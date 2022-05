Les magasins à grande surface pourraient aider à réduire les émissions et à économiser des millions en installant des panneaux solaires sur leurs toits. Alors pourquoi ne sont-ils pas plus nombreux à le faire ?

En février 2021, IKEA avait installé 54 panneaux solaires dans 90 % de ses sites aux États-Unis.

Tirer parti de tout le potentiel solaire sur les toits de ces hypermarchés générerait suffisamment d’électricité pour alimenter près de 8 millions de foyers moyens, a conclu le rapport, et réduirait la même quantité d’émissions de réchauffement de la planète que de retirer 11,3 millions de voitures à essence de la route.

Le magasin Walmart moyen, par exemple, a 180 000 pieds carrés de toit, selon le rapport. C’est à peu près la taille de trois terrains de football et suffisamment d’espace pour supporter l’énergie solaire qui pourrait alimenter l’équivalent de 200 foyers, selon le rapport.

“Chaque toit en Amérique qui ne produit pas d’énergie solaire est un toit gaspillé alors que nous nous efforçons de briser notre dépendance aux combustibles fossiles et les conflits géopolitiques qui les accompagnent”, a déclaré Johanna Neumann, directrice principale de la campagne 100 % renouvelable d’Environment America. a déclaré à CNN. “Il est maintenant temps de se tourner vers la production locale d’énergie renouvelable, et il n’y a pas de meilleur endroit que les toits des grandes surfaces américaines.”

Les défenseurs impliqués dans les programmes de formation des travailleurs de l’énergie propre disent à CNN qu’une révolution solaire dans le commerce de détail à grande surface serait également une aubaine importante pour les communautés locales, stimulant la croissance économique tout en s’attaquant à la crise climatique, qui a infligé des dommages disproportionnés aux communautés marginalisées.

Pourtant, seule une fraction des magasins à grande surface aux États-Unis ont des panneaux solaires sur leurs toits ou des auvents solaires dans les parkings, ont déclaré les auteurs du rapport à CNN.

CNN a contacté cinq des principaux détaillants américains – Walmart, Kroger, Home Depot, Costco et Target – pour leur demander : pourquoi ne pas investir davantage dans l’énergie solaire sur les toits ?

De nombreux experts en énergies renouvelables considèrent l’énergie solaire comme une solution relativement simple pour réduire les coûts et aider à maîtriser les émissions de combustibles fossiles, mais les entreprises pointent plusieurs obstacles – réglementations, coûts de main-d’œuvre et intégrité structurelle des toits eux-mêmes – qui empêchent une plus grande diffusion adoption.

Le besoin de ce type d’initiatives d’énergie propre devient “incontestablement urgent” à mesure que la crise climatique s’accélère, a déclaré Edwin Cowen, professeur de génie civil et environnemental à l’Université Cornell.

“Nous sommes derrière la boule huit, c’est le moins qu’on puisse dire”, a déclaré Cowen à CNN. “J’aurais aimé voir une politique aider à encourager l’énergie solaire sur les toits il y a 15 ans au lieu d’il y a cinq ans dans l’espace commercial. Il y a encore énormément de travail à faire.”

Quel est le hold-up ?

Neumann a déclaré que Walmart, le plus grand détaillant du pays, possède de loin le plus grand potentiel solaire. Walmart compte environ 5 000 magasins aux États-Unis et plus de 783 millions de pieds carrés d’espace sur le toit – une superficie plus grande que Manhattan – et plus de 8 974 gigawattheures de potentiel solaire annuel sur le toit, selon le rapport.

C’est assez d’électricité pour alimenter plus de 842 000 foyers, selon le rapport.

La porte-parole de Walmart, Mariel Messier, a déclaré à CNN que la société était impliquée dans des projets d’énergie renouvelable dans le monde entier, mais que beaucoup d’entre eux ne sont pas des installations solaires sur les toits. La société a déclaré avoir réalisé des projets éoliens et solaires sur site et hors site ou en avoir d’autres en cours de développement avec une capacité de produire plus de 2,3 gigawatts d’énergie renouvelable.

Neumann a déclaré qu’Environment America avait rencontré Walmart à quelques reprises, exhortant le détaillant à s’engager à installer des panneaux solaires sur les toits et dans les parkings. La société a déclaré qu’elle visait à s’approvisionner à 100% en énergie grâce à des projets renouvelables d’ici 2035.

“De tous les détaillants en Amérique, Walmart est susceptible d’avoir le plus grand impact s’ils installent l’énergie solaire sur le toit de tous leurs magasins”, a déclaré Neumann à CNN. “Et pour nous, ce rapport souligne à quel point ils pourraient avoir un impact s’ils prenaient cette décision.”

Selon Environment America, Walmart avait installé près de 194 mégawatts de capacité solaire sur ses installations américaines à la fin de l’exercice 2021 et une capacité supplémentaire dans des fermes solaires hors site. Les installations de l’entreprise en Californie devaient fournir entre 20 % et 30 % des besoins en électricité de chaque site.

Target s’est classé n ° 1 pour la capacité solaire sur site en 2019, selon le dernier rapport du groupe professionnel de l’industrie Solar Energy Industries Association. Il compte actuellement 542 emplacements équipés de panneaux solaires sur le toit, soit environ un quart des magasins de l’entreprise, a déclaré un porte-parole de Target à CNN. L’énergie solaire sur les toits génère suffisamment d’énergie pour répondre à 15 à 40 % des besoins énergétiques des propriétés Target, a déclaré le porte-parole.

Richard Galanti, directeur financier de Costco, a déclaré que la société comptait 121 magasins équipés de panneaux solaires sur le toit dans le monde, dont 95 aux États-Unis.

Walmart, Target et Costco n’ont pas partagé avec CNN quels sont leurs plus grands obstacles à l’ajout de panneaux solaires sur les toits ou les parkings à davantage de magasins.

“Je soupçonne qu’ils veulent une analyse de rentabilisation encore plus solide pour s’écarter du statu quo”, a déclaré Neumann. “Historiquement, tout ce que ces toits ont fait, c’est couvrir leurs magasins et repenser la façon dont [they] utiliser leurs bâtiments et les considérer comme des générateurs d’énergie, et pas seulement comme une protection contre la pluie, nécessite un petit changement dans leur modèle commercial.”

Home Depot, qui compte environ 2 300 magasins, compte actuellement 75 projets solaires sur les toits achevés, 12 en construction et plus de 30 prévus pour un développement futur, a déclaré Craig D’Arcy, directeur de la gestion de l’énergie de l’entreprise. L’énergie solaire génère en moyenne environ la moitié des besoins énergétiques de ces magasins, a-t-il déclaré.

Les toits vieillissants des magasins sont un “énorme obstacle” à l’installation solaire, a ajouté D’Arcy. Si un toit doit être remplacé dans les 15 à 20 prochaines années ou plus tôt, cela n’a aucun sens financier pour Home Depot d’ajouter des systèmes solaires aujourd’hui, a-t-il déclaré.

“Nous avons pour objectif de mettre en place un toit solaire là où l’économie est attrayante”, a déclaré D’Arcy à CNN.

CNN a également contacté Kroger, qui possède environ 2 800 magasins aux États-Unis. Kristal Howard, porte-parole de Kroger, a déclaré que la société possède actuellement 15 propriétés – magasins, centres de distribution et usines de fabrication – avec des installations solaires. L’un des “multiples facteurs affectant la viabilité d’une installation solaire” était la capacité des magasins à supporter une installation solaire sur les toits, a déclaré Howard.

Cowen, professeur d’ingénierie à Cornell, a déclaré que l’énergie solaire est déjà attrayante, mais que les coûts de main-d’œuvre, les incitations et les différentes couches de réglementation posent probablement des problèmes financiers dans les installations solaires.

“Pour eux, cela signifie généralement embaucher une entreprise de site locale qui peut faire cette installation et qui connaît également la politique locale”, a déclaré Cowen. “C’est juste une autre couche de complexité qui, je pense, commence à avoir un sens parce que les coûts ont suffisamment baissé, mais il faut en quelque sorte rouvrir cette porte pour entrer dans un bâtiment existant.”

Le représentant Sean Casten de l’Illinois, qui copréside le groupe de travail sur le secteur de l’électricité à la Chambre, a déclaré que les États-Unis “n’ont pas fourni les incitations aux personnes qui ont l’expertise pour entrer et construire ces choses”. La raison pour laquelle les entreprises de vente au détail et le secteur de l’électricité n’ont pas fait beaucoup de progrès sur le solaire est que “notre système est tellement décousu” et a une structure de réglementation complexe, a déclaré Casten.

“Pourquoi ne faisons-nous pas quelque chose qui a un sens économique? La réponse est cette politique fédérale horriblement décousue où nous subventionnons massivement l’extraction d’énergie fossile et nous pénalisons la production d’énergie propre”, a déclaré Casten à CNN. “Pendant très, très longtemps, si vous vouliez construire un panneau solaire sur le toit de Walmart, votre plus grand ennemi allait être votre service public local parce qu’il ne voulait pas perdre la charge.

“Nous aurions pu le faire il y a des décennies”, a ajouté Casten. “Et si nous l’avions fait, nous ne serions pas dans cette situation désastreuse avec le climat, mais nous aurions aussi beaucoup plus d’argent dans nos poches.”

Agir sur le climat, équitablement

Pour Charles Callaway, directeur de l’organisation du groupe à but non lucratif WE ACT for Environmental Justice, le renforcement de la capacité solaire sur les toits des magasins de détail à grande surface est une évidence, surtout si les entreprises permettent à la communauté locale de récolter des bénéfices soit par des travaux d’installation, soit en partageant le l’électricité produite plus tard.

Quoi qu’il en soit, cela mettrait un frein massif à la crise climatique et aiderait à instaurer une transition équitable loin des combustibles fossiles – et c’est faisable, a déclaré Callaway à CNN.

Le résident de New York a dirigé un programme de formation des travailleurs qui a aidé à former plus de 100 membres de la communauté locale, principalement des personnes de couleur, à devenir des installateurs solaires. Il a également formé une coopérative de travailleurs solaires pour s’assurer que de nombreux participants au programme de formation obtiennent des emplois dans un marché difficile.

Au cours des deux dernières années, Callaway a déclaré que son groupe avait non seulement installé des panneaux solaires sur les toits de logements abordables, mais également des équipements capables de produire 2 mégawatts d’énergie solaire dans des centres commerciaux du nord de l’État de New York. Il a souligné que l’embauche locale serait la plus avantageuse puisque les installateurs locaux connaissent le mieux la communauté et les réglementations locales.

“L’équité sociale est l’une de mes principales préoccupations”, a déclaré Cowen. “L’accès aux énergies renouvelables est une position assez privilégiée de nos jours, et nous devons trouver des moyens de rendre cela faux.”

Jasmine Graham, responsable de la politique de justice énergétique de WE ACT, a déclaré que le potentiel de construction de panneaux solaires sur les toits des grandes surfaces est encourageant, uniquement “si ces projets utilisent la main-d’œuvre locale, s’ils paient les salaires en vigueur et si ce solaire est utilisé d’une manière comme le solaire communautaire, qui permettrait [utility] des remises sur les factures pour les personnes qui vivent dans la même zone de services publics. »

La pression monte pour que les dirigeants mondiaux agissent de toute urgence face à la crise climatique après qu’un rapport de l’ONU publié fin février a averti que la fenêtre d’action se refermait rapidement.

Neumann pense que les États-Unis peuvent répondre à leur demande énergétique avec des énergies renouvelables. Tout ce qu’il faut, a-t-elle dit, c’est la volonté politique de faire ce changement et l’inclusion de la communauté locale afin que personne ne soit laissé pour compte dans la transition.

“Plus tôt nous ferons cette transition, plus tôt nous aurons un air plus pur, plus tôt nous aurons un environnement plus protégé et une meilleure santé et plus tôt nous aurons un avenir plus vivable pour nos enfants”, a déclaré Neumann. “Et même si cela nécessite des investissements, c’est un investissement qui en vaut la peine.”