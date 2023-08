Les maillons faibles font des polymères solides

Des polymères comme ceux-ci sont couramment utilisés dans les pièces automobiles et comme « encre » pour les objets imprimés en 3D. Les chercheurs explorent maintenant les applications de l’approche à d’autres matériaux, comme le caoutchouc.

« Si vous pouviez rendre un pneu en caoutchouc 10 fois plus résistant à la déchirure, cela pourrait avoir un impact dramatique sur la durée de vie du pneu et sur la quantité de déchets microplastiques qui se détachent », explique Jeremiah Johnson, professeur de chimie au MIT et l’un des principaux auteurs du étude.

Un avantage significatif de cette approche est qu’elle ne semble pas modifier les autres propriétés physiques des polymères, telles que la résistance à la décomposition lorsqu’elles sont chauffées.

« Les ingénieurs en polymères savent comment rendre les matériaux plus résistants, mais cela implique invariablement de changer une autre propriété du matériau que vous ne voulez pas changer. Ici, l’amélioration de la ténacité s’effectue sans aucun autre changement significatif des propriétés physiques, du moins que nous puissions mesurer », déclare Stephen Craig, professeur de chimie à l’Université Duke et autre auteur principal.

Le projet faisait suite à une étude de 2021 dans laquelle Craig, le professeur Michael Rubinstein de Duke et le professeur Bradley Olsen du MIT ont mesuré la résistance des réseaux de polymères en étoile, qui sont constitués de deux types de blocs de construction : une forme d’étoile à quatre bras et un lieur qui se lie à l’extrémité de chaque bras, créant une structure en forme de filet. Comme prévu, lorsque des lieurs terminaux plus faibles ont été utilisés pour maintenir ensemble les brins de polymère, le matériau est devenu plus faible.

Dans le nouveau travail, les chercheurs ont étudié un type de réseau différent dans lequel les brins de polymère sont réticulés à d’autres brins dans des emplacements aléatoires au lieu d’être joints aux extrémités. Cette fois, l’utilisation de liens plus faibles a rendu le matériau beaucoup plus résistant à la déchirure.

La raison, selon les chercheurs, est que les liaisons les plus faibles sont réparties de manière aléatoire sous forme de jonctions entre des brins autrement solides dans tout le matériau. Lorsque ce matériau est étiré jusqu’au point de rupture, toutes les fissures qui se propagent à travers essaient d’éviter les liaisons les plus fortes et passent à travers les liaisons les plus faibles à la place. Cela signifie que la fissure doit rompre plus de liaisons qu’elle ne le ferait si toutes les liaisons avaient la même force.

« Même si ces liens sont plus faibles, un plus grand nombre d’entre eux doivent être brisés, car la fissure emprunte un chemin à travers les liens les plus faibles, ce qui finit par être un chemin plus long », explique Johnson.

En fait, les polyacrylates qui incorporaient des agents de liaison plus faibles étaient neuf à 10 fois plus difficiles à déchirer que les polyacrylates fabriqués avec des molécules de réticulation plus fortes, même lorsque les agents de réticulation faibles ne représentaient qu’environ 2 % du matériau.

« Pour que deux matériaux aient la même structure et les mêmes propriétés au niveau du réseau, mais aient une différence de déchirure de presque un ordre de grandeur, c’est assez rare », explique Johnson.