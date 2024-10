Les magasins Publix dans une grande partie de la Floride ferment tôt à cause de l’ouragan Milton

Alors que l’ouragan Milton approche du centre de la Floride, tous les sites Publix Super Markets Inc. du comté de Polk, et presque tous dans le cône d’incertitude de Milton à travers la Floride, ont modifié leurs horaires, selon le site Web de Publix.

Sur 1 380 magasins répartis dans huit États, l’épicier en a signalé 495 avec des horaires modifiés mardi matin.

Le site de Bartow fermera à 17 heures, a indiqué son service client. Au centre commercial Lakeland Southgate, ils ont signalé les mêmes heures avec un objectif de réouverture d’ici 9 heures du matin jeudi, en fonction de la trajectoire de la tempête.

Ils ont également déclaré que si le magasin était fermé, la pharmacie et les magasins d’alcool seraient également fermés.

Le site Web Publix montre que pratiquement tous les magasins Publix dans le cône d’incertitude ont des horaires modifiés.

Pour consulter les horaires d’ouverture des magasins, les résidents peuvent se rendre sur : https://www.publix.com/pages/publix-storm-basics/publix-store-status.

Détails de Publix et autres fermetures de magasins

Sur le côté ouest de la péninsule, la carte de l’état des magasins Publix montre les magasins de la côte du Golfe, de Marco Island à Homosassa, avec des horaires modifiés et des fermetures de magasins prévues à 17 heures mardi et une réouverture des magasins à 17 heures jeudi.

Les magasins de la côte atlantique de la Floride ont fermé leurs portes à 20 heures mardi et ont rouvert leurs portes à 20 heures jeudi.

Depuis mardi midi, deux sites Sam’s Club à Lakeland sont fermés, selon le site Web de l’entreprise. Les magasins Walmart de Polk sont restés ouverts mardi midi, indique le site Internet.

Le Winn-Dixie de Lakeland Market Place sur North Socrum Loop fermera à 17 heures mardi, a déclaré un employé du service client. Le magasin devrait rouvrir jeudi à midi, mais cela reste provisoire.

L’index de Waffle House

Même les préparateurs d’ouragans les plus sérieux peuvent rire lorsqu’ils apprennent que Waffle House est fermé.

Un indicateur ludique et non officiel de la gravité d’un ouragan est la fermeture du Waffle House, qui reste généralement ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Et il semble que l’ouragan Milton entraînera la fermeture du Waffle House du centre de la Floride.

« Notre mission reste de garder nos associés hors de danger », a déclaré mardi par courrier électronique Njeri Boss, vice-président de la sécurité alimentaire et des relations publiques de Waffle House. « En conséquence, dans les zones qui devraient être les plus durement touchées, nous fermerons de manière préventive les restaurants dans le but de les rouvrir dès que cela sera sécuritaire pour servir les communautés qui nous ont accueillis au fil des ans.

« Les endroits situés dans des zones susceptibles d’être sur la trajectoire de l’ouragan Milton et susceptibles de subir des dégâts importants, ou dans lesquels des évacuations obligatoires ont été ordonnées, sont des endroits où des fermetures préventives auront lieu par mesure de sécurité », a-t-il déclaré. « Nous suivrons les ordres d’évacuation locaux. »

Boss a déclaré que l’entreprise publierait toute fermeture sur la plate-forme de médias sociaux X. Mardi à 15h30, tous les sites du centre de la Floride dans le comté de Polk étaient ouverts. L’entreprise a effectivement fermé ses portes dans les régions de Fort Myers et de Tampa.

