Les maillots de gardien de but de l’Angleterre féminine se vendent quelques heures après le lancement alors que Mary Earps salue son « soutien incroyable » | Actualités footballistiques

La numéro un anglaise Mary Earps a salué le « soutien incroyable » des fans après que le kit de gardien de but des Lionnes, attendu depuis longtemps, ait été épuisé quelques heures après sa mise en vente.

Lundi, le fabricant de kits anglais Nike a finalement autorisé les fans à acheter les maillots féminins domicile, extérieur et troisième gardien de but via le site Web de la FA, mais même sans annonce officielle concernant leur disponibilité, tous les stocks disponibles ont été rapidement épuisés.

Nike avait déjà été critiquée par les supporters et par Earps elle-même lors de la Coupe du monde féminine en août, les supporters ayant pu acheter les maillots, shorts et chaussettes des Lionnes à domicile et à l’extérieur, mais pas de kit de gardien de but.

La gardienne de Manchester United a remporté le Gant d’Or lors de la Coupe du Monde, où elle a arrêté un penalty lors de la défaite finale 1-0 des Lionnes contre l’Espagne.

Nike avait initialement défendu sa décision quelques jours après la finale, affirmant qu’ils « travaillaient à des solutions pour les tournois futurs ».

Earps a qualifié la décision de « extrêmement décevante et très blessante » avant que la marque n’annonce un demi-tour moins d’une semaine plus tard et annonce qu’une quantité « limitée » de chemises serait disponible à l’achat.

Après l’annonce de la vente lundi, Earps s’est rendue sur Instagram pour exprimer sa joie, en postant sur ses stories : « Je ne savais pas qu’elles étaient en vente aujourd’hui. Et vous les avez déjà vendues !

« D’autres arriveront avant la fin de l’année, et dans plus de tailles pour les enfants et les adultes – alors restez à l’écoute.

« Merci à tous pour votre incroyable soutien à ce sujet. Vous avez rendu cela possible. »

Au moment de l’annonce initiale de Nike, l’ancienne ministre des Sports Tracey Crouch s’est adressée à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour se demander si la série « limitée » de kits serait suffisante pour servir les fans – comme c’est désormais le cas.

Elle a écrit : « Je trouve extraordinaire qu’une grande marque se soit lancée dans cette situation en premier lieu, mais maintenant il sera très intéressant de voir ce que signifie « quantité limitée » et si elles sont disponibles dans toutes les tailles, car je soupçonne qu’un grand nombre des fans de tous âges et de toutes formes en voudront un. »