Les magasins de HIGH Street relanceront leur reprise demain alors qu’ils commenceront à récupérer 30 milliards de livres sterling de ventes verrouillées perdues.

Des files d’attente sont attendues à l’extérieur des magasins lorsque des magasins non essentiels ouvriront pour la première fois depuis que leurs portes ont été claquées il y a quatre mois.

Des files d’attente sont attendues en dehors des magasins lorsque des magasins non essentiels ouvrent pour la première fois en quatre mois Crédit: AFP

Les grands magasins, les boutiques de cadeaux et les chaînes de mode seront parmi ceux qui accueillent les acheteurs de retour dans la prochaine étape d’assouplissement des restrictions Covid.

Avec la réouverture des pubs pour les clients assis à l’extérieur, quelque quatre millions de Britanniques devraient frapper le boozer la semaine prochaine.

Mais cinq fois plus – environ 20 millions – prévoient de se rendre dans les magasins.

Et Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré que le secteur suivrait de près la reprise après la frénésie de dépenses initiale.

Elle a ajouté: «Les trois verrouillages ont coûté aux magasins non alimentaires environ 30 milliards de livres sterling en ventes perdues – et il est essentiel qu’ils soient en mesure d’apporter leur contribution à la reprise économique du Royaume-Uni.

«Alors que nous nous attendons à une augmentation initiale des dépenses lorsque les magasins ouvriront pour la première fois, le vrai test sera de savoir comment cela résiste. Les détaillants sont ravis d’accueillir à nouveau leurs clients.

Quelque quatre millions de Britanniques devraient frapper le boozer la semaine prochaine Crédit: Louis Wood News Group Newspapers Ltd

Environ 20 millions de personnes prévoient de se rendre dans les magasins la semaine prochaine Crédits: Getty

Les acheteurs seront également séduits par les offres disponibles pour le retour de la vente au détail non indispensable Crédit: PA

«Ils ont dépensé des centaines de millions de livres pour rendre leurs locaux sécurisés par Covid, des semaines à préparer les magasins à la réouverture et d’innombrables heures à former le personnel aux dernières mesures de sécurité.

Les experts suggèrent que 1 milliard de livres sterling pourrait être dépensé seul demain.

Le professeur Joshua Bamfield, directeur du Center for Retail Research, a déclaré: «Vingt millions de personnes sont attendues dans les magasins cette semaine. Les gens ont hâte de revenir.

«Les dépenses de lundi pourraient être proches de 1 milliard de livres sterling dans les magasins de détail et d’alimentation non essentiels.

«Ils ne font pas leurs achats depuis trois mois et les acheteurs aiment voir le choix de ce qu’ils achètent et voir d’autres personnes. Vous ne pouvez pas faire cela en ligne.

«Les détaillants veulent se débarrasser des stocks et ils savent que les remises encourageront les gens à entrer dans les magasins.

‘TON DEVOIR’

«Il est de votre devoir de faire du shopping si vous voulez voir des magasins prospères et rentables.

« De nombreux patrons décideront du nombre de magasins qu’ils garderont ouverts l’année prochaine en fonction de leur performance dans les semaines et les mois à venir. »

Demain, les gens aux cheveux hirsutes seront également accueillis dans les coiffeurs et les salons.

Les attractions de plein air, notamment les zoos et les parcs à thème, seront également ouvertes, ainsi que les bibliothèques, les gymnases, les piscines et les galeries.

Et les ménages pourront passer la nuit pour des pauses au Royaume-Uni dans des hébergements autonomes, des campings ou des locations de vacances.

Beaucoup de gens verront demain comme un jour férié non officiel en prenant une journée de congé pour profiter d’une partie importante de la réouverture de l’économie – alors que les Britanniques sont assis sur environ 160 milliards de livres sterling d’épargne excédentaire accumulée en lock-out.

BrightHR, qui surveille les congés annuels sur plus de 10 000 lieux de travail, a déclaré: «Il est juste de dire que le 12 avril est le jour de congé le plus demandé de l’année dernière, à l’exclusion des vacances de Noël, de Pâques et d’été.»

Les gens aux cheveux poilus seront les bienvenus dans les coiffeurs et les salons Crédits: Getty

15000 boozers – 40% du total en Angleterre – rouvriront demain pour boire à l’extérieur Crédit: PA

Le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng a reçu une lettre de dirigeants de la distribution à Londres demandant une prolongation des heures de négoce du dimanche Crédit: Alamy

Alors que des millions de personnes attendent avec impatience le goût d’une pinte de pub, la British Beer and Pub Association a déclaré que 15 000 boissons alcoolisées – 40% du total en Angleterre – rouvriraient demain pour boire à l’extérieur.

Des jardins à bière de la taille d’un terrain de rugby, des tipis de style Glastonbury, des pubs «cosy» recréés en plein air et des aires de jeux géantes pour enfants accueilleront les amateurs de pub.

Le Center for Economics and Business Research prévoit que 314 millions de livres sterling seront dépensés par ceux qui boivent et mangent à l’extérieur au cours de la première semaine d’assouplissement des règles.

Les acheteurs seront également séduits par les offres disponibles pour le retour de la vente au détail non essentielle.

John Lewis a lancé une gamme de valeurs appelée Anyday, qui coûte environ 20% de moins que sa gamme normale.

Il y aura 2400 articles à prix réduit à partir de demain – y compris un canapé trois places à 499 £, un miroir en aluminium pour 20 £, une radio de douche à 39 £ et une chaise haute à 35 £.

Pendant ce temps, le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng a reçu une lettre de chefs de file du commerce de détail à Londres demandant une prolongation des heures de négoce du dimanche pour stimuler la capitale.

La prochaine étape de l’assouplissement des restrictions Covid est prévue à partir du 17 mai au plus tôt et permettra une «règle de six» ou une limite de deux ménages à l’intérieur.

Les pubs et les restaurants seront également soumis aux mêmes règles, tandis qu’un nombre limité de fans sera autorisé à participer aux événements sportifs et les hôtels et les chambres d’hôtes rouvriront.

La date la plus rapprochée pour la suppression de toutes les limites légales relatives aux contacts sociaux est le 21 juin.