Les magasins doivent examiner les politiques relatives aux masques après la mise à jour du masque entièrement vacciné par le CDC

N’abandonnez pas encore votre masque.

Malgré les nouvelles directives de masquage des Centers for Disease Control and Prevention, qui stipulent que les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter de masques, les masques seront toujours nécessaires pour faire des achats chez les principaux détaillants du pays et entrer dans des chaînes de restaurants nationales comme Starbucks.

Au moins pour l’instant.

Mais plusieurs entreprises, dont Target, Walmart, CVS et Kroger, affirment qu’elles réévalueront leurs politiques de masque sur la base des directives du CDC.

« Target continuera d’exiger toutes nos mesures de sécurité contre les coronavirus dans tous les magasins, y compris les masques et la distanciation sociale, pendant que nous examinons les conseils mis à jour du CDC et réévaluons les conseils que nous offrons à notre équipe et à nos invités », porte-parole de Target Brian Harper-Tibaldo a déclaré dans une déclaration aux USA AUJOURD’HUI.

Économisez mieux, dépensez mieux: Conseils et astuces d’argent livrés directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici

Des masques dans les parcs à thème?:Disney examine les exigences en matière de masque, la capacité du parc à thème après que le CDC a déclaré qu’il n’y avait pas de masque pour les vaccinés entièrement

Le CDC a déclaré jeudi que les Américains entièrement vaccinés, pour la plupart, n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur et n’avaient pas à porter de masques à l’extérieur, même dans des espaces bondés.

Mais les entreprises privées peuvent toujours avoir besoin de masques, ce que la plupart des plus grands détaillants du pays ont commencé à imposer l’été dernier. Il existe d’autres exceptions lorsque le CDC recommande des masques tels que dans les établissements de soins de santé, les centres de transport tels que les aéroports et les gares et les transports en commun.

«En tant que destination pour le vaccin et les tests COVID, nous avons décidé de maintenir notre politique actuelle de couverture du visage en place pour le moment», a déclaré la porte-parole de Walgreens, Emily Hartwig-Mekstan, dans un communiqué aux États-Unis AUJOURD’HUI. «La sécurité des membres de notre équipe et des clients est notre priorité absolue et continuera de guider notre processus de décision.»

Kroger a déclaré dans un communiqué au Cincinnati Enquirer, qui fait partie du réseau USA TODAY, que sa famille de magasins continuera d’exiger que tout le monde porte des masques en ce moment. Mais la société a déclaré qu’elle examinait les pratiques de sécurité actuelles, les dernières directives du CDC et sollicitait les commentaires des associés pour guider la prochaine phase de sa politique.

Walmart a déclaré à The Columbus Dispatch, également membre du réseau USA TODAY, qu’il réévaluait la position de son masque sur la base des nouvelles informations.

« Nous évaluons constamment nos protocoles de santé et de sécurité liés au COVID, y compris les décrets exécutifs des États et d’autres changements de mandat », a déclaré Walmart dans un communiqué. « Nous continuerons de le faire, en gardant à l’esprit les conseils du CDC et les statistiques COVID locales. »

Marc Perrone, président du syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, a qualifié les directives du CDC de déroutantes et a déclaré dans un communiqué qu’elle « ne tient pas compte de l’impact qu’elle aura sur les travailleurs essentiels qui sont fréquemment exposés à des personnes qui ne sont pas vaccinées et refusent de porter. masques. «

Perrone a déclaré que les employés du magasin «sont toujours obligés de jouer au masque de la police pour les acheteurs qui ne sont pas vaccinés et refusent de suivre les mesures de sécurité locales contre le COVID», et a demandé s’ils étaient désormais censés devenir la «police de la vaccination».

«Les vaccinations nous aident à prendre le contrôle de cette pandémie, mais nous ne devons pas baisser la garde», a déclaré Perrone. la politique sera mise en œuvre, comment les travailleurs essentiels seront protégés et comment ces travailleurs protégeront les communautés qu’ils desservent. »

Cette histoire sera mise à jour.

Conseils du CDC:Le CDC lève les directives relatives aux masques d’intérieur pour les personnes entièrement vaccinées. Qu’est-ce que cela signifie réellement?

Nouvelles directives de masque:Idéal pour certains, déroutant pour d’autres. Ce que les experts disent que cela affecte la crédibilité du CDC.

Contribuant: Adrianna Rodriguez, USA AUJOURD’HUI; Brook Endale, Cincinnati Enquirer; Jim Weiker et Sarah Donaldson, The Columbus Dispatch

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko