Tarbell Management Group, un détaillant de proximité faisant affaire sous le nom de Bear’s Den, s’est associé à ADD Systems en tant que fournisseur de logiciels pour ses opérations de dépanneur et de vente en gros de carburant.

En utilisant ADD eStore pour ses dépanneurs et ADD Energy E360 et E3 pour les opérations de vente en gros de carburant, le partenariat devrait accélérer les opérations commerciales quotidiennes de Tarbell.

« Plus précisément, le temps nécessaire pour traiter une facture, clôturer une journée et suivre l’inventaire sont les principaux atouts de cette plateforme », a déclaré Jason Smith, directeur des services technologiques chez Tarbell Management Group. « Dans l’ensemble, nous avons bénéficié d’une solution beaucoup plus rationalisée. et efficace qui a validé nos recherches et a directement conduit à notre sélection et à la mise en œuvre ultérieure d’ADD Energy pour notre activité pétrolière, ce qui a nécessité de nombreuses heures de traitement manuel pour nos opérations dans le passé.

Bruce Bott, président d’ADD Systems, a déclaré que Tarbell avait déjà accompli beaucoup de choses en peu de temps depuis l’intégration des plates-formes ADD.

« Au cours des derniers mois, nos organisations combinées ont déployé de nombreuses technologies, depuis les logiciels de magasin jusqu’aux logiciels de back-office », a-t-il déclaré. “Nous sommes très heureux d’avoir travaillé ensemble pour accomplir autant de choses en peu de temps, et nous sommes impatients de pouvoir les aider à développer leur entreprise.”

Le Tarbell Management Group est une entreprise familiale mohawk basée à Akwesasne, New York, qui a débuté en 1953 avec une station-service à deux pompes et une boutique de cadeaux sur la réserve Mohawk de Saint Regis, dans le nord de New York. Leur activité s’est transformée au fil des générations en une entreprise aux multiples facettes composée de trois divisions : tabac, pétrole et services de vente au détail.

Depuis 1973, ADD Systems est l’un des principaux fournisseurs de logiciels pour les secteurs des dépanneurs, de la distribution pétrolière et du CVC.

