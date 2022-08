Les maillots de l’Argentine, de l’Allemagne et du Mexique sont des succès, mais trop de modèles de maillots Puma ratent la cible

À moins de trois mois du match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au stade Al-Bayt au Qatar, Adidas et Puma ont sorti une série de nouveaux kits pour les différentes équipes nationales qu’ils fournissent, y compris des prétendants potentiels au trophée comme l’Argentine. et l’Allemagne.

Puma en particulier a provoqué une petite tempête en insistant pour s’en tenir à un concept global pour tous ses maillots alternatifs, le modèle extérieur 2022 voyant un étrange “halo” ajouté autour du numéro sur le devant de chaque maillot qui a un lien thématique avec la nation en question.

Malheureusement, cela a conduit à un ensemble homogène de maillots qui s’avèrent à peu près aussi populaires que les troisièmes kits de clubs européens sortis l’année dernière qui ont vu Puma “briser les conventions de composition des maillots de football” en supprimant les écussons et en les remplaçant par de grandes bandes de texte sur le ventre.

Ont-ils appris de précieuses leçons avec cette nouvelle série d’uniformes de la Coupe du monde à l’extérieur ? Il semblerait que non – bien qu’il soit juste de dire que certains des nouveaux kits sont meilleurs que d’autres.

Nous parcourons ici la pléthore de nouveaux kits de Coupe du monde publiés par Adidas et Puma cette semaine, ainsi qu’une brève description de chaque conception individuelle et une note “hit” ou “miss” sans fioritures.

Adidas

Contrastant joliment avec la dernière version du célèbre Albiceleste rayures du kit maison (qui a été dévoilé le mois dernier), les notes de fond du maillot extérieur Argentine 2022 sont d’un violet profond et riche. Le motif a été accentué par un graphique enflammé s’élevant du bas qui, selon Adidas, est censé refléter le soleil doré qui apparaît au centre du drapeau du pays.

Classement : COUP

Adidas

S’éloignant du modèle habituel, l’Allemagne a pris une feuille du livre de l’Ajax et a introduit un “tablier” central dans son kit domicile avec une seule et large bande verticale noire abritant les crêtes, les logos et les chiffres. C’est certainement un écart par rapport à la chemise blanche standard généralement préférée par la DFB, mais c’est un excellent choix.

Classement : COUP

Allemagne à l’extérieur (Adidas)

Adidas

La chemise extérieure à prédominance noire est tout aussi exquise, recouverte d’une bordure dorée scintillante et d’un graphique marron foncé inspiré du “D” angulaire (comme dans “D pour Deutschland”) que l’on trouve sur l’écusson DFB. La lettre a également été floutée dans le cadre du graphique en tant que représentation visuelle du football rapide et fluide joué par Die Mannschaft quand ils tirent sur tous les cylindres.

Classement : COUP

Ghana extérieur (Puma)

Puma

Inspiré des motifs textiles ghanéens, le bloc graphique central carré est une réinterprétation du drapeau national posé sur un champ rouge vif. Il est vif, plein de couleurs et l’un des rares exemples de conception de base de Puma améliorant plutôt que diminuant l’esthétique globale.

Classement : COUP

Japon domicile (Adidas)

Adidas

Les deux maillots de la Coupe du monde du Japon sont inspirés de l’origami, l’art japonais ancestral du pliage de papier. Le maillot domicile est de couleur traditionnelle “Blue Samurai”, mais a également un graphisme intégral qui ressemble à un modèle en origami de Yatagarasu, le corbeau mythologique à trois pattes qui apparaît sur l’écusson de la Fédération japonaise de football.

Classement : COUP

Japon extérieur (Adidas)

Adidas

Le maillot extérieur blanc pur porte le même graphique origami Yatagarasu sur les manches, mais ajoute également un effet de flou bicolore pour refléter le style énergique, rapide et fluide de l’approche japonaise du football.

Classement : COUP

Mexique extérieur (Adidas)

Adidas

Un maillot imprégné de la culture indigène de l’ancien Mexique, le maillot extérieur séduisant est entièrement recouvert d’art mixtèque qui, selon Adidas, “invoquera l’esprit combatif de la nation”. Comme le kit pour la maison (un classique instantané), le motif rouge foncé ici est inspiré de Quetzalcoatl, le “dieu serpent à plumes” et créateur du monde et de toute l’humanité.

Classement : COUP

Puma

En plus de la garniture rouge et verte standard que vous attendez des Lions de l’Atlas, une bande verticale gris pâle abrite l’écusson de la fédération nationale. Il était possible de faire quelque chose de spécial avec l’utilisation d’un motif complexe inspiré des mosaïques marocaines traditionnelles qui entoure le numéro de maillot, semblable au maillot Marrakech de la gamme spéciale de kits sur le thème de la ville de Puma sorti en 2020, mais c’était une occasion manquée.

Évaluation : MISS

Puma

La base verte vibrante est assez agréable mais le graphique – qui, selon Puma, est conçu comme une interprétation abstraite de la mâchoire béante d’un lion rampant – est tout simplement trop minimal et indistinct pour être efficace. Les champions d’Afrique en titre méritaient mieux que cela.

Évaluation : MISS

Puma

Le graphique central est une référence stylisée aux armoiries trouvées sur la base du monument en bronze du prince Mihailo à Belgrade. Avec toute signification historique supprimée, vous regardez un insigne de shérif en or chintzy sur un maillot de football blanc uni. Extrêmement terne.

Évaluation : MISS

Espagne domicile (Adidas)

Adidas

Le texte de présentation d’Adidas qui accompagne le nouveau maillot domicile de l’Espagne présente de vagues odes à “l’ADN du football” et à “l’intemporalité”, mais essentiellement ce que nous avons ici n’est qu’un arrangement assez standard de l’ancien rouge, bleu et jaune que l’on trouve sur le drapeau national. Assez bien, mais vous auriez du mal à le choisir parmi une sélection de La Rojamaillots de ces dernières années.

Évaluation : MISS

L’Espagne à l’extérieur (Adidas)

Adidas

Le maillot extérieur est un cas différent, principalement grâce à un motif de vagues ondulées qui a été soulevé des armoiries RFEF utilisées par l’Espagne en 1982, la dernière fois que la nation a organisé une Coupe du monde elle-même. Le design imposant est susceptible de diviser l’opinion des fans, mais au moins c’est un peu plus intéressant visuellement que le maillot domicile.

Classement : COUP

Puma

Oublier un maillot de foot alors qu’on le regarde encore est une drôle de sensation, et pourtant nous y sommes. Blanc avec un dégradé de gris terne et un graphique rouge officiel qui ne semblerait pas déplacé sur un nouveau paquet de papier de photocopieur.

Évaluation : MISS

Puma

Puma affirme qu’il est “intrépide”, mais nous craignons qu’il ne se passe trop de choses pour que le maillot extérieur uruguayen soit à la hauteur, car les rayures, les chiffres, les crêtes et un grand bouclier central se bousculent pour la position et finissent par encombrer le design au-delà de toute mesure.

Évaluation : MISS