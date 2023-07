Les magasins Buy Buy Baby vont fermer, l’offre de Go Global pour sauver la chaîne s’effondre

Les magasins Buy Buy Baby sont sur le point de disparaître après qu’un dernier effort pour sauver la chaîne et maintenir l’entreprise en vie se soit effondré, a appris CNBC.

La société de gestion de marque Go Global Retail, propriétaire de la société de vêtements pour enfants Janie and Jack, était impatiente d’acheter le bien-aimé Bain de lit et au-delà chaîne et la faire fonctionner, mais n’a finalement pas pu parvenir à un accord sur l’évaluation, a déclaré à CNBC le PDG de la société, Jeff Streader.

Le prêteur Sixth Street Partners, le principal créancier de Bed Bath & Beyond, a déterminé qu’il pourrait récupérer plus de ses pertes que ce que Go Global était prêt à offrir en vendant la propriété intellectuelle de Buy Buy Baby, en vendant aux enchères ses baux et en poursuivant les ventes de liquidation.

Dream on Me Industries, un détaillant peu connu du New Jersey et l’un des anciens fournisseurs de Buy Buy Baby, a remporté la marque et les actifs numériques de la chaîne pour 15,5 millions de dollars après que Bed Bath & Beyond n’ait reçu aucune offre plus élevée.

Go Global pensait qu’il y avait un chemin à fermer aussi récemment que lundi, mais en fin de compte, il n’a pas pu s’entendre sur un chiffre avec Sixth Street, a déclaré Streader.

« Nous étions justes dans notre offre. Sixth Street n’était pas déraisonnable mais il y avait une divergence d’opinion sur l’évaluation », a-t-il déclaré. « Nous souhaitons aux gagnants des offres IP du succès dans leur voyage. »

L’offre de Go Global aurait été plus élevée que celle de Dream on Me, mais pas de beaucoup car « il y a eu une énorme érosion de la valeur au cours des six dernières semaines », selon une personne proche du dossier, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat parce qu’elle n’étaient pas autorisés à en discuter publiquement.

Lorsque le processus d’enchères a commencé, Go Global était prêt à offrir un prix « sensiblement plus élevé », a déclaré la source. En mai, la société recherchait un capital supplémentaire de 50 millions de dollars pour consolider son offre, avait précédemment rapporté CNBC.

Cependant, près de trois mois après le début des ventes de liquidation dans les 120 magasins de Buy Buy Baby, il ne restait plus grand-chose à enchérir en dehors de sa propriété intellectuelle, des magasins vides, des baux et des stocks restants, a déclaré la source.

Au cours des dernières semaines, Bed Bath & Beyond a à plusieurs reprises repoussé et divisé le processus d’enchères en faillite pour Buy Buy Baby afin de pouvoir obtenir des offres plus élevées et de trouver une entreprise disposée à maintenir les magasins en activité.

Cependant, chaque fois que l’enchère a été repoussée, elle n’a été retardée que d’environ une semaine, ce qui « a définitivement dissuadé les enchérisseurs ou investisseurs potentiels », a déclaré la source.

« La plupart des gens ne peuvent pas se déplacer aussi rapidement », a ajouté la source.

Lors d’une audience devant le tribunal fédéral des faillites de Newark, New Jersey, mardi, le juge Vincent Papalia a approuvé la vente de la propriété intellectuelle de Buy Buy Baby à Dream on Me alors que l’un des membres du personnel de l’enchérisseur, qui a comparu virtuellement via Zoom pour l’audience, a été vu fumer une cigarette à l’écran.

Les avocats de Bed Bath & Beyond ont déclaré qu’il était « malheureux » de ne pas avoir pu trouver un acheteur, Papalia et d’autres avocats présents à l’audience ayant exprimé leur déception que la chaîne n’ait pas pu être sauvée.

« Je partage la déception de l’absence d’offres de continuité d’exploitation », a déclaré Papalia.

« C’est dommage, je suppose que les deux parties n’avancent pas et c’est décevant. J’avais de plus grands espoirs mais parfois, ces espoirs ne se réalisent pas. »