Les magasins de cannabis de la Colombie-Britannique ferment et licencient du personnel alors que des mesures de travail empêchent les livraisons de pot

Certains des magasins de cannabis de la Colombie-Britannique disent qu’ils ferment leurs portes et licencient du personnel après qu’un conflit de travail dans le secteur public a empêché le centre de distribution de pots de la province d’expédier des produits depuis le début de la semaine dernière.

Les magasins privés, qui doivent acheter leur stock auprès de la BC Liquor Distribution Branch (BCLDB), disent qu’ils sont à court d’approvisionnement et n’ont d’autre choix que de fermer temporairement et de licencier leurs employés.

Le directeur général de Mood Cannabis Co., Cory Waldron, a dû licencier 17 travailleurs – 90% du personnel – dans ses deux magasins de Nanaimo jeudi parce qu’ils ne recevaient pas de livraisons de la BCLDB.

“Il y a eu beaucoup de larmes. Nous avons eu beaucoup de notre personnel avec nous depuis le jour de notre ouverture en 2020, donc c’est vraiment triste », a-t-il déclaré.

“Certaines de ces personnes ne pourront pas revenir parce qu’elles ne peuvent pas attendre l’assurance-emploi… alors elles doivent trouver d’autres emplois.”

Waldron a déclaré qu’il connaissait au moins 40 magasins qui ont déjà fermé et pense que ce nombre pourrait doubler d’ici la fin de vendredi.

Les approvisionnements ont commencé à diminuer après que le Syndicat des employés généraux de la Colombie-Britannique, qui représente environ 33 000 travailleurs de la fonction publique dans la province et se bat pour de meilleurs salaires, a mis en place des lignes de piquetage le 15 août.

Les magasins d’alcool et de cannabis au détail ne font pas partie de l’action, mais la division du cannabis du centre de service à la clientèle de Burnaby l’est.

Le syndicat a repris les négociations plus tôt cette semaine, mais un règlement n’a pas encore été conclu.

Le syndicat n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La porte-parole du BCGEU, Jasleen Arora, a refusé de discuter de la question.

Si la grève se poursuit, 70 % des détaillants légaux de cannabis de la province auront fermé leurs portes d’ici le 30 août, estime Jaclynn Pehota, directrice exécutive du Retail Cannabis Council of BC.

Il est probable que 30% d’entre eux ne rouvriront pas une fois l’action de travail résolue, a-t-elle ajouté dans un e-mail.

Son organisation a exhorté la province à déclarer la livraison de cannabis un service essentiel ou à autoriser les magasins de pots à acheter des stocks à l’extérieur de la province pendant l’action.

“Sans action immédiate, un préjudice important et irréparable sera causé au secteur légal du cannabis en Colombie-Britannique”, lit-on dans une lettre que l’organisation a encouragé les magasins à envoyer au premier ministre John Horgan jeudi.

“Si ces entreprises ne se voient pas offrir une aide financière immédiate pour sécuriser leur masse salariale et payer les coûts les plus élevés, bon nombre de ces entreprises fermeront définitivement et la Colombie-Britannique perdra définitivement des parts de marché au profit du marché noir.”

Waldron a déjà entendu parler de vendeurs illicites se rendant dans des magasins privés et distribuant des cartes de visite aux clients qu’ils pensent pouvoir attirer pendant l’action professionnelle.

Il craint qu’il soit difficile pour certains magasins de reconquérir ces clients, lorsque les livraisons reviendront.

Cassandra Wardrop, responsable des opérations chez Flora Cannabis, a des inquiétudes similaires car de nombreux magasins de la marque sont situés à une courte distance en voiture des détaillants autochtones, dont l’approvisionnement n’est pas impacté.

“Si c’est ce qu’ils pensent être bon pour eux et qu’ils ont une meilleure expérience là-bas, alors absolument, il y a une chance que nous ne récupérions pas (ces clients)”, a-t-elle déclaré.

Flora, qui compte six sites, a déjà dû licencier temporairement 30 personnes en raison du manque d’approvisionnement.

Les magasins continueront à fonctionner avec des gestionnaires qui les gèrent, mais les heures seront réduites et même dans ce cas, certains magasins ne resteront qu’une semaine ou moins de stock, a déclaré Wardrop.

Pour le bien de l’entreprise et des clients, elle espère que les livraisons reprendront bientôt.

« Refuser aux Britanno-Colombiens l’accès à des substances légales comme le cannabis et l’alcool a un impact négatif sur les Britanno-Colombiens et j’espère que la grève se terminera ou se transformera en un autre type de grève.

—Tara Deschamps, La Presse Canadienne

cannabis