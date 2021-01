Il y a cent ans, un public captivé a eu le souffle coupé quand le magicien PT Selbit a scié une caisse en bois alors qu’une femme était allongée à l’intérieur.

La performance au Finsbury Park Empire Theatre de Londres a été la première démonstration d’une illusion qui deviendrait aussi emblématique que de retirer un lapin d’un chapeau.

Pour accentuer le drame lors de représentations ultérieures, M. Selbit versait parfois du faux sang dans les égouts et faisait attendre une ambulance à l’extérieur du théâtre avec le signe « au cas où la scie se clipse ».

C’est ce sentiment de danger viscéral qui a attiré le public, déclare Noel Britten, président du Magic Circle, une société de magiciens basée à Londres.

Image:

Le tour de PT Selbit il y a 100 ans est depuis lors un pilier de la scène magique





« À moins que quelqu’un ne s’évanouisse dans le public, ils ne considèrent pas cela comme une bonne performance », a-t-il ajouté.

«Et le goût du public à ce stade – parce que c’était juste après la Première Guerre mondiale – il y avait aussi le sentiment de réparer les gens … quelqu’un étant soumis à cette chose horrible mais qu’ils allaient bien à la fin.»

La scie à main d’origine a été remplacée par une scie à moteur et même des lasers au fil des décennies, et la routine a été exécutée par qui est qui du monde des magiciens, M. Britten saluant la performance de David Copperfield comme la version définitive.

Le Magic Circle célébrera le centenaire de la première représentation avec une série d’événements en ligne.

Comme la plupart des interprètes, les illusionnistes ont dû s’adapter à une nouvelle réalité sans public en direct, obligeant beaucoup à repenser leurs actes.

Image:

L’astuce a un attrait intemporel



L’illusionniste Darren Delaney, qui pratique la magie depuis 35 ans, a déclaré: «Immédiatement, il y a eu des choses que j’exécute dans la vraie vie qui ne sont tout simplement pas possibles sur Zoom à cause de la nature de ce qu’elles sont.

« Ils pourraient impliquer que je donne quelque chose à quelqu’un, ou un contact étroit, alors j’ai dû supprimer un tas de choses de mon répertoire pour faire le spectacle virtuel et ensuite adapter certaines choses. »

Il a dit que l’incapacité d’interagir avec le public a été la chose la plus difficile à laquelle s’habituer, mais à sa grande surprise, certaines astuces étaient plus impressionnantes lorsqu’elles étaient exécutées en ligne.

« Par exemple, si je fais quelque chose avec un thème de lecture dans les pensées, si je suis à Londres et que la personne qui regarde est à Los Angeles et que je lis dans ses pensées, cela semble plus impossible et étonnant que si je suis dans la même chose chambre comme eux », dit-il.

Une lueur d’espoir pour ceux qui font semblant de faire semblant est que les limites physiques ne sont pas une barrière magique.

L’événement du Magic Circle, qui est diffusé sur Facebook, commence à 18 heures aujourd’hui.