Les mains de fer et autres prothèses existent depuis des centaines d’années

Le corps humain compte aujourd’hui de nombreuses pièces remplaçables, allant de coeurs artificiels à pieds myoélectriques. Ce qui rend cela possible n’est pas seulement une technologie complexe et des procédures chirurgicales délicates. C’est aussi une idée : les humains peuvent et doivent modifier le corps des patients de manière extrêmement difficile et invasive. D’où est venue cette idée ?

Pourtant, un changement capital dans les pratiques entourant la perte de membres et la manière d’y faire face a commencé bien plus tôt – dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles.

Comme un historien de la médecine modernej’explore comment les attitudes occidentales à l’égard des interventions chirurgicales et artisanales sur le corps a commencé à se transformer il y a environ 500 ans. Les Européens sont passés d’hésitations à pratiquer des amputations et de peu d’options pour les prothèses de membres en 1500 à de multiples méthodes d’amputation et à des mains de fer complexes pour les riches en 1700.

L’amputation était considérée comme un dernier recours en raison du risque élevé de décès. Mais certains Européens ont commencé à croire qu’ils pouvaient l’utiliser avec des membres artificiels pour façonner le corps. Cette notion, rompant avec une tradition millénaire de guérison non invasive, influence toujours la biomédecine moderne en donnant aux médecins l’idée que franchir les limites physiques du corps du patient pour le modifier radicalement et y intégrer la technologie pourrait être une bonne chose. Une arthroplastie moderne de la hanche serait impensable sans cette hypothèse sous-jacente.

Chirurgiens, poudre à canon et imprimerie

Les premiers chirurgiens modernes passionnément débattu où et comment couper le corps pour enlever les doigts, les orteils, les bras et les jambes comme les chirurgiens médiévaux ne l’avaient pas fait. Cela était en partie dû au fait qu’ils étaient confrontés à deux nouveaux développements de la Renaissance : la propagation de la guerre des poudres et l’imprimerie.

La chirurgie était un métier appris grâce à l’apprentissage et aux années de voyage pour se former auprès de différents maîtres. Les pommades topiques et les procédures mineures telles que la réparation des fractures, les furoncles et les plaies cousues sont remplies par les chirurgiens. pratique quotidienne. En raison de leur dangerosité, les opérations majeures comme les amputations ou trépanations — percer un trou dans le crâne — étaient rares.

Utilisation généralisée de armes à feu et artillerie a mis à rude épreuve les pratiques chirurgicales traditionnelles en déchirant les corps d’une manière qui nécessitait une amputation immédiate. Ces armes aussi créé des blessures sensibles à l’infection et à la gangrène en écrasant les tissus, en perturbant la circulation sanguine et en introduisant des débris – allant des éclats de bois et des fragments de métal aux restes de vêtements – profondément dans le corps. Les membres mutilés et gangrenés obligeaient les chirurgiens à choisir entre effectuer des interventions chirurgicales invasives ou laisser les patients mourir.

Le presse d’imprimerie a donné chirurgiens lutter contre ces blessures est un moyen de diffuser leurs idées et leurs techniques au-delà du champ de bataille. Les procédures qu’ils ont décrites dans leurs traités peuvent paraître horribles, notamment parce qu’elles ont été opérées sans anesthésie, sans antibiotiques, sans transfusions ni techniques de stérilisation standardisées.

Mais chaque méthode avait une justification sous-jacente. Frapper une main avec un maillet et burin a rendu l’amputation rapide. Couper la chair morte et désensibilisée et brûler la matière morte restante avec un fer de cautérisation a empêché les patients de saigner à mort.

Alors que certains souhaitaient préserver autant que possible le corps sain, d’autres insistaient sur le fait qu’il était plus important de remodeler les membres afin que les patients puissent utiliser des prothèses. Pour la première fois, les chirurgiens européens ont préconisé méthodes d’amputation basé sur le placement et l’utilisation de membres artificiels. Ils considéraient le corps non pas comme quelque chose que le chirurgien devait simplement préserver, mais plutôt comme quelque chose que le chirurgien pouvait modeler.

Amputés, artisans et membres artificiels

Alors que les chirurgiens exploraient l’intervention chirurgicale à l’aide de scies, les amputés expérimentaient la fabrication de membres artificiels. Dispositifs à chevilles en bois, inchangés depuis des sièclesest resté courant prothèses des membres inférieurs. Mais les collaborations créatives avec des artisans ont été le moteur d’une nouvelle technologie prothétique qui a commencé à apparaître à la fin du XVe siècle : le main de fer mécanique.

Les sources écrites révèlent peu de choses sur les expériences de la plupart des survivants à l’amputation d’un membre. Les taux de survie pourraient avoir été aussi bas que 25 pour cent. Mais parmi ceux qui ont réussi à s’en sortir, les artefacts montrent que l’improvisation était la clé de la façon dont ils naviguaient dans leur environnement.

Cela reflétait un monde dans lequel les prothèses n’étaient pas encore « médicales ». Aux États-Unis, aujourd’hui, une prescription médicale est nécessaire pour un membre artificiel. Les premiers chirurgiens modernes fournissaient parfois de petits appareils comme des nez artificiels, mais ils n’a pas conçu, fabriqué ou ajusté de membres prothétiques. De plus, il n’existait aucun métier comparable à celui des prothésistes ou des professionnels de la santé d’aujourd’hui qui fabriquent et ajustent des prothèses. Au lieu de cela, les premiers amputés modernes utilisaient leurs propres ressources et l’ingéniosité pour en faire fabriquer.

Les mains de fer étaient des créations improvisées. Leurs doigts mobiles se sont verrouillés dans différentes positions grâce à mécanismes internes à ressort. Certains avaient des détails réalistes : ongles gravés, rides et même peinture couleur chair.

Porteurs les ont exploités en appuyant sur les doigts pour les verrouiller et en activant un déverrouillage au niveau du poignet pour les libérer. Dans certaines mains de fer, les doigts bougent ensemble, tandis que dans d’autres, ils bougent individuellement. Les plus sophistiqués sont flexibles dans chaque articulation de chaque doigt.

Cette technologie s’inspire d’endroits surprenants, notamment des serrures, des horloges et des armes de poing de luxe. Les amputés ont commandé des prothèses de toutes pièces en s’aventurant sur le marché artisanal. Comme un contrat du 16ème siècle entre une personne amputée et un L’horloger genevois l’attesteles acheteurs se rendaient dans les boutiques d’artisans qui n’avaient jamais fabriqué de prothèse pour voir ce qu’ils pouvaient concocter.

Parce que ces matériaux étaient souvent cher, les porteurs avaient tendance à être riches. En fait, l’introduction des mains de fer marque le première période alors que les chercheurs européens peuvent facilement distinguer les personnes de différentes classes sociales en fonction de leurs prothèses.

Les mains de fer étaient d’importants porteurs d’idées. Ils ont incité les chirurgiens à réfléchir au placement des prothèses lorsqu’ils opéraient et ont créé un optimisme quant à ce que les humains pourraient réaliser avec des membres artificiels.

Mais les chercheurs n’ont pas compris comment et pourquoi les mains de fer ont eu cet impact sur la culture médicale, car ils ont été trop obsédés par un seul type de porteurs : les chevaliers. Les hypothèses traditionnelles selon lesquelles les chevaliers blessés utilisaient des mains de fer pour tenir les rênes de leurs chevaux n’offrent qu’une vue étroite des artefacts survivants.

Un exemple célèbre colore cette interprétation : le «d’occasion» du chevalier allemand du 16ème siècle Götz von Berlichingen. En 1773, le dramaturge Johann Wolfgang von Goethe s’inspire librement de la vie de Götz dans son drame à propos d’un chevalier charismatique et intrépide qui meurt tragiquement, blessé et emprisonné, en s’exclamant « Liberté – liberté ! » (Le Götz historique est mort de vieillesse).

L’histoire de Götz a inspiré des visions d’un guerrier bionique depuis. Que ce soit au XVIIIe siècle ou le 21vous pouvez trouver des représentations mythiques de Götz debout, provocateur face à l’autorité et tenant une épée dans sa main de fer – un exploit peu pratique pour sa prothèse historique. Jusqu’à récemment, les érudits supposaient que toutes les mains de fer devaient avoir appartenait à des chevaliers comme Götz.

Mais mes recherches révèlent que de nombreuses mains de fer ne montre aucun signe d’avoir appartenu à des guerriers, ou peut-être même à des hommes. Les pionniers culturels – dont beaucoup ne sont connus que grâce aux artefacts qu’ils ont laissés derrière eux – se sont inspirés de tendances élégantes qui valorisaient les appareils mécaniques intelligents. // Dans une société qui convoitait des objets ingénieuxles amputés ont utilisé des mains de fer pour défier les stéréotypes négatifs qui les présentaient comme pitoyables. Les chirurgiens en ont pris note de ces appareils, les louant dans leurs traités.

Avant le corps moderne de pièces remplaçables pouvait exister, le corps a dû être réinventé comme quelque chose que les humains pouvaient modeler. Mais cette réinvention a nécessité les efforts de bien plus que de simples chirurgiens. Il a également fallu la collaboration des amputés et des artisans qui ont aidé à construire leurs nouveaux membres.