Après avoir constaté à quel point cela avait aidé son beau-père à lutter contre un cancer de stade 4, Cecil (Junior) Shawana a décidé de se lancer dans le commerce du cannabis.

Shawana et son épouse ont ouvert Northern Superior Cannabis dans la Première Nation de Michipicoten en mars 2021 et ont vu les clients affluer vers la petite communauté située sur les rives du lac Supérieur, d’aussi loin que Dubreuilville et Chapleau.

Mais Shawana, qui vit à Michipicoten mais est citoyenne de Wikwemikong, affirme que depuis l’ouverture d’un magasin sous licence provinciale à Wawa, ils ont vu leurs bénéfices diminuer.

« Notre activité a chuté de façon spectaculaire… nous avons perdu peut-être 75 pour cent de notre clientèle », a-t-il déclaré.

« Nous disons simplement que nos clients nous connaîtront, connaîtront nos produits, connaîtront notre personnalité. C’est toujours incertain. Si nous sommes toujours là dans trois ou quatre mois, nous nous en sortirons bien. Mais c’est stressant, vous savez. «

Northern Superior Cannabis, dans la Première Nation de Michipicoten, a ouvert ses portes en 2021, mais a vu ses bénéfices chuter avec l’ouverture d’un dispensaire agréé par la province à Wawa. (Facebook/Cannabis du Nord Supérieur)

C’est une histoire similaire dans le nord de l’Ontario, où les magasins de marijuana autochtones qui dominaient le commerce de la marijuana au début de la légalisation ont vu leur avance disparaître avec l’ouverture de dizaines de dispensaires dans les villes et les villages.

Shawana dit qu’ils ont ouvert leur magasin sans la permission de la Première Nation, mais après une « petite réticence », ils ont maintenant la bénédiction du chef et du conseil.

Certains considèrent encore ce type de dispensaire autochtone comme étant « illégal », tandis que d’autres affirment qu’il s’agit d’un « marché gris », une réputation que Shawana dit ressentir lorsqu’on lui refuse des services de la part des banques ainsi que des sociétés de crédit et de débit.

Kana Leaf, dans la Première Nation de Nipissing, se considère comme le premier dispensaire de cannabis « légal » dans une réserve, car il est passé par le système de licence provincial lors de son ouverture en février 2020.

Mais il devait également suivre les règles établies par le chef et le conseil dans son propre règlement local sur le cannabis.

« Cela signifie que nous avons dû naviguer entre différents niveaux d’autorité », a déclaré Curtis Avery, copropriétaire.

Cela signifiait à un moment donné ne pas être autorisé à vendre des bonbons au cannabis, des boissons et d’autres produits comestibles comme les autres magasins réglementés par la province, parce que la Première Nation était préoccupée par l’impact que cela pourrait avoir sur la communauté.

Curtis Avery, l’un des partenaires de Kana Leaf sur la Première Nation de Nipissing, aimerait voir davantage de dispensaires autochtones adhérer au système de réglementation de l’Ontario. (Facebook/Feuille Kana)

Avery dit qu’ils ont fini par convaincre le conseil de modifier la loi et qu’ils sont maintenant davantage sur un pied d’égalité avec tous les concurrents qui se sont depuis ouverts dans la région de North Bay.

« Comme dans toute nouvelle industrie, ce genre de choses est attendu. Nous nous en félicitons. C’est une période difficile en ce moment, mais je crois que nous allons nous en sortir », dit-il.

« Nous avons créé une marque qui est toujours là aujourd’hui et qui nous aide à devenir forts. »

Avery aimerait voir tous les dispensaires des Premières Nations adhérer au système provincial, affirmant que le « marché gris » jette « beaucoup d’inconnues pour le client ».

« Vous savez, vous ne savez jamais ce que vous obtenez. Et ils ne sont pas soumis à une sorte de norme que je pense que beaucoup de clients recherchent de nos jours.

« À long terme, il sera plus avantageux et plus efficace de suivre le cadre provincial. »

Les dispensaires autochtones qui fonctionnent en dehors du système provincial, comme Buddies Smoke Shop à Aundeck Omni Kaning sur l’île Manitoulin, peuvent vendre une gamme de produits différents, notamment des bonbons à forte concentration de THC et des plants de cannabis en pot. (Facebook/Buddies Smoke Shop)

Matthew Esquimaux, de Buddies Smoke Shop sur l’île Manitoulin, affirme que les gens devraient se méfier davantage de la ganja gouvernementale.

« Je pense que leur qualité est celle qui se situe dans la zone grise », a déclaré le membre de la Première Nation Aundeck Omni Kaning.

Souffrant de problèmes de dos depuis des années alors qu’il dirigeait un camion de chips ambulant, il a décidé d’ouvrir un dispensaire à l’automne 2019 après que la Première Nation a adopté une loi autorisant la vente de cannabis.

Malgré cela, Esquimaux affirme avoir été perquisitionné par la police de l’UCCM et inculpé. Mais après deux ans de procédures judiciaires, les accusations ont été abandonnées.

Il dit que les articles de journaux sur l’affaire étaient de bonnes « publicités » qui « nous ont vraiment aidés, mais il fait maintenant face à la concurrence d’une demi-douzaine d’autres dispensaires autochtones sur l’île, ainsi que de trois magasins agréés par la province à Espanola.

« J’étais le tout premier, donc ça nous a définitivement donné un avantage », explique Esquimaux.

« Les ventes ont un peu diminué depuis, mais beaucoup de gens nous connaissent et nous sommes vraiment fiers de notre qualité, ce qui les incite certainement à revenir. »

Creekside Cannabis, dans la Première Nation de Mississauga, est titulaire d’un permis provincial et constitue l’un des rares dispensaires appartenant directement à la Première Nation. (Erik White/CBC)

Paul Corbiere, directeur de Creekside Cannabis dans la Première Nation de Mississauga, affirme qu’étant situé juste sur l’autoroute 17, plus de la moitié des clients sont des personnes voyageant le long de la rive nord du lac Huron.

Le magasin est agréé par le gouvernement de l’Ontario, mais est également l’un des seuls dispensaires autochtones à appartenir entièrement à la Première Nation.

« C’était la meilleure option pour notre communauté, donc un membre de la communauté n’en bénéficie pas, la communauté entière va bénéficier des bénéfices, n’est-ce pas ? Pour les infrastructures, la scolarisation des enfants. »

Un autre dispensaire de cannabis autochtone appelé Highway 17 Trading Post, situé juste à côté de la route transcanadienne à Massey, a récemment été fermé par la Police provinciale de l’Ontario.

Plusieurs magasins de poterie du nord de l’Ontario qui ont été perquisitionnés et inculpés au début de la légalisation font maintenant valoir devant les tribunaux un argument constitutionnel selon lequel ils ont des droits inhérents issus de traités pour le commerce des plantes médicinales. (Erik White/CBC)

Les propriétaires, qui ont refusé une entrevue sur les conseils de leur avocat, font partie d’un nombre croissant d’Autochtones qui croient avoir le droit de vendre du cannabis n’importe où sur leur territoire traditionnel sans la permission d’un gouvernement, y compris du chef et du conseil.

Un argument constitutionnel similaire est avancé au nom de 10 propriétaires de magasins de poterie de l’Ontario accusés au début de la légalisation, y compris des membres de la Première Nation Wahnapitae et de la Première Nation Shawanaga.

L’avocat Michael Swinwood, qui soutient également que ces personnes sont membres d’une nation autochtone oubliée appelée les Amikwa et que les traités signés avec le gouvernement canadien ne s’appliquent pas à eux, affirme que l’article 35 de la Constitution donne aux peuples autochtones le droit de récolter et de récolter. commerce de plantes et de médicaments traditionnels.

« Ils faisaient le commerce de toutes sortes de marchandises, parmi lesquelles le chanvre », dit-il.

« C’est un peu ridicule de penser que, d’une manière ou d’une autre, cela n’a pas été impliqué dans les ressources dont ils disposaient. »

Ces arguments devraient être testés lors d’une audience judiciaire prévue pour la nouvelle année.