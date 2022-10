Les maillots de la Coupe du monde reçoivent des critiques mitigées avant le Qatar – Kelowna Capital News

Puma, vous êtes tous coincés. Nike, qu’avez-vous fait aux États-Unis et au Canada ? Adidas, vous faites quelques vagues de style.

Avec des millions de dollars en jeu dans les ventes au détail, la Coupe du monde de cette année au Qatar a des fans de football qui évaluent le maillot – et ce qu’il faut acheter. Jusqu’à présent, aucun vainqueur en fuite ne pourrait gagner le statut d’icône comme le maillot vert vif et chevron du Nigeria vendu en quelques minutes lors du dernier tournoi en 2018.

Quels kits n’éblouissent certainement pas aux yeux de certains fans inconditionnels – et de quelques joueurs au franc-parler ? L’effort de Nike pour l’équipe américaine, qui ne s’était pas qualifiée il y a quatre ans. Un écusson de pays agrandi et simple se trouve au centre sur des chemises blanches à domicile perçues comme fades, par opposition aux classiques. Nike a déplacé son logo swoosh sur les deux manches.

Un graphique bleu au cou a conduit à des comparaisons moqueuses avec l’homme de guimauve Stay Puft de la renommée “Ghostbusters”. Et le kit extérieur américain comprend des taches de Rorschach noires teintées de glace contre le bleu royal.

“C’est moche”, a déclaré Ryan Bender, fan de 33 ans, du premier. “Ceux à l’extérieur ressemblent à des maillots d’entraînement.”

Bender est un footballeur de longue date, un entraîneur de jeunes et un collectionneur de maillots à Los Angeles. Il avait peu de subtilités en général pour bon nombre des kits des trois grands équipementiers : Nike (13 pays), Adidas (7) et Puma (6). C’est particulièrement le cas pour la gamme de boîtes avant, de boucliers et d’autres conteneurs où les numéros iront avec l’aimable autorisation de Puma sur les kits extérieurs pour le Sénégal, le Maroc, l’Uruguay et plus encore.

Puma est particulièrement en colère contre le symbole QR de la Suisse. L’idée globale, a déclaré Puma, était de mettre en évidence le nombre de joueurs. Il a également été comparé parmi les grincheux à l’icône du calendrier de l’iPhone.

« Il y a beaucoup de manque de créativité là-bas. Et pour être honnête, beaucoup d’entre eux ressemblent à des maillots que vous trouveriez dans un magasin en bordure de route », a déclaré Bender à propos des kits de Puma.

Alors que Bender a quelques favoris, et qu’il n’est pas le seul à se moquer des maillots américains, tout le monde n’est pas un haineux lors des tirages au sort de la Coupe du monde tous les quatre ans sur les maillots. Les trois premières entreprises sont rejointes par six autres marques avec un pays chacune. Nike, Puma et Adidas ont fait de l’utilisation de matériaux recyclés une priorité.

“Les kits Nike et Puma sont époustouflants”, a déclaré Aron Solomon, 55 ans, à Montréal. “Nike a fait un excellent travail en apportant des lignes épurées et juste la bonne nuance de couleurs. Par exemple, le maillot domicile du Qatar.

Il faisait référence au kit marron de l’hôte avec une ligne dentelée de triangles blancs bordant les manches dans un design évoquant le drapeau du pays. Pensez aux dents de requin.

Le Danemark a mordu le Qatar en dévoilant un maillot noir pour aller avec deux autres kits. Les chemises noires, avec le logo du fabricant Hummel estompé, rendent hommage aux travailleurs migrants décédés lors des travaux de construction du tournoi.

Quant à son propre pays, le Canada, Solomon ne se soucie pas du fait que les Rouges rajeunis prendront le terrain pour leur première apparition en Coupe du monde en 36 ans en portant les mêmes kits basés sur des modèles qu’ils ont depuis juin 2021. Les maillots sont rouges traditionnels et blanc avec une crête représentant une feuille d’érable.

Comme quelques joueurs américains qui parlent publiquement de leurs tenues, le défenseur canadien Sam Adekugbe est déçu.

“J’ai juste l’impression que chaque équipe devrait avoir un nouveau kit pour la Coupe du monde car c’est un événement symbolique. Je ne déteste pas ça, mais j’aurais aimé avoir un nouveau kit, simplement parce que c’est quelque chose à chérir », a-t-il déclaré à The Athletic.

Nike cite un cycle de conception différent pour le Canada comme raison pour laquelle le pays s’en passe.

Solomon n’aime pas les chemises conçues par Adidas, en particulier les maillots domicile de la puissante Allemagne, où il a vécu pendant quatre ans. Il présente une large bande verticale noire féroce au centre sur un fond blanc en hommage au maillot domicile de 1908 du pays.

“On dirait qu’ils portent un dossard”, a-t-il dit.

Les chemises Adidas de l’Allemagne, quadruple championne de la Coupe du monde, ainsi que de l’Argentine, du Mexique et des autres pays qu’elle a équipés, comprennent la garniture triple ligne emblématique de l’entreprise sur les épaules dans différentes couleurs. Un peu comme des épaulettes sportives.

Le kit le plus polarisant de la compétition est peut-être le look extérieur du Mexique, que certains considèrent comme trop flashy et d’autres pensent qu’il durera comme les maillots du Nigeria la dernière fois. Le kit blanc crème a un design rouge intégral de contours d’art mixtèque pour célébrer l’esprit combatif du Mexique. Il y a un clin d’œil à l’intérieur du col arrière à la divinité précolombienne Quetzalcoatl (ainsi nommée par les Aztèques), alias le serpent à plumes.

“Ce sont mes préférés de tout le tournoi”, a déclaré Khloe Lewis, 27 ans, fan de football à Somerville, dans le Massachusetts. “J’aime le motif et le contraste, mais aussi le fait qu’il s’inspire du design mexicain historique et traditionnel.”

En tant que sujet brûlant, le débat sur les kits de la Coupe du monde fait souvent rage parmi les fans qui aspirent à leur propre identité de maillot.

«Les kits atteignent les émotions. C’est quelque chose qui tient à cœur aux gens et cela les rend très, très loquaces à leur sujet », a déclaré Mateo Kossman, chef de produit senior de l’équipe de vêtements de football Adidas qui a travaillé sur les maillots du Mexique.

Le 20 novembre, date du début de la Coupe du monde, le football dominera au bar sportif Das Beer Garden à Jupiter, en Floride. Ayant grandi à Caracas, le copropriétaire de 44 ans, Alex Marquez, a commencé à jouer au Beautiful Game en première année. Il s’enracine pour les États-Unis, le Venezuela et l’Espagne, ce dernier pays d’origine de ses parents.

Marquez est satisfait du maillot domicile classique de l’Espagne en rouge d’Adidas, porté avec un short et des chaussettes bleu marine. Le kit extérieur – les déplacements étant généralement plus aventureux – est une autre histoire. Il a des tourbillons bleu clair avec de faibles lignes numériques sur fond blanc et les couleurs vives du drapeau rouge et jaune du pays pour les rayures d’épaule dans un grand spectacle de disharmonie.

“C’est comme la chose qui tourne autour du berceau d’un bébé”, a déclaré Marquez à propos des tourbillons.

Le blog Four On Four a qualifié le look d’exquis, qualifiant le design ondulé de “motif de méduse géométrique”.

L’Argentine l’a changé, en termes de couleur, pour ses maillots extérieurs. Adidas a sorti un kit domicile classique à rayures blanches et bleues, mais a viré pour la première fois dans l’histoire du pays à un violet vibrant pour le maillot extérieur. Il représente le soleil de mai et ses longs rayons du drapeau du pays, bien que les rayons et un dessin de fond ressemblent à des flammes. Le violet est censé représenter l’égalité des sexes, ainsi que la diversité et l’inclusion globales. Et les triples lignes Adidas sur les épaules correspondent !

Comment le violet a-t-il joué parmi les fans de la Coupe du monde ?

“Comme tout ce que nous créons, il est important que l’histoire soit comprise et racontée”, a déclaré Andrew Dolan, un chef de produit senior d’Adidas qui a travaillé sur les chemises Argentina. “Je pense que tout le monde apprécie ce que nous essayons de faire.”

A 10 ans, Zain Ennaoui est un petit fan avec de grandes opinions sur les maillots de foot. À propos du nouveau violet pour l’Argentine, qui a ébranlé certains amateurs de football, l’élève de cinquième année de Brooklyn a dit poliment: “C’est bon à sa manière.”

Zain soutient le Maroc, d’où est originaire son père, mais lui aussi aime les extravagances à l’extérieur du Mexique. Il comprend que la plupart des chemises parmi les 32 pays qui se dirigent vers le Qatar ont une signification culturelle. Cela dit, le kit extérieur de la Corée du Sud aux nombreuses couleurs (noir avec des coups de pinceau jaunes, bleus et rouges) est difficile à vendre pour lui, malgré son clin d’œil à Taegeukgi, le symbole sur le drapeau du pays.

« C’est comme si quelqu’un pensait que c’était une bonne idée de se procurer un pistolet à peinture et de le vaporiser partout. Cela n’a pas fonctionné », a déclaré Zain.

C’est un tirage au sort sur lequel le look des États-Unis est plus carrément méprisé par les critiques. Le site Footy Headlines, obsédé par le soccer, a classé la tragédie canadienne au bas de l’échelle des efforts de Nike. Les chemises américaines étaient avant-dernières.

“On dirait que vous le porteriez à un concert de Grateful Dead”, a déclaré Kent Gethmann, 38 ans, à Spencer, Iowa, à propos du maillot extérieur bleu et noir.

Cela, l’idée de prêter la vie de la rue aux vêtements de la Coupe du monde, pourrait bien être le but.

“Je le ferais bien”, a déclaré Brandon Williams à propos du même kit américain.

Il est styliste de vêtements pour hommes à Los Angeles pour les célébrités et les athlètes vedettes, mais pas encore de footballeurs.

“Je le porterais surdimensionné avec des shorts hoochie daddy (ils sont vraiment courts), des Nike Air Force One blanches et un snapback arrière”, a déclaré Williams. “Je mettrais un pull sur mes épaules comme Carlton de The Fresh Prince of Bel-Air, et je suis prêt pour le brunch du dimanche.”

—Leanne Italie, Associated Press

FootballCoupe Du Monde