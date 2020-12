Plusieurs supermarchés ont accepté de renoncer aux tarifs affaires pour les vacances et de remettre l’argent économisé. Ici, nous jetez un œil à ce que cela signifie:

– Quels sont les tarifs professionnels?

Les tarifs professionnels sont payés par chaque propriété commerciale au Royaume-Uni. Ils sont similaires à la taxe d’habitation pour les propriétés résidentielles et sont perçus par les autorités locales pour financer les services. Ils sont calculés à l’aide d’un système complexe basé sur la valeur de chaque propriété.

Le système a été fortement critiqué pendant plusieurs années par les détaillants qui disent qu’il désavantage ceux qui ont des magasins physiques, car les détaillants en ligne ne paient que des tarifs sur leurs entrepôts, qui ne coûtent qu’une fraction des principaux emplacements de vente au détail.

Les patrons ont averti les gouvernements que cela contribuait à accélérer la disparition de la grande rue.

Les taux contribuent à propulser le Royaume-Uni en tête du classement de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour les impôts fonciers les plus élevés des pays développés en pourcentage du produit intérieur brut et des impôts.

– Comment sont calculés les tarifs professionnels?

Les factures sont calculées sur des estimations des loyers du marché libre, généralement sur une base de cinq ans – bien que cela ait été peaufiné ces dernières années. Les factures actuelles sont basées sur une évaluation de 2015.

La prochaine réévaluation aura lieu en avril et entrera en vigueur en avril 2023, reflétant l’impact de la pandémie.

Le système de réévaluation a été critiqué car il ne tient pas compte de la baisse de valeur d’un immeuble commercial, ce qui devrait également entraîner une baisse de la facture des tarifs.

La crise financière de 2008 a fait chuter les prix de l’immobilier et les loyers, mais la lenteur du système de taux a obligé de nombreuses entreprises à payer au-dessus des probabilités, ce qui a entraîné une forte hausse des appels. Pour lutter contre cela, le gouvernement a rendu le processus d’appel plus difficile.

– Qu’est-il arrivé aux tarifs pendant Covid?

L’un des premiers actes du chancelier Rishi Sunak a été d’introduire des vacances à 100% à des tarifs professionnels pour tous les locaux de vente au détail, de loisirs et d’hospitalité occupés. Tous les autres locaux, y compris les bureaux, ont dû continuer à payer.

Les grands magasins ont économisé environ 10,1 milliards de livres sterling, selon les spécialistes des tarifs Altus Group, dont 3,03 milliards de livres sterling pour les détaillants « essentiels » qui ont été autorisés à poursuivre leurs activités pendant les différents verrouillages nationaux.

– Pourquoi certains supermarchés remettent-ils les économies réalisées sur les tarifs professionnels?

Les épiciers ont été parmi les plus grands gagnants financièrement pendant la pandémie. Ils sont restés ouverts tout au long, les sites Web ont été submergés de commandes de livraison à domicile et les fermetures de pubs ont entraîné une augmentation des ventes d’alcool dans les supermarchés.

Selon des sources de supermarchés, le deuxième lock-out national en Angleterre a été le point de basculement. Ils ont tous dépensé beaucoup pour rénover leurs magasins et les rendre sûrs pour Covid, tout en couvrant les coûts de maladie et d’absence du personnel en raison de l’auto-isolement.

Sainsbury’s a déclaré jeudi avoir dépensé 290 millions de livres sterling, dont 110 millions de livres sterling en distanciation sociale et en EPI pour le personnel.

Mais la plupart de ces coûts étaient ponctuels et les bénéfices générés par la deuxième série de verrouillages montraient clairement qu’un paiement était nécessaire.

Les supermarchés cotés en bourse – Tesco, Morrisons et Sainsbury’s – étaient déjà sous pression pour effectuer un paiement, ayant distribué des dividendes aux actionnaires tout en prenant le congé non imposable.

– Qu’arrivera-t-il aux tarifs l’année prochaine?

Le Trésor procède à un examen fondamental des taux des entreprises dont les résultats devraient être publiés au printemps, bien qu’il y ait déjà eu plusieurs examens au cours de la dernière décennie sans changement majeur.

Dans l’état actuel des choses, le congé des taux prend fin le 31 mars. Cependant, lors de l’examen des dépenses, le gouvernement a déclaré qu’il examinerait d’autres moyens de soutenir les entreprises avec des factures de taux au cours du prochain exercice. Les détails sont attendus pour la nouvelle année.

Le Trésor a déjà confirmé qu’il n’y aura pas d’augmentation des taux l’année prochaine – auparavant, les factures auraient augmenté en fonction de l’inflation.

– Les actions des supermarchés vont-elles nuire à l’examen?

Si quoi que ce soit, cela pourrait renforcer leur cas. Actuellement, les joueurs en ligne comme Amazon ne paient que des tarifs sur leurs entrepôts – qui sont bien inférieurs en raison de leur emplacement.

L’ancien directeur général de Tesco, Dave Lewis, a appelé à une taxe de vente en ligne de 2% et le propriétaire de Sports Direct, Mike Ashley, souhaite également que les tarifs soient révisés avec des joueurs en ligne facturés plus. Cependant, d’autres détaillants ont suggéré que cela pourrait étouffer leurs propres efforts pour augmenter le trafic en ligne parallèlement aux opérations de grande rue.

Alors que Tesco, Sainsbury’s, Morrisons et Aldi accumulent des liquidités – avec d’autres susceptibles de suivre – la pression sera sur le gouvernement pour qu’il écoute plus attentivement leurs préoccupations en tant que détaillants «responsables».

Cependant, les taux restent une vache à lait importante pour le gouvernement – la facture annuelle est d’environ 40 milliards de livres sterling – et comme il s’agit d’une taxe sur la propriété, il est beaucoup plus difficile d’éviter grâce à des stratégies d’évasion fiscale.

– Qu’arrivera-t-il à l’argent que les supermarchés remettent?

Il devrait aller au HMRC dans un premier temps, puis au Trésor. Le gouvernement a refusé de dire à quoi servira l’argent liquide, mais il a été demandé qu’il soit distribué au secteur des loisirs après que la subvention unique de 1000 £ du Premier ministre annoncée cette semaine pour les « pubs humides » ait été largement condamnée comme étant trop petit pour aider à sauver l’industrie des fermetures massives et des licenciements.