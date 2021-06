Les mâchoires tombent alors que Hrithik Roshan affiche ses abdos sculptés dans la dernière vidéo, Abhishek, Tiger, Arjun, d’autres deviennent gaga

Hrithik Roshan a récemment posté une vidéo promotionnelle de sa marque HRV. On peut le voir afficher ses abdos et son corps sculpté auxquels les fans et les célébrités ont beaucoup à dire.

La vidéo à couper le souffle et digne de la bave est devenue virale.

Regardez la vidéo ici-

Madhavan a profité de son histoire Instagram et a partagé la vidéo. Il a écrit : Cet homme… CET HOMME EST DE QUOI SONT FAITES LES LÉGENDES… Je suis tellement inspiré… ce frère à moi est MA MOTIVATION. @hrithikroshan. ».

Abhishek Bachchan a commenté avec un emoji de bras fléchi tandis que Nushrratt Bharuccha a commenté en disant: « Oh mon dieu !!

Arjun Kapoor a laissé tomber un emoji de feu et Tiger Shroff a écrit « Baap ».

Au commentaire de Tiger, un fan a répondu « Ek salut mot m’expliquer kar diya… » et Hrithik a écrit au fan en disant: « arre usse main seekh raha hoon . To baap kaun hua ? »

Un fan a dit qu’il ressemblait à Kabir et que l’acteur de Krrish a eu une réponse amusante en disant: « Kabir ki aisi ki taisi. mieux karte hain. »

Un autre a commenté : « C’est mieux que la dernière vidéo HRX que vous avez faite. Tu as l’air bien mieux. À cela, Hrithik a répondu « Encourageant » suivi d’emoji mains jointes.

FIGHTER arrive », a commenté un autre fan. ‘il l’est beaucoup. Oui monsieur’ répondit l’acteur.

Se référant à la fermeture des gymnases, un fan a écrit : « GOAT, Dil ne gym ko pukara, khujla phirse dobara », ce à quoi Hrithik a répondu « achcha hai ».

Sur le plan du travail, Hrithik sera vu dans ‘Krrish 4’.

Il s’est récemment rendu sur ses réseaux sociaux pour marquer les 15 ans de ce classique des super-héros, avec une courte vidéo où Krrish peut être vu en train de retirer son masque légendaire en l’air. Il l’a légendé, « Le passé est fait. Voyons ce que l’avenir nous réserve. Krrish4 #15yearsofkrrish #Krrish4. »