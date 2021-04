PATRIOTS ‘Day est une célébration des batailles de Lexington et Concord, qui ont eu lieu près de Boston en 1775.

La fête, qui atterrit le troisième lundi d’avril, est observée dans plusieurs États, dont le Massachusetts.

Un magasin d’alcool à Wellfleet, Massachusetts Crédit: Alamy

Les magasins d’alcools sont-ils ouverts le jour des patriotes dans le Massachusetts?

La journée des patriotes est un jour férié dans le Massachusetts, mais ce n’est pas une fête nationale.

C’est une journée de célébrations et, bien que certaines entreprises soient fermées, les magasins d’alcool gardent leurs portes ouvertes le jour des patriotes.

La plupart des banques et bureaux de poste restent également ouverts.

« Les magasins et autres entreprises et organisations peuvent être ouverts ou fermés selon la coutume locale », selon TimeAndDate.com.

«La plupart des services de transport en commun fonctionnent selon des horaires réduits, mais peuvent ne pas fonctionner dans les zones rurales.

Le magasin d’alcool amical à Chicopee, Massachusetts Crédit: Alamy

« Il peut y avoir des perturbations locales de la circulation autour des reconstitutions et des événements sportifs, en particulier à Boston. »

C’est une journée pour célébrer une paire de moments historiques qui ont eu lieu pendant la Révolution américaine.

« Dans la région autour de Lexington et Concord, des reconstitutions des batailles de 1775 et des événements qui y ont précédé ont lieu », selon TimeAndDate.com.

« Un point culminant particulier est l’occasion de sonner la cloche qui a averti les troupes locales que les soldats britanniques approchaient. »

Les Red Sox de Boston jouent habituellement un match à domicile le matin le jour des Patriots – qui tombe le 19 avril 2021. Ils accueillent les White Sox de Chicago.

Le marathon de Boston, pour la première fois en 1897, a lieu chaque année le jour des patriotes, mais devrait avoir lieu le 11 octobre 2021 en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

« On peut s’attendre à ce que les participants à la course en personne produisent jusqu’à deux tests Covid-19 négatifs avant le lundi 11 octobre, quel que soit le statut vaccinal, afin d’atténuer la propagation aux participants et aux membres de la communauté », ont déclaré les organisateurs.

La Boston Athletic Association « continuera à suivre les données et la science et partagera plus d’informations dans les mois à venir sur les délais et les exigences des tests. »