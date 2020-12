Maillots historiques de la carrière de Michael Jordan, Colin Kaepernick et ancien président des États-Unis. Barack Obama des records de ventes établis lors d’une vente aux enchères de souvenirs sportifs cette semaine, a annoncé vendredi Julien’s Auctions. Le maillot officiel de la National Basketball Association que Jordan a reçu le jour où il a signé avec les Chicago Bulls en 1984 s’est vendu 320 000 $, le prix le plus élevé jamais payé pour un maillot Jordan.

Jordan a brandi le maillot rouge et blanc avec son nom et son numéro 23 lors de sa première conférence de presse en tant que membre des Bulls. Il est devenu le cœur de la dynastie des Bulls qui a remporté six championnats NBA dans les années 1990.

Toujours aux enchères, un maillot de basket porté par Obama en 1979 lors de sa dernière année à l’école Punahou à Hawaï s’est vendu 192 000 $, un record pour un maillot de lycée vendu aux enchères, a déclaré Julien. Le maillot en maille blanche porte également le numéro 23.

Et un maillot blanc numéro 7, porté par l’ancien quart-arrière de la Ligue nationale de football Colin Kaepernick en 2011, lors de son premier match avec les 49ers de San Francisco, vendu 128000 dollars, ce qui en fait le maillot de la NFL le plus cher aux enchères. vendu.

Kaepernick est l’une des figures sportives les plus importantes et les plus controversées des États-Unis.

Sa décision en 2016 de s’agenouiller tout en jouant l’hymne national pour mettre en valeur la brutalité policière a contribué à inspirer le mouvement Black Lives Matter. Les critiques ont déclaré qu’il n’avait pas respecté les États-Unis et leur drapeau.

Kaepernick a été signé depuis la saison 2016, bien que la NFL ait changé de cap en juin par rapport à son opposition précédente aux protestations à genoux de lui et d’autres, affirmant qu’elle avait commis des erreurs en n’écoutant pas ses joueurs.