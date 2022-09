Les magasins de fish and chips craignent pour leur survie alors que l’énergie et les prix augmentent

SKEGNESS, Angleterre – 30 août 2022 : magasin de poisson et de frites de Salt à Skegness, Lincolnshire. Le directeur Liam Parker a déclaré à CNBC que l’entreprise familiale cherchait à réduire ses coûts pendant l’hiver, car la flambée des prix de l’énergie et du poisson pèse sur les petites entreprises. Elliot Smith/CNBC

SKEGNESS, Angleterre – Les magasins britanniques traditionnels de fish and chips sont confrontés à un “événement d’extinction” alors que les prix de l’énergie et du poisson montent en flèche, ont averti l’organisme officiel de l’industrie et les propriétaires de magasins. Le Royaume-Uni est confronté à une crise historique du coût de la vie en raison d’une spirale à la hausse persistante des factures d’énergie, qui a fait doubler l’inflation et devrait s’aggraver l’année prochaine, frappant les consommateurs et les petites entreprises. Pendant ce temps, les prix du poisson, des pommes de terre et du pétrole ont grimpé en flèche à la lumière de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et d’une suite de sanctions internationales. La Russie est l’un des plus grands producteurs de fruits de mer au monde, et est un fournisseur clé de poisson blanc pour de nombreux pays. “Cela commence à nous paralyser un peu – le [school summer] les vacances se terminent la semaine prochaine et les gens se concentreront eux-mêmes sur les prix de l’énergie, donc je pense que cet hiver va être difficile”, a déclaré David Wilkinson, propriétaire du restaurant The Blue Fin à Skegness, Lincolnshire, à CNBC la semaine dernière, ajoutant que l’entreprise avait déjà vu une augmentation de 60% de ses factures d’énergie cette année. “La plupart des gens ne parlent que de quelques jours par semaine d’ouverture, parce que c’est tellement calme ici. Je pense que beaucoup de gens vont s’effondrer à moins que nous n’obtenions l’aide du gouvernement.” David et sa partenaire Eileen Beckford dirigent depuis sept ans le restaurant situé au centre de la ville balnéaire de la côte est, une destination traditionnelle de vacances d’été pour de nombreux Britanniques.

SKEGNESS, Angleterre – 30 août 2022 : David Wilkinson (R) et sa partenaire Eileen Beckford (L), propriétaires du Blue Fin à Skegness, Lincolnshire, s’inquiètent pour l’avenir alors que la hausse des prix du poisson et de l’énergie martèle le fish and chips britannique traditionnel magasins. Elliot Smith/CNBC

“J’avais l’habitude d’avoir le restaurant ouvert en haut et en bas, beaucoup de personnel – je ne peux plus le faire maintenant, nous devons juste le mettre sur des plateaux, facturer le même prix, économiser de l’argent sur les coûts, ce qui aide à réduire un peu le coût . C’est une belle marge maintenant, c’est sûr”, a-t-il déclaré. Le Blue Fin a également du mal à trouver du personnel car le marché du travail du pays reste extrêmement tendu. Avant la pandémie, il payait 70 £ (81,16 $) pour 3 pierres (42 livres) de poisson, mais cela a maintenant atteint 270 £, une grande partie de son poisson provenant de Russie. Le gouvernement britannique a mis en place un droit de douane supplémentaire de 35 % sur les importations de fruits de mer en provenance de Russie dans le cadre de ses mesures punitives après la guerre en Ukraine, et les fournisseurs de Wilkinson l’ont informé que cela risque de frapper encore plus fort pendant l’hiver. De nombreux magasins de fish and chips se tournent plutôt vers la Scandinavie, et des représentants de la Fédération nationale des friteuses de poisson (NFFF) se sont récemment rendus en Norvège pour tenter d’atténuer le problème de la flambée des prix. Un problème clé auquel l’industrie est confrontée est la mesure dans laquelle les magasins de poisson-frites peuvent répercuter les augmentations de coûts sur les consommateurs avant qu’ils ne commencent à perdre des affaires, le poisson-frites ayant longtemps été considéré comme un régal abordable, en particulier dans les zones traditionnellement ouvrières du pays. . “Nous avons peur” Liam Parker, directeur de Salt’s Fish and Chip Shop à l’autre bout de la ville, a vu les prix de l’énergie doubler alors qu’il ouvrait pendant de longues heures d’ouverture pendant l’été, et l’entreprise cherche à conserver l’énergie autant que possible tout au long de l’hiver. “En hiver, Skegness passe de très occupé à un peu une ville fantôme. Nous garderons un œil sur tout et n’en ferons pas trop”, a-t-il déclaré à CNBC la semaine dernière. “Évidemment, les heures raccourcissent un peu, mais nous cherchons à gagner le plus d’argent possible en été juste pour passer l’hiver.”

L’entreprise familiale a été contrainte d’augmenter ses prix du poisson deux fois cette année en raison de la hausse des prix de gros d’environ 20 £ par boîte, a estimé Parker. Les fournisseurs ont cité l’augmentation des déplacements et l’augmentation des coûts du carburant pour collecter le poisson comme principaux moteurs de l’augmentation des prix. “Nous espérons à la minute, mais ne vous méprenez pas, en tant que propriétaires, nous avons peur. Nous avons eu des conversations entre toute la famille, ce que nous lisons, et nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. tenir”, a déclaré Parker. L’entreprise a contacté des fournisseurs pour essayer de bloquer les prix pendant un an ou plus, mais l’incertitude des perspectives macroéconomiques et géopolitiques signifie que beaucoup ne sont pas disposés à engager de telles conversations, a-t-il ajouté. “Événement d’extinction” Andrew Crook, président de la Fédération nationale britannique des friteuses de poisson et propriétaire du restaurant Skippers of Euxton à Chorley, Lancashire, a déclaré lundi à CNBC qu’il s’agissait potentiellement de la pire crise à laquelle l’industrie ait jamais été confrontée. Le prix du fish and chips chez Skippers a augmenté de 1,60 £ depuis le début de l’année, mais Crook a déclaré que le prix qu’il payait pour le poisson avait maintenant doublé. Il a suggéré que les perspectives sont “très effrayantes”, car l’impact du droit de douane de 35% sur les importations russes ne se répercute pas encore pleinement sur les prix pratiqués par les fournisseurs. Pendant ce temps, une sécheresse au Royaume-Uni a entravé la croissance des cultures, ce qui, selon Crook, fera encore grimper les prix des pommes de terre, et le prix de l’huile de tournesol, utilisée par de nombreux magasins de poisson-frites, a doublé, bien qu’il ait commencé à se stabiliser à mesure que l’offre les pénuries s’atténuent. “C’est un tableau très sombre, mais nous sommes résilients, nous avons un excellent produit et je suis sûr que l’industrie s’en sortira. Cela pourrait faire tomber pas mal de gens en cours de route – je suis presque sûr que ça volonté », a déclaré Crook. “Je ne pense pas que ce soient uniquement les fish and chips qui soient touchés, même si nous subissons des pressions uniques en raison du conflit, notre dépendance à l’égard de certains produits provenant de Russie et d’Ukraine, nous subissons donc probablement le plus gros de mais je pense que c’est vraiment un événement d’extinction pour les petites entreprises sans que le gouvernement n’intervienne. »

SKEGNESS, Angleterre – 30 août 2022 : High Street à Skegness, Lincolnshire, familièrement connue sous le nom de Chip Pan Alley. Elliot Smith/CNBC