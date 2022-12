Les magasins locaux connaissent une activité soutenue face à la poudrerie et à la chute des températures – Shaw Local

Malgré la poudrerie et les températures en chute libre jeudi, Shawn Campbell a vu de nombreux clients dans son magasin jeudi alors que les gens terminaient leurs achats des Fêtes.

Campbell et son mari, Bill, sont propriétaires de Campbell Creations à St. Charles. Ils vivent également à Saint-Charles.

L’entreprise vend des planches de charcuterie, que Bill Campbell fabrique à la main.

“Cela n’a pas empêché les gens de sortir”, a-t-elle déclaré en parlant de la météo. « Je recevais beaucoup d’appels téléphoniques de personnes qui voyaient si j’étais ouvert. Ce sont les acheteurs de dernière minute.

Le magasin sera également ouvert vendredi et samedi. Shawn Campbell a déclaré qu’elle souhaitait accueillir les acheteurs de dernière minute.

Ceux qui braveront la météo ces prochains jours pour faire leurs achats de Noël de dernière minute devront s’emmitoufler. Selon le National Weather Service, le maximum de vendredi sera de -1 degré, avec des valeurs de refroidissement éolien aussi basses que -35.

Les températures augmenteront légèrement samedi, la température maximale devant être de 9 degrés. Le jour de Noël, les températures seront à peine à deux chiffres. La température élevée devrait être proche de 11 degrés.

De la poudrerie est également prévue vendredi et samedi.

Comme l’a noté Campbell, la région a déjà connu ce type de temps.

“Nous avons eu des vortex polaires et des choses comme ça”, a-t-elle déclaré. “Nous avons été assez gâtés jusqu’à présent, si vous y réfléchissez vraiment.”

Elle a félicité les employés des travaux publics de St. Charles pour leurs efforts pour garder les routes aussi sûres que possible.

“Ces gars ne sont que des saints dans ce qu’ils font”, a déclaré Campbell.

Steve Warrenfeltz, propriétaire du magasin de disques Kiss The Sky au centre-ville de Batavia, a également fait état d’une activité soutenue jeudi.

“Nous étions assez occupés jusqu’à 15 heures”, a-t-il déclaré. « Nous ne sommes fermés que deux jours par an – le jour de Noël et le jour de Thanksgiving. Et on sera ouvert vendredi toute la journée et on sera ouvert samedi jusqu’à 16h »

Warrenfeltz est arrivé au magasin tôt jeudi parce qu’il devait déposer sa voiture à la station-service Batavia Avenue Mobil pour se faire entretenir.

“Je suis arrivé ici à 8h30 et j’ai allumé le panneau ouvert et la première personne est arrivée vers 9h30”, a-t-il déclaré.

Le magasin n’ouvre normalement qu’à 10h

Les disques vinyles continuent d’être un gros vendeur au magasin.

“Le vinyle porte la saison de Noël et il a toute l’année, vraiment”, a déclaré Warrenfeltz.