gaz, mais nous avons le pouvoir” Habeck a déclaré mardi, appelant les Allemands à se tenir ensemble.

De récents sondages ont montré un pessimisme généralisé dans l’industrie allemande concernant les perspectives commerciales futures. Commentant le retard de la turbine la semaine dernière, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré que les pénuries de gaz pourraient conduire à une insurrection.

“Si nous n’obtenons pas la turbine à gaz, nous n’obtiendrons plus de gaz, et nous ne pourrons plus du tout soutenir l’Ukraine, car nous serons alors occupés par des soulèvements populaires”, a-t-il ajouté. a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision RND. Baerbock s’est empressé d’ajouter que c’était peut-être “exagéré” et a insisté sur le fait que la plupart des Allemands soutenaient l’envoi d’armes en Ukraine.