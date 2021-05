Les magnats de Dragons ‘Den dans une bagarre hors des airs pour un entrepreneur averti prêt à gagner 1 million de livres sterling grâce à un jeu inspiré du verrouillage

QUAND le producteur de radio Dave Murphy a trouvé une façon amusante de célébrer l’anniversaire de verrouillage de sa petite amie, il ne savait pas que les magnats de Dragons ‘Den allaient bientôt se débarrasser de son entreprise en plein essor.

Maintenant, il est sur le point de devenir millionnaire avant d’avoir 30 ans après l’énorme succès de ses salles d’évasion virtuelles en ligne – intelligemment nommées Pris au piège dans le Web.

7 Pris au piège dans le Web, le fondateur Dave Murphy est apparu sur Dragon’s Den la semaine dernière

Dave – qui a travaillé avec des personnalités comme Roman Kemp et Aimee Vivian de la radio Capital – est reparti avec un investissement de 30000 £ de l’entrepreneur Sara Davies, MBE.

Mais son idée d’entreprise impressionnante a fini par provoquer une rupture entre Sara et son compagnon Dragon, Touker Suleyman.

Dans des scènes coupées du montage final de l’épisode de BBC One jeudi soir, les riches investisseurs se sont disputés après que Sara ait poussé Touker en le taquinant: « Il ne voulait pas de toi, il me voulait. »

Déçu, Touker – qui avait prédit que Dave recevrait une large gamme d’offres – gémit qu’il voulait re-tourner les scènes afin de pouvoir braconner Dave de la reine Sara.

7 Touker et Sara sont entrés dans un barney au sujet de l’entreprise Crédit: BBC

Dans une interview exclusive avec The Sun, Dave a déclaré: « Vous en avez eu un aperçu à la fin de l’épisode, mais Touker et Sara ont fini par se disputer

« Je pense que tout était jovial parce que ce sont de bons amis, mais il était loin d’être ravi que son offre ait été acceptée et il n’a pas eu la possibilité de faire une contre-offre. »

«On aurait presque dit qu’il voulait tout refaire juste pour avoir à nouveau l’opportunité.

« Il y avait un élément qui permettait de lever le voile sur le fait d’être cet homme d’affaires sévère qui n’accepterait jamais que 15 pour cent, mais il serait certainement descendu si l’occasion se présentait. »

7 Touker a essayé la salle de jeux virtuelle dans la tanière Crédit: BBC

7 Sara s’est battue pour une participation dans l’entreprise de Dave

Depuis le tournage de l’épisode de la 18e série en septembre 2020, la société de Dave a quadruplé ses bénéfices.

Il est maintenant sur la bonne voie pour avoir gagné un million de livres au cours des quatre à six prochains mois.

«C’est absolument l’espoir et le rêve, et c’est vraiment un objectif réalisable que je poursuis de manière assez agressive maintenant», déclare l’entrepreneur.

Malgré son énorme succès, Dave a conservé son emploi de jour à Capital où il a été félicité par ses collègues depuis son apparition dans l’émission à succès.

7 L’homme de 29 ans a accepté 30000 £ pour 10% de son entreprise Crédit: BBC

Son seul regret est que le père de sa petite amie Vicky soit décédé un mois avant la diffusion de son moment télévisé.

« Nous avons été éviscérés qu’il n’ait pas pu voir l’épisode », a ajouté Dave.

« Je sais à quel point il l’attendait avec impatience. »

Dave a surpris Vicky en créant une salle d’évasion chez eux à Londres au plus fort du premier verrouillage en mai 2020.

7 Dave avec sa partenaire Vicky

Il n’a jamais rêvé de ce que cela finirait par devenir – et comment cela changerait radicalement sa vie.

« Le plus important est la liberté », a déclaré Dave.

«Cela vous donne cette sécurité de vous faire confiance et de savoir que vous n’êtes lié à rien.

«Si l’ambiance me prenait, je pourrais partir et faire ce que je voulais et ne pas avoir à trouver un autre emploi pendant un an ou deux.

«Cela met un peu la vie en perspective. Il ne s’agit pas uniquement de travail, mais d’expériences.

7 Le couple photographié en train de célébrer après que Dave ait filmé Dragons ‘Den

« Dragons ‘Den a été un moment tellement surréaliste. Être passé du statut de producteur de radio qui a une petite idée idiote pour sa petite amie à devenir directeur d’une entreprise et de continuer à Dragons’ Den est un énorme bond en avant et c’est complètement a changé ma façon d’aborder mon travail et mon équilibre travail / vie personnelle. Je n’arrive toujours pas à y croire. «

Maintenant, Dave se concentre sur l’attraction de nouveaux clients corporatifs et travaille avec des organisations de consolidation d’équipe pour vraiment mettre son entreprise sur la carte.

Il a ajouté: «Je ne pense pas que le travail à distance va nulle part pour de nombreuses entreprises, donc elles vont toujours chercher des alternatives virtuelles aux jours de travail d’équipe.

«C’est le marché que je cherche à exploiter et nous avons déjà fait de bons progrès dans ce sens.

Qu’est-ce qui est piégé dans le Web? TRAPPED in the Web est une série de salles d’évasion virtuelles en ligne pour que vous puissiez jouer en solo ou en équipe de n’importe où dans le monde. Chaque pièce prend entre une à trois heures pour terminer en traversant les pièces, résolvant les énigmes pour s’échapper. Les salles sont basées sur du texte, mais avec beaucoup d’images et de vidéos soutenant les énigmes.

«Je suis ravie d’avoir accompagné Sara parce que sa passion était claire dès le départ. Elle était si enthousiaste, si amicale et si agréable.

«J’ai eu l’impression que je serais heureux de travailler avec elle et que j’aurais toujours un contrôle total sur les décisions et les affaires. Je ne me sentirais pas gêné, j’avais l’impression d’avoir un partenariat.

« Sara est un vrai bijou depuis. »