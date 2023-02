Les magasins de champignons magiques sont-ils les prochains magasins de pots ?

On ne cache pas ce qui est vendu à l’intérieur du dispensaire Shroomyz au centre-ville de Toronto. Un champignon arc-en-ciel géant recouvre les fenêtres, avec un panneau en dessous invitant les clients à “entrer dans une nouvelle réalité”.

L’atelier est l’un des trois emplacements de l’entreprise en Ontario, et il est prévu de l’agrandir davantage.

“Nous organisons une manifestation médicale”, a déclaré James, qui ne donnerait que son prénom car ce que lui et les autres qui travaillent chez Shroomyz sont illégaux, a déclaré à CTV National News.

“Nous sommes ici pour donner au public un accès plus facile que d’avoir à aller chez les marchands ambulants”, a déclaré James. “C’est une alternative plus sûre.”

Des dispensaires de champignons magiques font leur apparition dans les villes du Canada, avec des clients allant de ceux qui recherchent un traitement pour la dépression ou le SSPT à ceux qui souhaitent «micro-doser» une petite quantité de psilocybine, le composé hallucinogène des champignons magiques.

Un magasin Shroomyz a été perquisitionné par la police de Toronto le 13 novembre 2022, quelques mois après son ouverture. Deux hommes ont été arrêtés et inculpés d’infractions liées à la drogue et au trafic. Le magasin a rouvert deux jours plus tard.

“Nous connaissons tous le risque qui est ici”, a déclaré James. “C’est tout se battre pour la cause, pour la légaliser.”

Bien que la situation rappelle à certains égards l’installation des détaillants de cannabis avant la légalisation de la marijuana en 2018, Santé Canada affirme qu’il n’est pas prévu de légaliser ou de décriminaliser les produits à base de psilocybine.

“Santé Canada est conscient de l’intérêt croissant pour les utilisations thérapeutiques potentielles de la psilocybine”, a écrit l’agence fédérale dans un communiqué, ajoutant “qu’il n’existe aucun produit thérapeutique approuvé contenant des champignons magiques ou de la psilocybine au Canada ou ailleurs”.

Bien que des changements législatifs et réglementaires ne soient pas prévus, il semble également y avoir peu d’efforts pour empêcher les gens d’ouvrir des dispensaires et de vendre des produits contenant de la psilocybine.

C’est une situation frustrante pour Thomas Hartle, qui a un cancer de stade 4 en phase terminale. En 2020, l’homme de Saskatoon est devenu la première personne au Canada à avoir légalement accès à une thérapie assistée par la psilocybine pour l’aider à gérer son anxiété de fin de vie.

“Je ne sais pas vraiment quand la fin viendra pour moi”, a déclaré Hartle à CTV National News. « Et il n’y a vraiment rien que je puisse faire à ce sujet. La nature imminente de cela me donne une très mauvaise anxiété, comme vous pouvez l’imaginer.

Hartle dit que les médicaments traditionnels ont aidé à éliminer «les pics» de l’anxiété, mais ils l’ont également engourdi par d’autres émotions comme la joie et l’amour, des choses qu’il veut vivre autant que possible avec sa famille. Pour lui, la thérapie assistée par la psilocybine a aidé à soulager son anxiété sans compromettre ses autres émotions.

Mais son exemption légale pour la psilocybine a expiré il y a plus d’un an, et Santé Canada n’a pas répondu à sa demande de renouvellement. Alors qu’il attend un moyen légal d’obtenir de la psilocybine, il observe la croissance d’un marché illégal.

“Cela semble aller dans la mauvaise direction, d’encourager les Canadiens à faire quelque chose d’illégal”, a-t-il déclaré.

Hartle et six autres personnes poursuivent le gouvernement fédéral en justice, contestant la constitutionnalité du statut actuel de substance contrôlée de la psilocybine, le qualifiant de barrage routier pour les soins de santé. Hartle dit qu’il pourrait avoir accès à l’aide médicale à mourir en quelques semaines, mais qu’il est empêché d’accéder à un médicament qui pourrait améliorer la vie qu’il veut continuer à vivre.

“Il a fallu 400 ou 500 jours pour essayer d’avoir accès à une thérapie qui améliorera ma qualité de vie”, a-t-il déclaré.

Santé Canada affirme que la meilleure façon d’accéder à la psilocybine est par le biais d’un essai clinique, dont un certain nombre sont en cours. Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) de Toronto vient de commencer un essai clinique de trois ans visant à déterminer si la psilocybine peut être un traitement efficace pour les problèmes de santé mentale comme la dépression sans l’effet psychédélique.

Alors que d’autres études ont montré des résultats prometteurs, le clinicien-chercheur et psychiatre de CAMH, le Dr Ishrat Husain, affirme que beaucoup plus de “sciences solides” sont nécessaires pour déterminer l’innocuité de la psilocybine.

“Je suis préoccupé par l’augmentation de l’accès à la psilocybine et à d’autres psychédéliques”, a déclaré le Dr Husain à CTV National News. “Nous ne savons pas à qui il est utile, à qui il peut être utilisé en toute sécurité. Et vous ne savez souvent pas ce que vous obtenez lorsque vous l’obtenez de ces dispensaires.”

Certains soutiennent que la légalisation de la psilocybine conduirait à plus de réglementation et à un approvisionnement en médicaments plus sûr, indiquant la légalisation du cannabis comme feuille de route. Mais le Dr Husain dit qu’il existe des différences essentielles, en particulier compte tenu de la nature psychédélique de la psilocybine.

“Je ne le vois pas devenir un produit qui conviendrait à la consommation personnelle”, a-t-il déclaré. “Je pense que ce sera, espérons-le, une option de traitement car nous avons certainement besoin de plus, mais il sera probablement livré dans des endroits comme CAMH avec le soutien approprié.”

Mais avec des milliers de Canadiens qui expérimentent le « microdosage », les magasins et les sites Web qui leur fournissent des champignons magiques n’ont pas l’intention de s’arrêter.

“Nous essayons de donner l’accessibilité aux personnes qui en ont besoin”, a déclaré James.