Les magistrats critiquent la décision d’inculper maman pour avoir attrapé le bras de son petit ami alors qu’il tentait de s’éloigner dans la rangée “fantôme”

Une maman a été reconnue coupable d’agression après avoir attrapé le bras de son petit ami d’affilée – les magistrats ayant critiqué la décision de l’inculper.

Stacey Beech, 43 ans, a été détenue par la police après avoir saisi le poignet d’Aaron Parr alors qu’il tentait de s’éloigner après avoir mis fin à leur relation.

Stacey Beech a été reconnue coupable d’avoir agressé son ex-petit ami 1 crédit

La mère de trois enfants a été accusée d’avoir utilisé “une force illégale” contre son ex-partenaire, qui n’a pas été blessé lors de l’incident du Cheshire.

Beech, qui n’a pas de conditions antérieures, a pleuré alors qu’elle était poursuivie pour voies de fait simples.

Les juges de paix du tribunal de première instance de Chester lui ont accordé une libération conditionnelle de 12 mois, mais ont renoncé à une demande de versement d’une indemnité de 300 £ à Aaron, ce qui signifie que les contribuables paieront la facture.

Ils ont remis en question la décision de traduire Beech devant les tribunaux en premier lieu.

Le président Robin Bradshaw a déclaré: «C’est toujours dommage qu’une personne de votre âge se présente devant le tribunal sans condamnation antérieure. De toute évidence, vous êtes conscient que vous avez perdu votre bon caractère aujourd’hui.

“Je dirai ouvertement, nous sommes très surpris qu’il soit venu au tribunal au vu des autres cas de violence domestique que nous avons vus. À cause de cela, nous allons vous accorder une libération conditionnelle.

“Si vous ne commettez plus d’infractions au cours des 12 prochains mois, vous n’en entendrez plus parler. Il n’y a pas d’ordonnance de dépens en raison du contexte dans cette affaire, aucune ordonnance d’indemnisation et aucune ordonnance d’interdiction.

Beech a été initialement accusé d’avoir agressé Aaron et sa mère, qui avaient placé une branche entre les deux alors qu’ils se disputaient dans son allée.

Après que le Crown Prosecution Service a abandonné le chef d’accusation contre la mère d’Aaron, Beech a accepté de plaider coupable d’avoir agressé son ex.

Le tribunal a été informé que le couple était en couple depuis environ huit mois, mais qu’il s’était séparé environ une semaine avant l’incident.

Le 6 avril, Beech s’est rendu à la maison qu’Aaron partage avec ses parents pour le confronter pour l’avoir “fantôme”.

Après avoir refusé de lui parler, sa mère est sortie pour voir ce qui se passait et a demandé à Beech de partir.

Elle a placé la branche devant les ex d’aviron après que Beech ait saisi le bras d’Aaron et tenté de “le tirer vers elle”.

Michael O’Kane, poursuivant, a déclaré: “L’accusée a finalement accepté de partir et de retourner à son véhicule et a quitté les lieux.

“À ce moment-là, des officiers ont été appelés et l’accusé a ensuite été appréhendé en relation avec ces affaires.”

Becky Hay, en défense, a déclaré au tribunal qu’Aaron “avait réagi de manière enfantine” après la fin de la relation.

Elle a dit qu’il y avait un certain nombre de “messages mitigés” de sa part avant l’agression.

L’avocat a affirmé que Beech voulait juste lui demander si la relation allait quelque part lorsque “d’autres parties se sont impliquées et que les choses ont dégénéré”.

Mme Hay a ajouté: “Elle accepte de saisir son poignet pour le tirer en arrière juste pour dire:” S’il vous plaît, venez juste me parler “, mais c’est l’étendue de l’agression. Il n’y a pas eu de blessé.

«Pour être juste envers M. Parr, dans sa déclaration, il ne décrit pas être bouleversé ou affligé, mais frustré que Stacey soit allée à son adresse et que tout se soit terminé comme il l’a fait.

“Il ne blâme pas Miss Beech et il n’a clairement pas été trop affecté.

“C’est un triste concours de circonstances. C’est une mère qui travaille à plein temps et qui n’a jamais eu de problèmes auparavant et qui se retrouve dans cette situation, qui, selon elle, a été stressante et émotionnellement épuisante.

“Elle veut tirer un trait sur la situation et aller de l’avant.”

Toute personne concernée par cet article peut contacter Respect pour obtenir des conseils au 0808 8024040 ou visiter respectphoneline.org.uk

La mère était allée chez son ex après leur séparation 1 crédit