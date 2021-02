Les magasins de High Street devraient rouvrir dans SEMAINES si les taux d’infection à Covid-19 continuent de chuter

Les magasins de High Street seront autorisés à rouvrir d’ici quelques semaines si les taux d’infection Covid continuent de baisser.

Les plans visant à faciliter le verrouillage ont été renforcés hier par des chiffres montrant l’impact dramatique que les vaccins ont déjà.

Et il y a de plus en plus d’espoir que les familles pourront se rencontrer à l’extérieur d’ici Pâques alors que les restrictions seront progressivement levées. Boris Johnson a confirmé hier soir que le pays avait atteint son objectif de 15 millions de vaccinations deux jours avant la date prévue.

Le Premier ministre a déclaré que le nombre de nouveaux cas avait déjà chuté «très considérablement», préparant la voie à l’assouplissement des mesures de verrouillage. «Grâce aux efforts du peuple britannique, au verrouillage, plus peut-être à l’effet du vaccin, nous allons voir les taux baisser plus fortement», a-t-il déclaré.

«Ils tombent en ce moment, nous voulons être dans une position où nous pouvons commencer à nous ouvrir.

Dans l’interview avec la chaîne de télévision américaine CBS, M. Johnson a ajouté: « Ce que les gens veulent voir, c’est la clarté sur la voie à suivre et prendre des mesures pour débloquer, que vous n’avez pas à inverser ensuite.

Le Premier ministre publiera une feuille de route détaillée exposant son plan pour lever le verrouillage national en Angleterre lundi prochain, à partir du 8 mars avec le retour des écoles et permettant aux gens de rencontrer un ami pour prendre un café sur un banc de parc.

Le plan évitera de fixer des dates précises pour les étapes suivantes, mais établira la séquence dans laquelle les restrictions seront levées.

La réouverture des grands magasins, fermés depuis au moins début janvier, viendra après les écoles.

Des sources gouvernementales s’attendent à ce que cela se produise vers la fin mars ou au plus tard au début avril.

Dominic Raab suggère que des passeports vaccinaux pourraient être nécessaires pour les SHOPS Downing Street a giflé Dominic Raab hier après avoir suggéré que des passeports vaccinaux pourraient être nécessaires avant d’entrer dans les magasins et les restaurants. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement envisageait leur utilisation au «niveau national ou local». Les commentaires ont été une surprise car les ministres ont exclu à plusieurs reprises l’utilisation de passeports vaccinaux au Royaume-Uni. Les fonctionnaires travaillent sur des plans d’utilisation de la documentation qui prouve que quelqu’un a eu le coup pour un voyage international. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait être obligé d’entrer dans les supermarchés, M. Raab a déclaré à la radio LBC: « C’est quelque chose qui n’a pas été exclu. C’est à l’étude. « Mais bien sûr, vous devez le rendre réalisable … quand j’ai examiné cela, que ce soit au niveau international, national ou local, vous devez savoir que le document présenté est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. ». Hier soir, une source n ° 10 a déclaré que le gouvernement n’envisageait pas de passeports vaccinaux à usage domestique. L’ancien Premier ministre Tony Blair a déclaré hier que le Royaume-Uni devrait créer un programme mondial de passeport de vaccination Covid avant d’accueillir le sommet du G7 en juin. Il a écrit dans le Mail on Sunday: «Le besoin est évident. Le monde évolue dans cette direction. »

M. Johnson souhaite également ramener la règle de six pour les rassemblements en plein air, ce qui permettrait aux familles de se réunir en groupes pour des promenades ou des pique-niques.

Mais au début, les restrictions de voyage resteront en place, ce qui signifie que les gens ne pourront voir que des parents qui vivent à proximité. À terme, toutes les entreprises restantes, y compris les pubs et les restaurants, seront autorisées à ouvrir leurs portes. Dans d’autres développements:

Le Royaume-Uni a enregistré 10 972 nouveaux cas de Covid-19 et 258 autres décès, en baisse de 30% par rapport au total de 373 de la semaine précédente et le nombre le plus bas depuis le lendemain de Noël;

Un groupe de campagne de l’industrie du voyage, appelé Save Our Summer, a demandé que les voyages internationaux soient autorisés à reprendre à partir du 1er mai;

Les patrons de pub ont rejeté les propositions visant à autoriser les clients dans les jardins à bière uniquement comme étant «risibles» et ont appelé les ministres à les laisser rouvrir complètement leurs portes en avril;

Il y avait des craintes de scènes chaotiques dans les aéroports lorsque le nouveau programme britannique de quarantaine hôtelière pour les voyageurs est entré en vigueur aujourd’hui;

Les députés ont demandé aux ministres de publier une évaluation de l’impact économique des différentes routes hors verrouillage;

Downing Street a giflé le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, après avoir suggéré que les gens pourraient devoir montrer des passeports vaccinaux avant d’être autorisés à entrer dans les magasins et les restaurants.

N ° 10 des responsables travaillent sur trois plans différents de déverrouillage basés sur les données de santé – optimiste, modéré et sombre. La levée des restrictions de vitesse dépendra des taux d’infection, des admissions à l’hôpital et des décès.

Les ministres attendent de recevoir cette semaine des chiffres montrant l’effet du vaccin sur la transmission. Un épidémiologiste de premier plan a déclaré hier que les premières indications montrent qu’une seule dose de vaccin offre une protection contre le virus après trois semaines pour 67% des personnes inoculées.

Le professeur Tim Spector, du King’s College de Londres, qui dirige l’application de surveillance Zoe Covid-19, a déclaré que si les résultats de 50000 personnes étaient reproduits parmi la population plus large, nous aurions vraiment « renversé ce virus à la tête ».

Hier, M. Raab a rejeté ce qu’il a décrit comme une demande «arbitraire» de certains députés d’arrière-ban conservateurs pour une levée de toutes les restrictions en Angleterre d’ici la fin avril. Plus de 60 députés du Covid Recovery Group ont soutenu une lettre au Premier ministre selon laquelle les écoles « doivent » revenir le 8 mars comme prévu, les pubs et les restaurants ouvrant « d’une manière commercialement viable » à partir de Pâques.

M. Raab, cependant, a déclaré que si les ministres souhaitaient lever les contrôles le plus rapidement possible, il était essentiel de s’assurer que la maladie soit d’abord maîtrisée.

Tom Ironside, du British Retail Consortium, a déclaré hier soir: « Dès que le gouvernement annonce la réouverture du commerce de détail, les magasins seront prêts à le faire en toute sécurité. »