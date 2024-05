Les Macron viennent en Allemagne – DW – 26/05/2024

La dernière visite d’État d’un président français en Allemagne a été réalisé par Jacques Chirac en 2000. Cela fait très longtemps étant donné que les deux pays entretiennent des liens si étroits. Mais cette longue pause n’a aucune signification politique. Après tout, les chefs de gouvernement et les ministres de les deux pays se réunissent régulièrement tous les quelques mois.

Lors d’une visite d’État, l’accent n’est pas mis sur la politique, mais sur la rencontre avec le pays et ses habitants. L’hôte n’est pas le chancelier Olaf Scholz, mais le Le président Frank-Walter Steinmeier. Outre Berlin, le voyage du couple présidentiel comprendra également des escales dans les villes de Dresde et de Münster. Macron recevra à Münster le Prix international de la paix en Westphalie, décerné à « une personnalité exceptionnelle qui s’engage en faveur de l’unité et de la paix dans l’Europe fédérale ».

Emmanuel et Brigitte Macron devaient effectivement venir en Allemagne en juillet dernier, mais le président a annulé en raison des troubles en France. Les choses ne sont pas beaucoup plus calmes pour Macron désormais : Les élections européennes approchent à grands pas et, selon les sondages, le populiste de droite de Marine Le Pen Le Rassemblement National est susceptible de devenir le parti le plus puissant de France.

En outre, une enquête Eurobaromètre de février a montré une nette lassitude des Français envers l’UE. Selon l’enquête, le Parlement européen, par exemple, la France jouit de la plus faible estime parmi les 27 pays de l’UE – dans le pays même où se réunit le Parlement et qui, avec l’Allemagne, est considéré comme la force motrice de l’UE.

Macron : « L’Europe peut mourir »

« Notre Europe peut mourir » : avec ces mots provocateurs, simultanément traduits en allemand, Macron réclame plus de souveraineté et une défense plus commune pour l’Europe à la Sorbonne Université à Paris il y a un mois.

Macron et Scholz diffèrent sur des questions politiques clés telles que l’énergie nucléaire et les troupes sur le terrain en Ukraine Image : Ebrahim Noroozi/AP/photo alliance

Ce n’est pas la première fois que Macron expose de grandes visions pour l’Europe. Il a chanté un air similaire en 2017 lorsqu’il a appelé à un ministère européen des Finances. À l’époque, il avait été repoussé Démocrate-chrétien (CDU) Chancelier Angela Merkel . Cette fois, Olaf Scholz a salué le « bon élan » du discours pour l’Europe sur X, mais n’a pas apporté de réponses concrètes.

C’est aussi une question de mentalités différentes, selon Marc Ringel, directeur de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Les « Visions » sont « une façon très française d’expliquer la vision des choses qu’on ne trouve pas en Allemagne », a-t-il déclaré à DW. « Helmut Schmidt a dit un jour : ‘Si vous avez des visions, allez chez le médecin. Je pense que c’est la façon sobre de dire les choses en Allemagne. »

Loyauté allemande envers l’alliance, autonomie française

Cependant, il existe actuellement des divergences politiques claires sur de nombreux sujets : Paris s’engage en faveur de l’énergie nucléaire, tandis que Berlin a fermé les derniers réacteurs nucléaires dans le pays. Macron n’exclut pas les troupes terrestres dans la guerre en Ukraine, tandis que Scholz rejette cette idée. Projets pour un char de combat franco-allemand et les avions de combat progressent lentement. Macron souhaite que l’Allemagne fasse appel à des entreprises européennes, notamment françaises, pour ses projets d’armement, tandis que l’Allemagne se contente d’acheter aux Américains.

Macron appelle à une stratégie européenne de défense: Lisa Louis de DW Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

« La défense a toujours été un sujet controversé entre l’Allemagne et la France parce que nous avons des cultures de sécurité différentes », a déclaré Ringel. « Du côté allemand, nous sommes très étroitement alignés avec OTAN » De l’autre, il y a » l’autonomie stratégique que la France revendique pour elle-même « .

Scholz en français, Macron en allemand

Les relations franco-allemandes sont pires qu’elles ne l’ont été depuis des décennies, s’est récemment plaint Friedrich Merz, chef du principal parti d’opposition Démocrates-Chrétiens (CDU). Merz a également évoqué une « fracture » entre Scholz et Macron sur la question du soutien à l’Ukraine.

Mais Scholz et Macron veulent au moins montrer au monde extérieur qu’ils se comprennent. Dans une courte vidéo publiée sur X, ils l’ont même fait dans la langue de chacun : Macron a lu la question d’un citoyen qui voulait savoir si le partenariat franco-allemand est toujours important. Scholz répond en français : « Bonjour, chers amis, je confirme, vive l’amitié franco-allemande ! » Ce à quoi Macron a répondu en allemand : « Merci, Olaf, je suis tout à fait d’accord avec toi. »

Échange de jeunes animé

Mais qu’en est-il du Amitié franco-allemande entre les peuples des deux pays, au-delà des vacances et du vin rouge ? Ringel a cité une étude menée par Infratest en mars : « Elle montre que l’approbation des Allemands à l’égard de la France en tant que partenaire diplomatique reste élevée. Plus de 80 % des Allemands déclarent que la France est un partenaire fiable, bien plus que n’importe lequel de nos autres partenaires. Cela se reflète également en France. »

Or, l’apprentissage de la langue du voisin est en déclin des deux côtés du Rhin. L’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing aurait déclaré un jour avec résignation : « On s’arrange avec l’anglais » (« On s’en sort avec l’anglais »). L’anglais en tant que lingua franca est une chose, a déclaré Ringel. Mais le déclin de l’apprentissage des langues pourrait aussi représenter une normalisation des relations : « Les gens se respectent, mais l’autre est devenu tellement familier qu’ils font peut-être un peu moins d’efforts.

En tout cas, le directeur de l’Institut franco-allemand n’est pas particulièrement préoccupé par la question des échanges entre jeunes Français et Allemands : « Il n’y a pas que les échanges scolaires. Il y a aussi des possibilités de faire des stages, par exemple auprès du Service Volontariat Français. . Il existe de nombreuses opportunités de participer à ces échanges et ils sont très populaires. »

Cet article a été initialement rédigé en allemand.

