Les maillots Pulisic “ruinés” ; Everton à la Maison Blanche ? Ce que vous avez manqué des tournées de pré-saison aux États-Unis

En arpentant les collines et les plaines ensoleillées d’Amérique du Nord, on ne peut s’empêcher de ressentir le sens de l’espace, la vaste ouverture, le sens de l’aventure, de l’exploration et des partenariats de marque d’entreprise pour des tournois sans signification impliquant des clubs de la Premier League, LaLiga et au-delà.

C’est vrai, cette pré-saison outre-Atlantique a vu de nombreux méga-clubs européens s’ébattre joyeusement d’une mer à l’autre. Mais en cours de route, ils ont accumulé une riche expérience, du mystère distinct du jeu dans l’hémisphère occidental. Sans oublier un moment de découverte de soi et apprendre par l’échec! (Désolé, Conor Gallagher).

Plongeons-nous dans leurs connaissances durement acquises alors qu’ils traversaient ces États-Unis.

La longueur et l’étendue de nos conclusions immédiates

Qui d’entre nous ne s’est pas réjoui ou désespéré dans les hauts et les bas d’un résultat amical de pré-saison ? Cela commence par quelque chose d’aussi simple que l’entraîneur de l’Inter Miami, Phil Neville, disant qu’un match amical contre Barcelone est “le plus grand match de l’histoire du club“, et se termine par le départ du TikToker Bryce Duke dans ledit match, une défaite 6-0. (Nous avons même pu voir une brève apparition à la 89e minute du fils de David Beckham, Romeo, qui est un attaquant du côté du développement de Miami.)

Je ne peux pas dire si Barcelone est bon ou si la MLS est si mauvaise https://t.co/snXfN29bPT — Footy Chancellor (@FootyChancellor) 20 juillet 2022

C’était mauvais, oui – assez mauvais pour que cela ait conduit certains spectateurs remettre en question la valeur de la Major League Soccer en tant que ligue. Encore. Ce résultat n’était pas isolé pour les équipes MLS, car DC United a également inscrit six buts au Bayern Munich, devant Wayne Rooney, rien de moins. De tels résultats le ramèneront à son Écrire le future soi en un rien de temps.





Pour ne pas être en reste sur le front des réactions instantanées, la performance d’Everton à Minnesota United nous a tous donné une raison ne pas croire en la MLS. Il ne faut jamais croire à la MLS, m’assure Internet. Mais une raison de douter à Everton.

Les puissants Loons finiraient par l’emporter 4-0 et, selon plusieurs témoignages de fans, ils auraient accompli l’exploit impressionnant de reléguer Everton avant même le début de la saison de Premier League.

Minnesota a battu Everton hier et n’a pas pu résister 😅 (h/t @MNUFC) pic.twitter.com/NlfugsVkvi – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 21 juillet 2022

Ailleurs, Chelsea a suivi un match nul 1-1 et une défaite aux tirs au but (qui s’est produite sans raison apparente) au Charlotte FC avec une défaite 4-0 contre Arsenal, qui pourrait désormais être la meilleure équipe d’Europe avec des victoires dans les quatre matchs. leurs matchs de pré-saison jusqu’à présent (dont un contre Everton, naturellement).





Pendant ce temps, le Real Madrid, champion d’Europe, a fait match nul 2-2 avec le Club America. Heck, Club America n’a même pas remporté la Ligue des champions de la CONCACAF cette année ! C’est la preuve concluante que l’Europe n’est plus la puissance dominante du football mondial.





Rappelez-vous simplement ces moments de décembre, lorsque les classements européens sont aussi prévisibles qu’ils l’ont toujours été, les conclusions hâtives de la pré-saison et à quel point nous nous sentions tous vivants à ce moment-là. Comme le vent se précipitant à travers le chèvrefeuille, ou les lumières fantomatiques d’un feu de benne à ordures lointain sur l’un de ces mille lacs que le Minnesota dit avoir.

Une flamme dans nos ventres qu’aucune rivière ne peut éteindre

Grealish et Ochoa s’y sont mis 😳 (passant par @L’Orlandini) pic.twitter.com/FxT1zHIxIQ — ESPN FC (@ESPNFC) 21 juillet 2022

À quoi sert la pré-saison sinon de prendre les choses trop au sérieux?

Je suis sûr qu’entrer dans n’importe quel jeu court-circuite quelque chose de vital dans le cerveau de ces joueurs, sinon ils ne sont jamais nés avec le bon câblage en premier lieu. Ils jouent un match amical au Texas, un endroit qu’aucun de leurs clubs n’appelle chez eux, ni un endroit que les cieux n’ont jamais honoré d’un regard juste, et pourtant Les voicise battant comme si ce jeu signifiait autre chose que remplir quelques contrats et collecter de l’argent de parrainage.

Cependant, ce tempérament fait partie de ce que la terre vous fait, n’est-ce pas ? Ils ne sont pas si abattus de ce côté-ci de l’Atlantique, moins las et pris dans l’indifférence existentielle de l’univers. Cette terre se bat et inspire ses habitants à riposter. Et à la défense de Memo Ochoa, qui n’a pas voulu frapper le visage de Jack Grealish à un moment donné? C’est tout à fait trop symétrique. Cela mérite de souffrir.

Attendez, ils ont invité Everton à la Maison Blanche ?

📍 @Maison Blanche Lundi soir, Frank Lampard et son équipe ont été invités à faire une visite privée de la Maison Blanche.@EvertonInUSA 🇺🇸 —Everton (@Everton) 19 juillet 2022

Désolé, revenons à Everton pour une seconde : pourquoi ont-ils aller à la Maison Blanche? Le président Biden était-il impatient d’avoir un briefing sur les routines de coups de pied arrêtés du club?

Il n’y a pas de blague ou de lien avec le thème ici; Je suis juste légitimement confus. La seule chose que j’ai trouvée, c’est qu’ils sont allés demander au Dr Fauci s’il y avait un remède pour les bras Tyrannosaurus rex de Jordan Pickford.

Lequel d’entre nous a donné un coup de pied à un Albatros ?

Le temps est capricieux pendant les mois d’été de ce côté de l’Atlantique, dans le meilleur des cas. Les cieux au-dessus du Wisconsin ont complètement sauté la crise de colère et se sont lancés dans une rage tumultueuse avant le coup d’envoi de Manchester City et du Bayern. Le premier match de football de l’histoire de Lambeau Field, un endroit réputé pour être beaucoup plus froid que de nombreux autres endroits, en plus de quelques trucs de football américain, a duré 12 minutes. Initialement.

Depuis le hall Lambeau Field. pic.twitter.com/2AzFZgg5Ft – Andrew Hensch (@AndrewHensch) 24 juillet 2022

Le vent et la pluie ont suffi à transformer n’importe lequel des joueurs prenant le terrain en marin sur place. Le jeu finirait par reprendre et les équipes joueraient finalement deux mi-temps rapides de 40 minutes. Parce que rien ne dit “merci d’être sorti” comme 22 hommes désespérés de partir au plus vite.

Le maximum à Green Bay le jour de la rencontre amicale était de 84 degrés Fahrenheit, dans un endroit qui a autrefois accueilli un match surnommé “The Ice Bowl”. Il y a fort à parier que la météo est au moins en partie la raison pour laquelle Tottenham n’a pas choisi de venir aux États-Unis pour la pré-saison. Une séance d’entraînement d’Antonio Conte au Texas liquéfierait très probablement Harry Kane.

Leurs bras ondulèrent comme des branches jusqu’à ce qu’ils deviennent la forêt

Hier, j’ai essayé d’obtenir @cpulisic_10 pour signer ses kits USA et Dortmund à l’entraînement de Chelsea (il ne l’a pas fait). Au lieu de cela, Jorginho s’est approché de manière choquante et a immédiatement signé les deux sans demander. Je ne sais pas pourquoi, personne d’autre ne l’a fait. Mes maillots sont maintenant abîmés et je suis très déçu. pic.twitter.com/hm6z5FvP6D – Justin (@JSRFootball) 12 juillet 2022

Ces clubs ne voyagent pas à travers l’océan et le terrain sans ramener un héros de retour ! Lorsque Christian Pulisic a marqué contre le Charlotte FC, les acclamations étaient presque aussi fortes que celles de l’équipe locale. Les séances d’entraînement et les matchs de Chelsea ont été inondés de fans prêts à voir et à encourager l’homme qu’ils espèrent mener à la gloire des États-Unis cet hiver.

Certains sont venus juste pour voir, d’autres pour rencontrer, et plus encore pour créer leurs propres souvenirs précieux, les objets de famille qu’ils montreront à leurs enfants comme preuve qu’ils se sont approchés suffisamment près de l’homme pour entendre son souffle troubler l’air entre eux. Et parfois, ça ne s’est pas vraiment passé comme prévu.

Voici la vidéo pic.twitter.com/QVenEhrVoR – Justin (@JSRFootball) 12 juillet 2022

La mesure dans laquelle un maillot peut être “ruiné” en recevant la signature d’un joueur célèbre et à succès – le vainqueur de l’Euro 2020 Jorginho, rien de moins – est à débattre. Recevoir la signature d’un meilleur joueur que Christian Pulisic sur l’un des maillots de Pulisic dévalorise-t-il le maillot, ou en fait-il une relique encore plus grande qu’elle ne l’était auparavant ?

Quoi qu’il en soit, que le club soit originaire des États-Unis ou du Mexique, les supporters locaux se sont assurés que leur voix était entendue et ils ont principalement caché les kits de répliques de leurs équipes européennes préférées jusqu’à ce que les joueurs étrangers soient à portée de main, de préférence avec un marqueur. . Et ces bras étaient des forêts au-dessus des terrains et des stades où les géants européens venaient jouer, les éclipsant eux-mêmes. La brise a chanté des chansons d’amour, et le soleil a battu comme un cœur, et tout le monde a souri à la fin.

Parce que la conclusion de tous ces voyages et travaux de pré-saison, aussi bizarres soient-ils, est toujours la même. Le retour à la maison. Le premier coup de pied de balle. La sensation de sang se précipitant dans votre poitrine. Certains pensent que c’est de l’amour. Et qu’est-ce que ça peut être d’autre ?