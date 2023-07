Les magasins constatent une augmentation des ventes de billets avant le jackpot Powerball estimé à 900 millions de dollars

ST. JOSEPH. Mo. (AP) – Le jackpot Powerball estimé à 900 millions de dollars avant le tirage de lundi soir – le troisième plus gros jackpot Powerball et le septième de l’histoire de la loterie américaine – attirait plus d’acheteurs de billets pleins d’espoir dans les magasins.

Debbie Kempf, directrice du magasin Cosentino’s Price Chopper à St. Joseph, Missouri, a déclaré que le magasin voit une augmentation des ventes à mesure que le jackpot augmente.

« Au fur et à mesure que cela grandit et que le battage médiatique augmente, vous savez, tout le monde devient un peu excité. C’est donc là que tous ces gens qui n’achètent généralement pas de billets se demandent : « Pourquoi pas ? Pourquoi pas moi? », a déclaré Kempf, ajoutant qu’elle voit également «vos habitués» qui achètent des billets chaque semaine, mais qui pourraient en acheter quelques-uns de plus à mesure que le jackpot augmente.

« Parfois, vous verrez des groupes de personnes ou de familles se réunir et mettre leur argent en commun et acheter une plus grande quantité – vous savez, plus d’opportunités », a-t-elle déclaré.

Les acheteurs de billets pour le tirage de lundi ont une chance de recevoir soit 900 millions de dollars versés par tranches annuelles, soit une somme forfaitaire unique de 465,1 millions de dollars avant impôts.

Les cotes abyssales du jeu de 1 sur 292,2 millions sont conçues pour créer de gros prix qui attirent plus de joueurs. Le plus gros jackpot Powerball était de 2,04 milliards de dollars en novembre.

La dernière fois que quelqu’un a remporté le jackpot Powerball, c’était le 19 avril pour un premier prix de près de 253 millions de dollars. Depuis lors, personne n’a remporté le grand prix lors des 37 derniers tirages consécutifs.

Powerball est joué dans 45 États, ainsi qu’à Washington, DC, Porto Rico et les îles Vierges américaines.

Nick Ingram, l’Associated Press