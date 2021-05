Les magasins, les centres commerciaux et les restaurants fermeront tôt en Égypte pendant deux semaines, y compris l’Aïd, alors que les batailles du Caire reprennent Covid-19

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, le Premier ministre Mostafa Madbouly a déclaré que le comité de gestion du gouvernement Covid-19 avait pris plusieurs décisions pour faire face à la résurgence du virus à l’approche de la fête de l’Aïd al-Fitr.

«De demain, du 6 au 21 mai, nous fermerons tous les magasins, centres commerciaux, cafés, restaurants, cinémas et théâtres à 9 heures du soir afin de réduire considérablement la surpopulation observée dans ces lieux», Dit Madbouly.

Les grands rassemblements et concerts seront également interdits au cours de la période, avec des plages et des parcs fermés entre le 12 et le 16 mai, a déclaré Madbouly. Les célébrations de l’Aïd, qui auront lieu les 12 et 13 mai, cette année tombent au milieu de la période de restrictions de deux semaines du gouvernement.

« Dans le même temps, un service de livraison à domicile sera autorisé … mais au cours des deux prochaines semaines, toutes les réunions, conférences, événements ou célébrations artistiques seront interdits dans toutes les installations, » le PM a ajouté.

La décision du gouvernement intervient alors que le virus recommence à se propager en Égypte, et au milieu des craintes que l’une des dates les plus importantes du calendrier islamique aggrave encore le problème.

