Les maillots Messi sont épuisés dans le monde entier

Les fans de Lionel Messi qui cherchent à récupérer son maillot officiel argentin après la toute première victoire de la star du football en Coupe du Monde de la FIFA risquent de ne pas avoir de chance.

Adidas a vendu les kits des équipes de Messi et d’Argentine dans le monde entier, déclarant à CNN dans un communiqué qu’il “travaillait pour répondre à la demande extraordinaire de maillots et que davantage de stocks seront bientôt disponibles”.

Dimanche, l’Argentine a battu la France pour remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar via une séance de tirs au but dans l’une des finales les plus palpitantes de l’histoire du tournoi. Messi, disputant sa cinquième Coupe du monde, a marqué deux fois et a assuré sa place de légende du jeu.

Les maillots Adidas de Messi avaient été vendus avant même le match, selon plusieurs rapports. Une recherche sur le site Web d’Adidas montre que les maillots génériques de l’Argentine sont épuisés, mais que d’autres articles de l’équipe sont toujours disponibles, notamment un haut de basket-ball et des t-shirts.

Les recherches de maillots Messi Argentina sur Amazon montrent également qu’ils sont épuisés. StockX, un site Web de revendeurs populaire, vend quelques maillots jusqu’à 500 $ US. Les maillots Messi du Paris Saint-Germain, son club européen, sont cependant largement disponibles en ligne.

Ne vous inquiétez pas, Adidas a annoncé qu’il dévoilerait bientôt de nouvelles marchandises.

“Depuis leur victoire historique, nous avons produit une gamme de vêtements de fête immédiatement disponibles et nous allons également créer une toute nouvelle version de leur maillot emblématique, avec trois étoiles pour marquer leur troisième championnat du monde, pour les fans du monde entier dès que possible. “, a déclaré la société.

La Coupe du monde a été une aubaine pour les résultats d’Adidas. Adidas a vendu environ 424 millions de dollars (400 millions d’euros) de “ventes liées aux événements” au quatrième trimestre, ses produits de football ayant augmenté de 30% au cours des neuf premiers mois de 2022 par rapport à l’année précédente. Adidas a déclaré qu’il “voyait également une demande plus forte” lors de cette édition de la Coupe du monde par rapport au tournoi précédent.