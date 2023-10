Les magasins Netflix physiques arriveront bientôt – oui, vraiment – ​​National

L’avènement du streaming de films a rapidement mis fin aux vidéoclubs physiques. Le commerce électronique et les achats en ligne ont pris le pas sur les grands détaillants comme Nordstrom et Bed, Bath & Beyond, entre autres.

Mais il semble que le géant du streaming Netflix, une entreprise valant des milliards pour avoir capitalisé sur la révolution numérique, veuille tenter de réussir là où beaucoup d’autres ont échoué.

Netflix envisage de lancer un réseau de magasins, selon un Rapport de jeudi de Bloombergavec l’ouverture de sites initiaux aux États-Unis avant que l’entreprise ne se développe à l’échelle mondiale.

La décision a fait sourciller de nombreux internautes, y compris Blockbuster. À son apogée, la chaîne de location de vidéos comptait des milliers d’emplacements en Amérique du Nord, mais en 2014, elle a été contrainte de fermer tous ses magasins appartenant à l’entreprise après avoir déclaré faillite face à la concurrence de streamers comme Netflix.

Aujourd’hui, il ne reste qu’un seul magasin Blockbuster, exploité en grande partie comme une attraction touristique.

Inutile de dire que Blockbuster ne connaît que trop bien les défis liés à l’exploitation de magasins physiques dans ce climat de consommation.

« Oh mon Dieu… Devrions-nous dire à Netflix comment ça se termine ? la marque Blockbuster a posté sur X, anciennement Twitter, en réponse aux projets du streamer.

Oh mon garçon… Devrions-nous le dire @netflix comment ça se termine ?https://t.co/TtrG4gmvxZ – Blockbuster (@blockbuster) 16 octobre 2023

Il existe peu de détails sur ce à quoi ressemblera l’incursion de Netflix dans les magasins physiques. Josh Simon, vice-président des produits de consommation de Netflix, a déclaré à Bloomberg que les sites vendraient des marchandises et des aliments à thème et offriraient des expériences immersives basées sur les émissions Netflix.

Les deux premiers sites, baptisés Netflix House, devraient ouvrir aux États-Unis en 2025, bien que les villes n’aient pas encore été choisies.

Les salles disposeront également d’installations tournantes où les fans pourront assister à des spectacles payants inspirés de séries populaires. La nourriture et les boissons au restaurant sur place vont des offres décontractées de style dîner à des repas plus haut de gamme.

Simon a cependant refusé de fournir des détails, car « les décisions finales n’ont pas été prises », a rapporté Bloomberg.

En ce qui concerne les marchandises, aucun détail n’a été donné, il n’est donc pas clair si les fans pourront acheter des DVD ou des supports physiques de leurs émissions et films Netflix préférés.

« Nous avons vu à quel point les fans aiment se plonger dans le monde de nos films et émissions de télévision », a déclaré Simon à Bloomberg. « Et nous avons beaucoup réfléchi à la façon dont nous pourrions faire passer cela au niveau supérieur. »

Netflix a expérimenté des expériences de fans éphémères et des événements marketing dans le passé, notamment The Queen’s Ball: A Bridgeton Experience, un gala qui s’est rendu dans plusieurs villes inspiré par le drame à succès de l’époque. Plus tôt cette année à Los Angeles, Netflix a ouvert un restaurant éphémère servant des plats et des boissons créés par des chefs qui ont joué dans les émissions culinaires de Netflix.

On voit des invités entrer dans le nouveau restaurant éphémère de Netflix, Netflix Bites, le 14 juillet 2023 à Hollywood, en Californie.

Mais il reste à voir si ces expériences de fans susciteront suffisamment d’intérêt pour maintenir des emplacements permanents. Les observateurs en ligne ne sont pas confiants.

Un utilisateur de X a écrit : « Mec, imaginez si vous étiez l’une des personnes incroyablement talentueuses licenciées par Netflix au cours des dernières années pour apprendre qu’elles sont sur le point d’allumer dix mille fois votre salaire en feu pour « adopter la brique et le mortier ». en 2023. »

Netflix a licencié 150 personnes en mai 2022, puis a supprimé 300 autres emplois un mois plus tard face au ralentissement de la croissance.

Imaginez si vous étiez l’une des personnes incroyablement talentueuses licenciées par Netflix au cours des dernières années pour apprendre qu’elles sont sur le point d’allumer dix mille fois votre salaire pour « adopter la brique et le mortier » en 2023. pic.twitter.com/vUghtrbeWi – stéfanielaine (@stefanielaine) 16 octobre 2023

Un autre utilisateur a plaisanté en disant que les sites Netflix en personne couraient le risque de réinventer la salle de cinéma.

Assis dans un emplacement Netflix physique avec 30 de mes amis les plus proches profitant des derniers contenus en streaming sur grand écran. pic.twitter.com/lu52DBd4uN – Norme Charlatan (@normcharlatan) 16 octobre 2023

Mais certains prédisent que ces magasins Netflix ressembleront moins à Blockbuster et aux cinémas qu’à Disneyland, puisque l’objectif de la société semble être davantage centré sur l’offre d’attractions pour les fans.

« On dirait que Netflix essaie de faire ce que fait Disney », a déclaré Eric Deggans, critique de NPR TV. « Mais Disney fait ce que Disney fait depuis très longtemps. Et le montant d’argent que Netflix devrait dépenser pour réellement rivaliser avec eux n’a aucun sens pour moi.

« Je pense que c’est une sorte d’expérience étrange qu’ils ne feront probablement pas avant très longtemps. »

D’autres semblent optimistes quant au fait que Netflix puisse le pirater dans le monde réel.

« Si Disney et NBC Universal peuvent exploiter des parcs à thème, je donne à Netflix une bonne chance de réussir dans cette entreprise », a déclaré Rick Munarriz, analyste principal des médias, dans un communiqué. déclaration à NPR. « Le succès dans le monde réel grâce au divertissement géolocalisé est le butin de la victoire d’un inventeur de tendances de premier plan. »