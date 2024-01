Les magnifiques premiers gagnants du concours de photographie nature

Le Concours de Photographie Nature, qui a tenu sa première édition en 2023, a annoncé le premier cercle des gagnantsqui offre 2 000 € de prix en cash, soit l’équivalent d’un peu plus de 2 000 $ US.

Les prix les plus prestigieux reviennent à Glenn Ostle pour la photographie de l’année et à Alain Schroeder, nommé photographe de l’année. Ostle remporte 1 000 € de prix et Schroeder choisira le pays dans lequel planter près de 400 arbres dans le cadre de la collaboration du Concours de photographie de nature avec l’organisation One Tree Planted. La quantité d’arbres est basée sur le nombre de participants au concours de cette année, selon le concours de photographie de natureque les organisateurs « espèrent surpasser dans les prochaines éditions ».

Il existe 10 autres catégories, dont les gagnants reçoivent chacun 100 € de prix en argent. Alessio Calviani a remporté la catégorie « Oiseaux » pour la photographie « Macareux moine en Islande ». L’image montre un gros plan de l’oiseau alors qu’il marche le long d’une falaise. La photographie « Fatigue Sleep » de Muhammad Hossain a remporté la catégorie « Impact environnemental ».

« De nombreux sans-abri au Bangladesh ont perdu leur maison et leurs propriétés en raison des fréquentes inondations, de l’érosion des rivières et d’autres calamités naturelles. Ils ont été contraints de migrer vers la ville de Dhaka à la recherche d’un avenir meilleur. Ces personnes n’ont aucun endroit où se réfugier dans les grandes villes », peut-on lire dans l’article. « Leur journée commence dans des décharges et dans des rues, sur des routes ou sur des bateaux qui ne mènent nulle part. La rue bétonnée et les collines de terre constituent un parterre de fleurs pour ces réfugiés qui n’ont pratiquement aucune identité. Ils vivent de leur travail comme vendeurs ambulants, bateliers, ouvriers et autres petits boulots.

Sur une note beaucoup plus légère, l’image « Lundi », prise par Panisara Sripratoom, s’est imposée dans la catégorie « Funny Nature ». Dans ce document, une chouette tachetée à l’air endormi émerge d’un trou dans une souche d’arbre. La photo reflète également la capacité de l’espèce à s’adapter à un campus universitaire, selon le site Internet du concours.

“Le Rêveur – Philaeus chrysops”, pris par Adrian Truchta, montre un gros plan de la petite araignée, lauréate de la catégorie “Macrophotographie”.

« Burning Flower » de Marek Biegalski a remporté le prix « Paysage naturel ». Malgré son nom, l’image montre en réalité une rivière glaciaire en Islande. L’écoulement des sédiments dégage une teinte orange vif, donnant l’illusion d’une fleur brûlante.

Se déplaçant vers l’arc d’Es Pontàs à Majorque, « Los arcos y la cueva » de Marc Marco, qui a remporté la catégorie « Night World », montre un arc en miroir de la Voie Lactée au-dessus de la pittoresque formation rocheuse.

Un arc similaire du système solaire est exposé dans la photographie « Pandora » de Marcio Cabral. Cette image, également visible en haut, a remporté la catégorie « Vie végétale » et montre le ciel nocturne avec des fleurs blanches illuminées au premier plan.

Schroeder, lauréat du Photographe de l’année, a également remporté le prix dans la catégorie « Partager le monde » avec l’image « Sauver les orangs-outans 01 ». Dans ce document, une équipe prépare un bébé orang-outan, qui a été sauvé après avoir été gardé comme animal de compagnie, à une intervention chirurgicale.

« Tangle », pris par 家 住, montre une spirale envoûtante d’une murène et a remporté la catégorie « Sous-marine ». Soumya Ranjan Bhattacharyya a remporté la catégorie « Faune » avec l’image « Histoires dans le sable ».

“J’ai pris cette image du scorpion dans les dunes de sable à [Jaisalmer, India]. Les scorpions, lorsqu’ils sont éclairés par une faible lumière UV, émettent une luminescence bleu vif depuis leur corps. L’image a été capturée à l’aide d’une lampe de poche qui éclairait le vent et créait des traînées de dunes. Le scorpion a été éclairé par une lampe de poche UV », peut-on lire.

Un énorme Galerie Les finalistes du concours de cette année sont disponibles sur le site Web du concours. L’édition 2024 du Concours de photographie de nature devrait s’ouvrir en mai.

Crédits images : Toutes les images fournies par le concours de photographie nature. Les photographes individuels sont crédités dans les légendes des photos.