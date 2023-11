Les maillots Wembanyama sont étonnamment difficiles à trouver à Paris

Alors que les magasins étaient remplis de maillots de Kylian Mbappe, de ballons de la Coupe du monde de rugby et de chapeaux des Jeux olympiques de Paris, Wemby était introuvable. J’ai demandé aux commerçants s’ils avaient « un Wembanyama » et ils m’ont lancé des regards perplexes.

Je suis même allé dans une boutique NBA remplie de maillots, de casquettes et de ballons rétro. Le magasin aurait pu être un sanctuaire pour Tony Parker étant donné que ses photos tapissent les murs et qu’un coin du magasin est rempli uniquement de maillots Parker, mais eux non plus n’avaient rien sur Wembanyama.