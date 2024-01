Les magnifiques gagnants des prix photo « Ocean Art » de cette année sont arrivés

Le Underwater Photography Guide a révélé les gagnants de son 12e concours annuel Ocean Art, présentant certaines des plus belles photographies sous-marines que vous verrez cette année.

Le Art océanique 2023 Le concours comprenait 14 catégories différentes, allant du portrait et du comportement de la vie marine à la conservation sous-marine et au noir et blanc. Ils ont même une catégorie dédiée uniquement aux nudibranches, ces « limaces de mer » colorées et désespérément photogéniques qui habitent les océans de la planète.

Le premier prix a été remporté par Suliman Alatiqi pour son portrait d’un macaque crabier nageant dans l’océan près des îles Phi Phi, en Thaïlande.

“Aquatic Primate” a remporté le prix Best in Show et la catégorie Portrait. Crédit image : Suliman Alatiqi/Ocean Art 2023

Initialement soumise dans la catégorie Portrait, les juges ont choisi l’image comme gagnante du « Meilleur de l’exposition », car la prise de vue a nécessité des mois de planification pour la documenter, ce qui, selon eux, dans un communiqué de presse consulté par IFLScience « représente le zèle et l’engagement nécessaires pour capturer l’image ». la meilleure image sous-marine au monde.

“Au cours de mon travail de terrain sur les îles Phi Phi, en Thaïlande, qui a duré plusieurs semaines, j’ai concentré mes efforts sur la documentation du comportement maritime des macaques crabiers, en mettant particulièrement l’accent sur leurs ressources aquatiques”, a déclaré Alatiqi dans un communiqué. déclaration expliquant la photo gagnante.

« Les macaques se sont très bien adaptés à la vie en mer et s’aventurent dans l’eau pour diverses raisons, notamment pour se déplacer, se nourrir, se rafraîchir et jouer. Nageurs très efficaces, ils peuvent plonger jusqu’à une demi-minute et parcourir de courtes distances plus rapidement que la plupart des humains. Cette photo offre un rare aperçu du mouvement de nage d’un macaque mâle », a ajouté Alatiqi.

“Cavaluccio” a remporté la première place dans la catégorie Macro. Crédit image : Alberto Casati/Ocean Art 2023

Le concours de cette année a vu les juges – les photographes sous-marins renommés Tony Wu, Mark Stickland et Marty Snyderman – passer au crible des milliers d’images provenant de plus de 90 pays. Le concours de cette année comportait également de nouvelles règles interdisant les images génératives d’IA dans les catégories principales, ce qui signifie que ces photos sont réelles à 100 %.

Un total de 120 000 $ de prix en argent a été attribué aux gagnants des catégories de cette année, tandis que de nombreux autres ont remporté des prix offerts par les meilleurs centres de plongée sous-marine, les yachts de croisière et les fabricants d’équipement photo sous-marin.

Une sélection des gagnants de cette année (et certains de nos favoris) peut être consultée ci-dessous.

“Mahi-Mahi Bloom” : Mention honorable dans la catégorie Grand Angle. Crédit image : Fabien Michenet/Ocean Art 2023

“Backlit Blenny” : Mention honorable dans la catégorie Macro. Crédit image : Greg Sherman/Ocean Art 2023

“Bunk Buddies” : Première place dans la catégorie Grand Angle. Crédit image : Suliman Alatiqi/Ocean Art 2023

« Afternoon Acrobatics » : Deuxième place dans la catégorie Noir & Blanc. Crédit image : Jon Anderson/Ocean Art 2023

“Massacre” : Deuxième place en conservation sous-marine. Crédit image : Yinan Liu/Ocean Art 2023

“Après le Mariage” : Première place dans la catégorie Nudibranche. Crédit image : Peter Pogany/Ocean Art 2023

“L’Anniversaire” : Première place dans la catégorie Comportement de la vie marine. Crédit image : Kenji Sato/Ocean Art 2023

“Spinner Stampede” : Deuxième place dans la catégorie Grand Angle. Crédit image : Ines Goovaerts/Ocean Art 2023

“Squid Hunting” a remporté la première place dans la catégorie Blackwater. Crédit image : Keigo Kawamura/Ocean Art 2023

Si ce type de photographie est votre truc, n’oubliez pas de consulter les précédents gagnants du concours Ocean Art ici et ici.