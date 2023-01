Les magasins lancent les ventes du Nouvel An lunaire pendant une saison de magasinage généralement lente

Lorsque Madelyn Chung grandissait, seule une poignée de magasins avaient des étalages du Nouvel An lunaire.

C’était comme un hommage spécial à sa culture chinoise.

Maintenant, elle regarde la prolifération des ventes au détail et des campagnes de marketing du Nouvel An lunaire à travers le Canada avec un œil plus critique.

“Je l’assimile au lavage arc-en-ciel ou au lavage vert”, a-t-elle déclaré, faisant référence aux entreprises qui utilisent des couleurs de fierté pour attirer les acheteurs LBGTQ ou des revendications écologiques pour paraître respectueuses de l’environnement sans prendre de mesures significatives.

“Certains magasins veulent juste profiter des célébrations du Nouvel An lunaire parce qu’ils savent qu’il y a beaucoup de Chinois qui ont de l’argent à dépenser pour des articles de luxe”, a-t-elle déclaré dans une interview depuis Toronto.

Le Nouvel An lunaire est une fête populaire dans de nombreuses cultures asiatiques impliquant de grandes célébrations, des repas partagés et des cadeaux.

Avant la célébration de cette année le 22 janvier, les magasins de détail profitent de plus en plus de l’esprit des Fêtes.

Beaucoup ont mis en place des présentoirs spéciaux en magasin, en particulier les grands magasins dans les régions du pays où les populations canadiennes d’origine asiatique sont plus importantes.

À Toronto, par exemple, Holt Renfrew offre un thé l’après-midi pour le Nouvel An lunaire, tandis que la Baie d’Hudson a une vitrine et des produits sélectionnés en magasin pour les vacances.

La porte-parole de HBC, Tiffany Bourre, a déclaré que même si le magasin est ravi de célébrer les occasions, “l’inclusivité et la représentation sont une priorité toute l’année pour les marques dans lesquelles nous investissons et les produits que nous vendons aux personnes qui composent notre organisation”.

Des détaillants canadiens comme Canada Goose et Herschel ont également lancé des pages Web du Nouvel An lunaire avec des idées de cadeaux pour stimuler les ventes en ligne.

“J’ai certainement remarqué une augmentation du nombre de marques commercialisant leurs produits ou mettant en valeur leur collection pour le Nouvel An lunaire”, a déclaré Joyce Lim, cofondatrice de Sprout collection, un service de location de vêtements.

Il survient à la fin d’une série d’événements commerciaux – le Black Friday, Noël et le lendemain de Noël – à un moment où les ventes atteignent généralement un point bas alors que les factures s’accumulent et que la fatigue des consommateurs atteint des sommets.

“C’est une période calme dans le commerce de détail”, a déclaré l’analyste du commerce de détail Bruce Winder. “Beaucoup de magasins perdent de l’argent au cours des premiers mois de l’année. Ils ont besoin d’argent pour continuer à rentrer et le Nouvel An lunaire est l’occasion de créer un mini événement de vente.

Pourtant, l’adoption de ventes sur le thème du Nouvel An lunaire dans les grands magasins et les centres commerciaux survient alors que de nombreux quartiers de Chinatown au Canada sont menacés de réaménagement.

De nombreux petits magasins maman et pop appartenant à des immigrants asiatiques ont également plié sous le poids des fermetures pendant la pandémie de COVID-19.

“Les Asiatiques ne forment pas un groupe homogène … il y aura des opinions différentes”, a déclaré Chung. “Je pense qu’il y aura des sentiments mitigés à propos de la commercialisation du Nouvel An lunaire.”

Certaines entreprises ont développé des gammes de produits entières avec des thèmes du Nouvel An lunaire.

Des marques haut de gamme comme Dior et Montblanc proposent de tout, des sacs à main et des stylos plume aux vêtements et cosmétiques pour les vacances. Les articles présentent souvent des nuances vives de rouge et d’or et l’animal du zodiaque de l’année.

“Une part importante des revenus des marques de créateurs provient d’une clientèle asiatique”, a déclaré Lim. “Je ne suis pas surpris qu’ils essaient de répondre à ce sous-ensemble spécifique d’acheteurs dans ce qui est peut-être la période la plus propice de l’année.”

Pourtant, les ventes et les produits du Nouvel An lunaire se développent également au-delà de l’espace de vente au détail de luxe.

Les magasins grand public au Canada offrent des produits du Nouvel An lunaire à des prix plus accessibles, reflétant les moyens financiers variés des Canadiens qui célèbrent la fête.

Même certains magasins discount vendent des décorations et d’autres articles pour l’événement.

Cela fait partie des efforts de l’industrie du commerce de détail pour refléter la diversité du paysage canadien et « offrir aux clients des services, des produits et des événements spéciaux qui reflètent leurs expériences et leurs antécédents », a déclaré la porte-parole nationale du Conseil canadien du commerce de détail, Michelle Wasylyshen.

En 2021, plus de sept millions de personnes au Canada ont déclaré avoir des origines asiatiques, soit près de 20 % de l’ensemble de la population, selon Statistique Canada.

Les Canadiens d’origine chinoise représentaient près de 5% de la population totale du Canada cette même année, a indiqué l’agence fédérale.

Pendant ce temps, plutôt que de simplement reconditionner des produits pour le Nouvel An lunaire, certaines marques collaborent avec des artistes asiatiques sur des produits uniques pour marquer l’occasion.

“Certaines entreprises se contentent de coller un lapin sur un produit et l’appellent un cadeau du Nouvel An lunaire”, a déclaré Chung (2023 est l’année du lapin dans les zodiaques chinois et coréen, tandis que dans le zodiaque vietnamien, c’est l’année du chat).

“J’ai vu une chemise Playboy rouge avec le lapin dessus qui m’a fait grincer des dents”, a-t-elle déclaré. “Mais certains magasins adoptent une approche plus réfléchie et impliquent en fait des artistes asiatiques pour créer quelque chose de spécial.”

Le détaillant de vêtements canadien Aritzia, par exemple, a lancé cette année une collection en édition limitée pour le Nouvel An lunaire avec des illustrations de quatre artistes d’origine chinoise.

“C’est formidable quand les magasins font équipe avec des créateurs asiatiques”, a déclaré Chung. “Il s’agit de soutenir réellement ces communautés plutôt que de simplement capitaliser sur une période de l’année vraiment importante pour elles.”

Pourtant, alors que certains magasins adoptent des approches plus respectueuses des ventes du Nouvel An lunaire qui intègrent des designers asiatiques, Lim a exhorté les Canadiens à réfléchir à deux fois avant de se précipiter pour acheter une nouvelle garde-robe.

“Compte tenu de l’économie dans laquelle nous nous trouvons actuellement et de la hausse du coût de la vie, nous devrions essayer de ne pas nous laisser entraîner dans ces campagnes de marketing”, a-t-elle déclaré.

“Ne vous précipitez pas et achetez une montre Dior juste parce qu’il y a un lapin dessus.”

Brett Bundale, La Presse Canadienne

