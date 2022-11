Les magasins locaux connaissent une activité soutenue le samedi des petites entreprises – Shaw Local

Occupant un espace de seulement 12×12 pieds, Dirty Clay Co. est par nature une petite entreprise.

Dirty Clay Co. fait partie du programme Batavia Boardwalk Shop Incubator au centre-ville de Batavia. Le programme d’incubateur permet aux propriétaires de magasins de tester la faisabilité de leur entreprise et de leurs produits avant de signer un bail à long terme.

Des entreprises locales comme Dirty Clay Co., qui vend de la poterie faite à la main en petits lots ainsi que des produits d’autres artisans locaux, ont connu une activité soutenue le samedi des petites entreprises. Lancé par American Express en 2010, Small Business Saturday encourage les consommateurs à faire leurs achats dans des commerces locaux. Il a lieu chaque année le samedi après Thanksgiving et après le Black Friday.

“Beaucoup de gens ont dit qu’ils étaient venus soutenir les entreprises locales”, a déclaré la propriétaire Megan Wilson, qui a grandi à Batavia. «Nous avons également vu beaucoup d’affaires lors du Black Friday. Je pense que le beau temps a aidé.

Dirty Clay Co. a emménagé dans son espace en mai.

“Le programme lui-même était intéressant car c’était une chance d’apprendre et de développer votre entreprise aux côtés de neuf autres petites entreprises”, a déclaré Wilson. «Ainsi, même au sein du programme, nous avons créé notre propre petite communauté dans notre famille de petites entreprises de promenade ici. Mais aussi, le soutien que la communauté apporte aux magasins de la promenade est vraiment encourageant. »

Comme d’autres entreprises, Dirty Clay Co. voit l’impact de l’inflation.

“Beaucoup de nos produits sont faits à la main, ce qui signifie que nous achetons beaucoup de matériaux pour fabriquer ces choses”, a déclaré Wilson. « Vous devez donc fixer un prix plus élevé pour vos choses afin de réaliser un profit. Mais nous avons géré. Je pense que cela aide que l’inflation soit partout et qu’elle ne nous affecte pas seulement, elle affecte tout le monde. Alors on le vit tous ensemble. Les gens ne rechignent pas nécessairement aux prix parce qu’ils s’y attendent à ce stade.

Le bail de Wilson à son emplacement actuel est en vigueur à la fin décembre et elle envisage d’emménager dans un espace qui offre un bail à long terme.

Salon paisible au centre-ville de Genève a également connu samedi un flux régulier de clients. Le magasin, situé sur Third Street, se présente comme une boutique éco-chic.

“Cela a été très cohérent”, a déclaré l’employée Shannon McGregor. “Beaucoup de clients arrivent. C’était merveilleux.”

McGregor travaillait au magasin avec une collègue Jaclyn Turner. La propriétaire Shari Ralish a ouvert le magasin en 2010.

La cliente de longue date Cristina Rico et son petit ami, Emmanuel Cerda, faisaient partie de ces clients du magasin samedi.

“J’aime l’atmosphère qui y règne”, a déclaré Rico en parlant du magasin. “Ils ont différentes fées ornées que j’aime acheter.”

Cerda apprécie les thés que vend le magasin.

“La première chose que je remarque, c’est leur odeur”, a-t-il déclaré. “Après les avoir achetés, je leur fais un test de goût pour voir comment ils sont. Et à chaque fois, ils ont été bons.

Le nombre de personnes qui franchissent les portes de Tendance + Relique à St. Charles samedi a dépassé les attentes de la propriétaire Heather Corcoran.

“Nous avons eu une journée très chargée”, a déclaré Corcoran alors que le magasin fermait pour la journée de samedi. « Ça a été fabuleux. Nous avons eu beaucoup de clients qui sont venus pour leurs achats, cadeaux et décorations des Fêtes. Nous avons aussi eu beaucoup d’achats de meubles, des choses que vous n’auriez pas anticipées. Mais beaucoup de meubles sont entrés et sortis aujourd’hui. Nous avons été très satisfaits de la participation et cela a dépassé nos attentes. »

Trend + Relic vend de la décoration neuve et vintage, y compris des articles artisanaux.

“Nous avons 50 fournisseurs différents”, a déclaré Corcoran. « Nous sommes donc une entreprise exploitée par un fournisseur. Tout le monde a son propre espace et nous avons juste les fournisseurs les plus incroyables.

Le magasin a connu son lot de défis depuis. Trend + Relic a ouvert ses portes en 2020 peu après le début de la pandémie.

“Nous ne savions pas ce qui allait se passer”, a-t-elle déclaré. « Nous avons un public très fidèle. Nous apprécions simplement les clients fidèles que nous avons. Les gens apprécient vraiment ce que nous essayons de faire.