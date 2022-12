Les magasins d’ameublement de Kelowna le payent avec une promotion de fin d’année

Offrez-vous le confort et la commodité en décembre et sachez que vous redonnez à votre communauté en même temps !

Scan Designs et le magasin sœur Muse and Merchant sont connus pour beaucoup de choses – leurs meubles et décorations de maison de qualité, leurs équipes de vente en magasin amicales, mais beaucoup ne sont peut-être pas conscients de leur grand cœur et de leur passion pour soutenir leurs communautés locales.

Lorsque vous effectuez un achat et optez pour la livraison chez Scan Designs ou Muse and Merchant pendant la période des fêtes, vos frais de livraison aideront à soutenir deux organismes de bienfaisance dans votre communauté centrale de l’Okanagan.

Fières d’offrir des meubles élégants et bien faits à des prix abordables, ces entreprises familiales sont au service des communautés de la Colombie-Britannique depuis 1976 lorsqu’elles ont ouvert leur premier magasin, Scan Designs à Vancouver. Pendant les vacances, ils aiment donner au suivant en soutenant deux associations caritatives qui leur tiennent à cœur.

Chaque saison des fêtes, Scan Designs, Muse et Merchant organisent une promotion spéciale dans leurs six sites en Colombie-Britannique, le produit de leurs services de livraison étant réparti entre la Fondation Gaby Davis, un organisme à but non lucratif qui offre un soutien aux familles avec des enfants atteints d’un cancer infantile, et des banques alimentaires locales près de leurs emplacements à Coquitlam, Langley, Richmond, Victoria, Nanaimo et bien sûr, ici même à Kelowna.

« L’année dernière, nous avons fait don de près de 20 000 $ aux banques alimentaires locales et à la Fondation Gaby Davis, et cette année, nous espérons amasser encore plus », déclare Kendall Sturrock, gérant de leur magasin de Kelowna. « Au cours des trois dernières années, nous avons recueilli et donné plus de 60 000 $ pour les banques alimentaires de toute la Colombie-Britannique et pour les enfants atteints de cancer infantile.

Don de l’année dernière à la Fondation Gaby Davis. – Photo gracieuseté de Scan Designs

Venez Boxing Week, Scan Designs avec Muse et Merchant offriront non seulement des offres et des réductions incroyables, mais feront également don de l’équivalent de la taxe de chaque vente ainsi que de leurs frais de livraison à domicile pour aider leurs efforts à battre le record de 20 000 $ de l’année dernière. en dons.

Pour plus de détails sur leurs prochaines ventes de Boxing Week, consultez Scan Designs sur Facebook, Instagram et bien sûr sur leur site Web ici ou Muse et Merchant sur leur Facebook, Instagram ou site Web.

Soutenez ces entreprises familiales de la Colombie-Britannique et sachez que votre argent rapporte deux fois en aidant les personnes dans le besoin dans notre communauté locale.

collecte de fondsMobilier de maisonMagasinez local